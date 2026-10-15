Iván Cepeda amenazó con un paro general contra Abelardo de la Espriella, quien calificó las protestas de la oposición como una “minoría” que quiere paralizar a Colombia: “Habrá que seguir ampliando la movilización”

El senador Iván Cepeda cuestionó la manera en la que, según él, el presidente Abelardo de la Espriella busca deslegitimar la protesta social en Colombia - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que hace parte de del Pacto Histórico, acusó al jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, de responder con “negación, represión y arrogancia” a las protestas del miércoles 14 de octubre, y advirtió que la movilización podría escalar hasta un paro general si el Gobierno mantiene su postura frente a la oposición.

“La mayor afluencia fue, hoy, de 62.000 personas, esa es la realidad. Y este número nos da cuenta de algo básico, sencillo, elemental: es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”, afirmó De la Espriella en un video sobre la seguridad durante las movilizaciones, en una categorización que no cayó bien en los colectivos de oposición, que se pronunciaron.

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Con este mensaje, el senador Iván Cepeda respondió a señalamientos de Abelardo de la Espriella sobre la oposición - crédito @IvanCepedaCast/X

La jornada se llevó a cabo 68 días después del inicio de la administración de De la Espriella y fue presentada como el primer gran pulso callejero contra su Gobierno. Por ello, en respuesta a lo dicho por De la Espriella, Cepeda sostuvo que hubo una presencia masiva en 100 ciudades y municipios, con calles y plazas colmadas por ciudadanos y grupos sociales.

“Ayer tuvo lugar la primera demostración multitudinaria y contundente de la oposición. En 100 ciudades y municipios del país, la ciudadanía y las organizaciones sociales hicieron presencia masiva. Calles y plazas se llenaron. ¿Cuál fue la reacción de De la Espriella? Tres de las actitudes que hacen que un gobierno fracase: negación, represión y arrogancia”, dijo.

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El congresista por el Estatuto de la Oposición indicó que si la “ceguera” del Gobierno continúa, no descartan la convocatoria a un paro. “Habrá entonces que seguir profundizando y ampliando la movilización del pueblo colombiano para defender sus derechos. Y si la ceguera de la soberbia gubernamental persiste llegar hasta el paro general”, agregó Cepeda.

El presidente de la República, en su balance, hizo una mención de los sectores opositores a su Gobierno que representan, a su juicio, un número reducido frente al respaldo a su gestión - crédito Presidencia

Y es que frente a la movilización, De la Espriella había señalado que la convocatoria, promovida incluso por su antecesor Gustavo Petro, no consiguió el respaldo esperado. A su juicio, una mayoría de colombianos busca dejar atrás lo que calificó como el lastre de cuatro años, una percepción que dijo haber observado en las principales ciudades del país.

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La protesta pacífica versus los episodios de violencia en la jornada del 14 de octubre

En su balance de la jornada, presentado junto al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, De la Espriella indicó que el 98% de las concentraciones transcurrió sin incidentes y aseguró que su Gobierno respetará las manifestaciones que se desarrollen de forma pacífica. “Si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días; el Gobierno no tiene problema”, expresó.

Con ello, el primer mandatario añadió que no se opondrá a las protestas que no afecten “la vida y la tranquilidad de los ciudadanos que sí quieren que el país avance hacia adelante”. Y no dudó en defender los alcances del Decreto 1525 de 2026, que reglamentó la protesta social, pero establece fuertes medidas cuando se afecten el bienestar colectivo.

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Uno de los principales puntos de encuentro de las movilizaciones del 14 de octubre fue la Plaza de Bolívar de Bogotá - crédito @MafeCarrascal/X

Cabe destacar que la aún Unidad de Diálogo y el Mantenimiento del Orden (Undmo) intervino en seis ocasiones durante la jornada: dos veces en Bogotá, dos en Ibagué y una vez en Popayán y Medellín. Frente a estos sucesos, el presidente De la Espriella reiteró que las actuaciones fueron necesarias para controlar hechos de vandalismo en el territorio nacional.

“Pequeñas revueltas; tan pronto llegaba el Esmad se perdían todos. Cuando sienten la contundencia del Estado saben que los vamos a enfrentar con determinación”, sostuvo el jefe de Estado. También aseguró que las marchas pacíficas serán bienvenidas, pero habrá “cero tolerancia” ante el terrorismo urbano, el caos y la violencia en las calles.

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El Decreto 1525 modificó el Decreto 003 de 2021 y endureció los criterios para considerar violentas acciones como el lanzamiento de objetos, daños a la infraestructura y la retención no voluntaria de personas. “Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”.