Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

La empresaria de fajas dijo que esperaba un lugar diferente y llegó a afirmar: “Me siento estafada” - crédito @teamyina/IG

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La visita de Yina Calderón al Paseo de la Fama de Hollywood no salió como ella esperaba. La empresaria de fajas recorrió la zona junto a Aleska Génesis —de acuerdo con lo que se pudo ver en el video— durante su paso por Los Ángeles, un viaje ligado a la promoción del nuevo reality de villanos en el que participará.

Al encontrarse con las estrellas incrustadas en el andén y con los comercios que rodean la avenida, Calderón manifestó que la imagen no coincidía con la idea que tenía del lugar. Su reacción quedó registrada en un video marcado por las risas de su acompañante y por comentarios espontáneos sobre el entorno.

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“Amiga, ¿cómo va a ser esto la calle de las estrellas?”, preguntó Yina Calderón apenas vio el sitio y vio cómo era realmente, contrario a lo que se muestra cuando se ve a las estrellas posando para las fotografías. Aleska Génesis se rió ante la sorpresa de la colombiana.

Visitors walk along the Hollywood Walk of Fame after U.S. President Donald Trump ordered a 100% tariff on foreign-made films, in Los Angeles, California, U.S., September 29, 2025. REUTERS/Daniel Cole

La empresaria explicó que había llegado con grandes expectativas. “Yo estoy que me pongo a chillar acá. Yo con toda esa ilusión, mire”, dijo antes de reparar en la ubicación de las placas.

Yina Calderón cuestionó que las estrellas estuvieran instaladas en una acera abierta al tránsito de peatones. “En la mitad de la hijueputa calle como si nada”, comentó.

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Aleska Génesis intentó aliviar el momento y la animó a tomarse una fotografía. “Tiene que querer la foto contigo ahí”, le dijo, antes de referirse a ella como “la estrella mayor”.

La respuesta de Calderón dejó claro que el lugar no la había convencido. “Amiga, yo me imaginaba algo diferente”, afirmó entre risas.

La creadora de contenido volvió a preguntar si realmente estaba frente al paseo que buscaba. Aleska Génesis le contestó: “Sí, supuestamente”.

Yina Calderón no podía creer que la Calle de las Estrellas -Paseo de la Fama- estuviera en malas condiciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reacción de Yina subió de tono cuando observó el estado de la calle. “¿Pero cómo así que la calle de Las Estrellas va a ser este basurero?”, expresó.

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Luego resumió su decepción con una frase directa: “¡Me siento estafada!”. Para ella, la presencia de basura y el aspecto cotidiano de la zona chocaban con la versión más glamorosa de Hollywood que imaginaba.

“Ellos me están diciendo que esta calle llena de basura y vuelta mierda es la Calle las Estrellas”, insistió la empresaria de fajas.

Aleska Génesis señaló una de las placas para confirmarle que estaba en el lugar indicado. “Mira la estrella”, le indicó.

Yina Calderón, todavía incrédula, respondió: “Pero qué van a ser esas las estrellas, esto no se ve así”.

La proximidad de los negocios fue otro de los detalles que llamó su atención. “Al lado de una pizzería. Dios mío santo, y no, póngase serio”, comentó.

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La empresaria usó su historia personal para compartir sus reflexiones sobre la disciplina y la autoaceptación femeninas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

En medio de la confusión, la empresaria pidió que la llevaran a otro sitio. “Llévame a las estrellas de Hollywood”, dijo.

Aleska Génesis le respondió que ya habían llegado: “De Hollywood. Mira la estrella”.

La colombiana cerró su reacción con una nueva queja por el entorno comercial. “No, no, pero cómo va a ser esta la Calle de las Estrellas, por favor, al lado de la pizzería, de la panadería, del Metro”, afirmó.

Las reacciones por las declaraciones de Yina Calderón no tardaron en aparecer, pues rápidamente sus seguidores escribieron mensajes donde le indicaban que el lugar siempre ha sido igual y que posiblemente el lugar que visitó pertenece a los inicios del Paseo de la Fama.

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Mensajes como: “Pero Yina si hay varios videos donde advierten que el lugar no es bello”; “He visto incluso lugares desolados, sin gente, indigentes y la gente pasa con temor”; “Es normal, nos vendieron una idea que no era”, entre otros más.