Deportes

Independiente Santa Fe aplazó su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026: hora y fecha del nuevo partido contra Caracas FC

Los problemas de visado en el equipo venezolano obligaron a que Conmebol corra un día el partido de las subcampeonas del fútbol colombiano en la competencia internacional

Independiente Santa Fe comparte el grupo con Caracas FC, Colo Colo y las vigentes campeonas, Corinthians de Brasil - crédito Santa Fe
Independiente Santa Fe comparte el grupo con Caracas FC, Colo Colo y las vigentes campeonas, Corinthians de Brasil - crédito Santa Fe
Guardar

Independiente Santa Fe tenía programado su debut en la Copa Libertadores Femenina ante Caracas FC para el jueves 15 de octubre a las 7:00 p. m. en el estadio Rodrigo Paz de Quito, Ecuador. Sin embargo, el equipo venezolano tuvo problemas con los visados de su plantel y cuerpo técnico, por lo que el día del partido aún no había arribado a la ciudad sede del campeonato.

La Conmebol le confirmó a Infobae Colombia que el partido de la fecha 1 de la Copa Continental se jugará el viernes 16 de octubre a las 10:00 p. m. Esta decisión busca evitar que las Leonas sumen sus tres primeros puntos en el escritorio entendiendo que el motivo de la ausencia del Caracas FC es de fuerza mayor.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Santa Fe en la Copa LibertadoresCopa Libertadores FemeninaSanta Fe vs. CaracasFútbol FemeninoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón

El cuadro de Tunja informó a través de un comunicado de prensa que para el juego ante el “Verdolaga” no habrá público en el estadio La Independencia de Tunja

Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

El delantero de la selección Colombia abrió el camino de la remontada para el equipo de Sevilla ante el Porto de Portugal

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

Por qué Millonarios y Santa Fe no construyen un estadio propio en Bogotá: esto dicen los clubes

Los malos manejos de Sencia con la grama del Nemesio Camacho El Campín después de los conciertos han vuelto a poner sobre la mesa la opción de un nuevo estadio para los equipos capitalinos

Por qué Millonarios y Santa Fe no construyen un estadio propio en Bogotá: esto dicen los clubes

Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”

El máximo dirigente del cuadro “Cardenal” informó sobre los detalles de la relación contractual que tiene su club con la administradora del estadio El Campín

Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”

Andrés Ángel, el pequeño hincha de Millonarios que viajó con su familia desde Putumayo, compartió con el plantel albiazul: así fue el recorrido del niño que no pudo ver el partido contra el Once Caldas

Tras la polémica que se causó por cuenta del mal estado de la grama de El Campín, el menor espera ver a su equipo por primera vez en El Campín el martes 20 de octubre, tras conocerse la reprogramación del juego, que se disputará a las 8:30 p. m.

Andrés Ángel, el pequeño hincha de Millonarios que viajó con su familia desde Putumayo, compartió con el plantel albiazul: así fue el recorrido del niño que no pudo ver el partido contra el Once Caldas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

Shakira sorprendió a Ghetto Kids con una clase de salsa al ritmo de ‘Chantaje’: el video se volvió viral

Don Omar anuncia conciertos en Colombia para 2027: estas son las tres ciudades que confirmó

Pipe Bueno reveló cuáles son sus planes de luna de miel con Luisa Fernanda W: “De que va a pasar, va a pasar”

Deportes

Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón

Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

Por qué Millonarios y Santa Fe no construyen un estadio propio en Bogotá: esto dicen los clubes

Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”

Andrés Ángel, el pequeño hincha de Millonarios que viajó con su familia desde Putumayo, compartió con el plantel albiazul: así fue el recorrido del niño que no pudo ver el partido contra el Once Caldas