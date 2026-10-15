Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón

Así fue la pelea entre hinchas del Cúcuta y el Chicó-crédito @udsnoexisten/X

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Boyacá Chicó y Atlético Nacional jugarán el 17 de octubre de 2026 a puerta cerrada en el estadio La Independencia de Tunja, después de los enfrentamientos entre aficionados del equipo local y Cúcuta Deportivo durante el llamado “clásico del descenso” del domingo anterior.

La decisión implica la suspensión de la venta de entradas para el partido aplazado de la primera fecha de la Liga BetPlay. La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Tunja adoptó la medida tras los disturbios registrados en la tribuna oriental entre hinchas del cuadro boyacense y del Cúcuta Deportivo, el 11 de octubre de 2026.

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El cuadro "Ajedrezado" informó la decisión con base en lo que dijo la Comisión Local de Tunja tras los incidentes entre hinchas de su equipo y del Cúcuta Deportivo, el 11 de octubre de 2026-crédito @BCHICOFCOFICIAL/X

Boyacá Chicó cuestionó públicamente la orden de frenar la comercialización de boletos y sostuvo que la comunicación de la Comisión Local, fechada el 8 de octubre, llegó al club recién el 14 de octubre.

“Una vez más, la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Tunja pone obstáculos a la realización de un partido de fútbol profesional en nuestra ciudad”, afirmó el equipo en un comunicado. La institución indicó que la autoridad la acusó de incumplir las normas por vender de forma anticipada las entradas para el duelo ante Nacional y le exigió detener la comercialización.

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El club señaló que el protocolo de seguridad de Tunja, firmado por las autoridades y los equipos para el segundo semestre de 2026, establece en su numeral 5.5 que la boletería debe estar disponible al menos tres días hábiles antes de cada partido.

“Esta disposición no fija un plazo máximo ni prohíbe, de manera general, iniciar la venta digital antes de la reunión de la Comisión Local. La comunicación tampoco identifica una prohibición específica que sustente el incumplimiento atribuido”, sostuvo Boyacá Chicó.

La entidad informó que la venta comenzó durante la primera semana de octubre y que no se habían ofrecido entradas en las taquillas. También aseguró que las capacidades anunciadas para las tribunas occidental y oriental estaban por debajo de los límites previstos en el protocolo.

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La tribuna norte, añadió el club, quedó excluida de la venta general para coordinar las condiciones de acceso de la afición visitante.

Esto fue lo que pasó en el estadio La Independencia de Tunja: hinchas del Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo se pelearon a cuchillo

La primera parte del comunicado del Indeportes Boyacá sobre los desmanes en el partido entre Chicó y Cúcuta - crédito Indeportes Boyacá

El Instituto Departamental del Deporte de Boyacá informó que 56 sillas de la tribuna oriental del estadio La Independencia, en Tunja, resultaron dañadas durante los enfrentamientos entre hinchas de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, que obligaron a detener el partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II el 11 de octubre de 2026.

Las estructuras fueron usadas como objetos contundentes y el árbitro Jhon Ospina suspendió el juego ante el riesgo para aficionados, futbolistas y trabajadores del escenario.

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La interrupción ocurrió en el minuto seis del segundo tiempo, con el marcador igualado sin goles. Los jugadores fueron enviados a los camerinos mientras la fuerza pública buscaba despejar la tribuna y controlar a los grupos involucrados.

El partido se reanudó después de 15 minutos y Cúcuta Deportivo se impuso 1-0 con un gol de Dayan Pérez. Durante los disturbios, varias familias ingresaron al campo de juego o abandonaron las graderías para alejarse de la confrontación.

Los registros grabados por asistentes mostraron a personas que se movían entre sectores para participar en la pelea. Algunos involucrados utilizaron botellas, palos y objetos cortopunzantes, mientras otros se enfrentaron con miembros de la fuerza pública.

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Nicolás Samper, periodista de ESPN, difundió un video desde el estadio y advirtió:

“Increíble lo que pasó en Boyacá Chicó-Cúcuta. La pelea entre hinchas pudo ser muy, muy grave”.

El pedido de disculpas y la revisión de las barras visitantes

La primera parte del comunicado del Indeportes Boyacá sobre los desmanes en el partido entre Chicó y Cúcuta - crédito Indeportes Boyacá

Indeportes Boyacá rechazó los hechos y anunció que solicitará a la Comisión Local de Fútbol evaluar el ingreso de barras del Cúcuta Deportivo a futuros partidos en Tunja. La entidad no precisó cuándo se analizará esa petición ni las medidas que podrían adoptarse.

El organismo recordó que el estadio ha recibido más de 500 partidos de fútbol profesional y sostuvo que allí habían prevalecido “el respeto, la tolerancia” y un “comportamiento ejemplar” de los ciudadanos.

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La entidad pidió además un pronunciamiento y una disculpa pública a la barra local de Boyacá Chicó.

“Esperamos un pronunciamiento y disculpa pública por parte de la barra local de Boyacá Chicó por los bochornosos hechos de violencia, que bajo ninguna circunstancia aceptaremos ni permitiremos que sucedan en el futuro”, señaló.

El "Verdolaga" tendrá una visita clave para clasificar a las finales del fútbol colombiano-crédito Mcgiver Barón/Colprensa

Indeportes afirmó que los incidentes pusieron en peligro a personas que no participaron en la pelea, entre ellas niños y niñas que asistían al encuentro. También ratificó que seguirá recibiendo partidos del fútbol colombiano en el departamento, bajo condiciones de seguridad y convivencia en las tribunas.

El resultado tuvo consecuencias deportivas para ambos clubes. Boyacá Chicó ocupaba el puesto 14 al inicio de la jornada, a ocho puntos del octavo lugar, que pertenecía a Deportes Tolima con 20 unidades.

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El equipo boyacense también estaba en la casilla 20 de la tabla del descenso, con un promedio de 0.899. En el fútbol colombiano, esa clasificación se calcula con los resultados acumulados durante varias temporadas: los puntos obtenidos se dividen por los partidos jugados y los clubes con los peores promedios al final del año pierden la categoría y descienden a la Primera B.

Los equipos recién ascendidos comienzan ese cálculo únicamente con los encuentros disputados desde su llegada a la Primera A. Cúcuta Deportivo, que buscaba mantenerse fuera de la zona de descenso, quedó tercero en esa clasificación con un promedio de 1.062 tras la victoria en Tunja.

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