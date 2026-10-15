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Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

El delantero de la selección Colombia abrió el camino de la remontada para el equipo de Sevilla ante el Porto de Portugal

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El 14 de octubre de 2026, el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol con el Real Betis de España y fue una de las grandes figuras en la remontada ante el Porto en el estadio La Cartuja por la segunda fecha de la Champions League.

Por esta razón, el atacante fue elogiado por parte de algunos de los medios especializados en territorio español a la hora de empatar el juego a falta de un poco más de 15 minutos para finalizar el tiempo reglamentario y el mismo protagonista habló tras marcar su primera anotación en la Champions League.

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Cucho Hernández marcando el empate del Real Betis-crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS
Cucho Hernández marcando el empate del Real Betis-crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

El diario El Desmarque de España fue claro con la calificación que le dio al delantero de la selección Colombia y explicando que regresó a su buen nivel.

Cucho Hernández (9): Un regocijo para todos los cuchistas. Para todos aquellos que nunca dudaron. Una y para dentro. Está de vuelta”, dijeron.

Por su lado, Marca reseñó el gol de Hernández como “reivindicativo” ante el Oporto en el estadio La Cartuja de Sevilla:

“Había que pestañear varias veces para huir de la incredulidad que ofrecía el luminoso de La Cartuja. Perdía el Betis, vayan ustedes a saber el motivo. Quizá porque esto es la Champions. Y quizá por eso el Betis no bajó los brazos. Pellegrini movió ficha y encontró la rendija por la que asomaba de nuevo la fe. El Cucho, reivindicativo, finalizó otra buena acción individual de Antony”, detallaron.

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Así fue la victoria del Real Betis ante el Porto: estas fueron sus estadísticas

El delantero colombiano Juan Camilo Hernández, Cucho, convirtió el tanto que inició la reacción del Real Betis en la victoria por 3-2 sobre el Porto, disputada el 14 de octubre en el estadio Benito Villamarín. El resultado le dio al equipo de Manuel Pellegrini su segundo triunfo en la Champions League 2026/27 y marcó el regreso del club andaluz a las competencias europeas como local tras 21 años de ausencia.

Cucho Hernández ingresó en el segundo tiempo junto con Dani Ceballos, en reemplazo de Troy Parrott y Nelson Deossa, cuando el Betis enfrentaba el tramo más complicado del encuentro. El equipo español había dominado la primera mitad con 13 remates, pero el arquero Diogo Costa contuvo las ofensivas, mientras el Porto remontaba en el complemento con goles de Gabri Veiga y Samu Aghehowa que pusieron el marcador 2-1 a favor del conjunto portugués.

El gol que reactivó al Betis

La jugada del empate comenzó con un pase de Ángel Ortiz a la espalda de la defensa para Antony, quien avanzó por la banda derecha y envió un centro bajo hacia el área. Cucho Hernández llegó a la definición y colocó el balón cruzado, lejos del alcance de Diogo Costa, para establecer el 2-2 en el marcador.

El colombiano volvió a tener participación decisiva minutos después, cuando recibió un balón dentro del área en una jugada que generó dudas iniciales por un posible fuera de juego. Tras la revisión del VAR, se confirmó que la posición era legal y el defensor Francisco Moura llegó tarde al cruce sobre el delantero, lo que derivó en el cobro de penal a favor del Betis.

Isco definiendo de tiro penal para el 3-2 del Real Betis-crédito Marcelo del Pozo/REUTERS
Isco definiendo de tiro penal para el 3-2 del Real Betis-crédito Marcelo del Pozo/REUTERS

Francisco Román Alarcón, Isco, fue el encargado de ejecutar la pena máxima y convirtió el 3-2 definitivo con un remate al poste derecho, mientras Diogo Costa se lanzaba hacia el lado contrario. El resultado le permitió al Betis colocarse con seis puntos tras dos jornadas de la fase de grupos, con la posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación a octavos de final si derrota al Feyenoord en la próxima fecha.

El tramo inicial del encuentro había estado marcado por un gol anulado a Martim Fernandes por una mano previa de Borja Sainz, sancionada tras revisión del árbitro francés Clément Turpin. En el complemento, antes del ingreso de Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli había abierto el marcador para el Betis con una definición en la escuadra, en una jugada iniciada por Marc Bartra y continuada por Fran García.

El arquero Álvaro Valles sostuvo la ventaja en los minutos finales con intervenciones clave ante los intentos de Santiago Giménez, mientras que el Porto quedó sin unidades tras sus dos primeros compromisos del torneo.

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