Independiente Santa Fe aplazó su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026: hora y fecha del nuevo partido contra Caracas FC

Independiente Santa Fe tenía programado su debut en la Copa Libertadores Femenina ante Caracas FC para el jueves 15 de octubre a las 7:00 p. m. en el estadio Rodrigo Paz de Quito, Ecuador. Sin embargo, el equipo venezolano tuvo problemas con los visados de su plantel y cuerpo técnico, por lo que el día del partido aún no había arribado a la ciudad sede del campeonato.
La Conmebol le confirmó a Infobae Colombia que el partido de la fecha 1 de la Copa Continental se jugará el viernes 16 de octubre a las 10:00 p. m. Esta decisión busca evitar que las Leonas sumen sus tres primeros puntos en el escritorio entendiendo que el motivo de la ausencia del Caracas FC es de fuerza mayor.
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