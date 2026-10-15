Colombia

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

La empresaria de fajas viajó a Los Ángeles para promocionar el nuevo ‘reality’ en el que participará, pero una parada en el camino de un lugar que soñaba conocer de Hollywood terminó en una queja inesperada

La empresaria de fajas dijo que esperaba un lugar diferente y llegó a afirmar: “Me siento estafada” - crédito @teamyina/IG

Guardar

La visita de Yina Calderón al Paseo de la Fama de Hollywood no salió como ella esperaba. La empresaria de fajas recorrió la zona junto a Aleska Génesis —de acuerdo con lo que se pudo ver en el video— durante su paso por Los Ángeles, un viaje ligado a la promoción del nuevo reality de villanos en el que participará.

Al encontrarse con las estrellas incrustadas en el andén y con los comercios que rodean la avenida, Calderón manifestó que la imagen no coincidía con la idea que tenía del lugar. Su reacción quedó registrada en un video marcado por las risas de su acompañante y por comentarios espontáneos sobre el entorno.

PUBLICIDAD

“Amiga, ¿cómo va a ser esto la calle de las estrellas?”, preguntó Yina Calderón apenas vio el sitio y vio cómo era realmente, contrario a lo que se muestra cuando se ve a las estrellas posando para las fotografías. Aleska Génesis se rió ante la sorpresa de la colombiana.

Visitors walk along the Hollywood Walk of Fame after U.S. President Donald Trump ordered a 100% tariff on foreign-made films, in Los Angeles, California, U.S., September 29, 2025. REUTERS/Daniel Cole
Visitors walk along the Hollywood Walk of Fame after U.S. President Donald Trump ordered a 100% tariff on foreign-made films, in Los Angeles, California, U.S., September 29, 2025. REUTERS/Daniel Cole

La empresaria explicó que había llegado con grandes expectativas. “Yo estoy que me pongo a chillar acá. Yo con toda esa ilusión, mire”, dijo antes de reparar en la ubicación de las placas.

Yina Calderón cuestionó que las estrellas estuvieran instaladas en una acera abierta al tránsito de peatones. “En la mitad de la hijueputa calle como si nada”, comentó.

PUBLICIDAD

Aleska Génesis intentó aliviar el momento y la animó a tomarse una fotografía. “Tiene que querer la foto contigo ahí”, le dijo, antes de referirse a ella como “la estrella mayor”.

La respuesta de Calderón dejó claro que el lugar no la había convencido. “Amiga, yo me imaginaba algo diferente”, afirmó entre risas.

La creadora de contenido volvió a preguntar si realmente estaba frente al paseo que buscaba. Aleska Génesis le contestó: “Sí, supuestamente”.

Acuarela de una calle con estrellas en la acera, residuos en el suelo, puestos de venta ambulante y un cartel que dice Estrellas y Basura.
Yina Calderón no podía creer que la Calle de las Estrellas -Paseo de la Fama- estuviera en malas condiciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reacción de Yina subió de tono cuando observó el estado de la calle. “¿Pero cómo así que la calle de Las Estrellas va a ser este basurero?”, expresó.

Luego resumió su decepción con una frase directa: “¡Me siento estafada!”. Para ella, la presencia de basura y el aspecto cotidiano de la zona chocaban con la versión más glamorosa de Hollywood que imaginaba.

“Ellos me están diciendo que esta calle llena de basura y vuelta mierda es la Calle las Estrellas”, insistió la empresaria de fajas.

Aleska Génesis señaló una de las placas para confirmarle que estaba en el lugar indicado. “Mira la estrella”, le indicó.

Yina Calderón, todavía incrédula, respondió: “Pero qué van a ser esas las estrellas, esto no se ve así”.

La proximidad de los negocios fue otro de los detalles que llamó su atención. “Al lado de una pizzería. Dios mío santo, y no, póngase serio”, comentó.

La empresaria usó su historia personal para compartir sus reflexiones sobre la disciplina y la autoaceptación femeninas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram
La empresaria usó su historia personal para compartir sus reflexiones sobre la disciplina y la autoaceptación femeninas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

En medio de la confusión, la empresaria pidió que la llevaran a otro sitio. “Llévame a las estrellas de Hollywood”, dijo.

Aleska Génesis le respondió que ya habían llegado: “De Hollywood. Mira la estrella”.

La colombiana cerró su reacción con una nueva queja por el entorno comercial. “No, no, pero cómo va a ser esta la Calle de las Estrellas, por favor, al lado de la pizzería, de la panadería, del Metro”, afirmó.

Las reacciones por las declaraciones de Yina Calderón no tardaron en aparecer, pues rápidamente sus seguidores escribieron mensajes donde le indicaban que el lugar siempre ha sido igual y que posiblemente el lugar que visitó pertenece a los inicios del Paseo de la Fama.

Mensajes como: “Pero Yina si hay varios videos donde advierten que el lugar no es bello”; “He visto incluso lugares desolados, sin gente, indigentes y la gente pasa con temor”; “Es normal, nos vendieron una idea que no era”, entre otros más.

Temas Relacionados

Yina CalderónPaseo de la FamaInfluenciadora colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los candidatos a reemplazar al presidente de la JEP: se elige la próxima semana, pese a reparos de organizaciones sociales

Cincuenta entidades pidieron a la Sala Plena designar un magistrado que proteja la autonomía institucional y los derechos de las víctimas ante eventuales cambios impulsados desde el Gobierno nacional y el Congreso

Estos son los candidatos a reemplazar al presidente de la JEP: se elige la próxima semana, pese a reparos de organizaciones sociales

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

El intérprete y su esposa, Aida Bossa, salieron a defenderse en redes sociales de las acusaciones, luego de que Herrera hiciera un comentario que los seguidores de la banda surcoreana al parecer malinterpretaron

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

Gustavo Petro llegó lavado a la Plaza de Bolívar y saludó a los asistentes de la marcha contra Abelardo de la Espriella: “Así se responde ante la adversidad”

El exmandatario participó en la movilización que se concentró en la Plaza de Bolívar, donde agradeció el respaldo de sus seguidores hacia su proyecto político

Gustavo Petro llegó lavado a la Plaza de Bolívar y saludó a los asistentes de la marcha contra Abelardo de la Espriella: “Así se responde ante la adversidad”

Con más de 100 congresistas, así quedó la bancada Provida para el período 2026-2030: “Defender la vida en todas sus etapas”

Los integrantes, de partidos afines al Gobierno de Abelardo de la Espriella, radicaron ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes la conformación oficial de la coalición para el presente cuatrenio, siendo esta la cifra más alta registrada por esta iniciativa legislativa

Con más de 100 congresistas, así quedó la bancada Provida para el período 2026-2030: “Defender la vida en todas sus etapas”

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

El delantero de la selección Colombia abrió el camino de la remontada para el equipo de Sevilla ante el Porto de Portugal

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

Shakira sorprendió a Ghetto Kids con una clase de salsa al ritmo de ‘Chantaje’: el video se volvió viral

Don Omar anuncia conciertos en Colombia para 2027: estas son las tres ciudades que confirmó

Pipe Bueno reveló cuáles son sus planes de luna de miel con Luisa Fernanda W: “De que va a pasar, va a pasar”

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

Deportes

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

Por qué Millonarios y Santa Fe no construyen un estadio propio en Bogotá: esto dicen los clubes

Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”

Andrés Ángel, el pequeño hincha de Millonarios que viajó con su familia desde Putumayo, compartió con el plantel albiazul: así fue el recorrido del niño que no pudo ver el partido contra el Once Caldas

Jhon Arias respondió a los abucheos y las críticas tras su regreso al Maracaná con mensaje a los hinchas del Fluminense: “Parece que la gente tiene amnesia”