Colombia

Iván Cepeda amenazó con un paro general contra Abelardo de la Espriella, quien calificó las protestas de la oposición como una “minoría” que quiere paralizar a Colombia: “Habrá que seguir ampliando la movilización”

El senador del Pacto Histórico advirtió que, si el Ejecutivo mantiene su postura frente a las manifestaciones y la oposición, la movilización podría ampliarse hasta derivar en un cese general de actividades

Abelardo de la Espriella criticó la decisión del senador Iván Cepeda calificándola como una estrategia de evasión ante la confrontación política - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook
El senador Iván Cepeda cuestionó la manera en la que, según él, el presidente Abelardo de la Espriella busca deslegitimar la protesta social en Colombia - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook
Guardar

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que hace parte de del Pacto Histórico, acusó al jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, de responder con “negación, represión y arrogancia” a las protestas del miércoles 14 de octubre, y advirtió que la movilización podría escalar hasta un paro general si el Gobierno mantiene su postura frente a la oposición.

“La mayor afluencia fue, hoy, de 62.000 personas, esa es la realidad. Y este número nos da cuenta de algo básico, sencillo, elemental: es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”, afirmó De la Espriella en un video sobre la seguridad durante las movilizaciones, en una categorización que no cayó bien en los colectivos de oposición, que se pronunciaron.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda respondió a señalamientos de Abelardo de la Espriella sobre la oposición
Con este mensaje, el senador Iván Cepeda respondió a señalamientos de Abelardo de la Espriella sobre la oposición - crédito @IvanCepedaCast/X

La jornada se llevó a cabo 68 días después del inicio de la administración de De la Espriella y fue presentada como el primer gran pulso callejero contra su Gobierno. Por ello, en respuesta a lo dicho por De la Espriella, Cepeda sostuvo que hubo una presencia masiva en 100 ciudades y municipios, con calles y plazas colmadas por ciudadanos y grupos sociales.

“Ayer tuvo lugar la primera demostración multitudinaria y contundente de la oposición. En 100 ciudades y municipios del país, la ciudadanía y las organizaciones sociales hicieron presencia masiva. Calles y plazas se llenaron. ¿Cuál fue la reacción de De la Espriella? Tres de las actitudes que hacen que un gobierno fracase: negación, represión y arrogancia”, dijo.

PUBLICIDAD

El congresista por el Estatuto de la Oposición indicó que si la “ceguera” del Gobierno continúa, no descartan la convocatoria a un paro. “Habrá entonces que seguir profundizando y ampliando la movilización del pueblo colombiano para defender sus derechos. Y si la ceguera de la soberbia gubernamental persiste llegar hasta el paro general”, agregó Cepeda.

El presidente de la República, en su balance, hizo una mención de los sectores opositores a su Gobierno que representan, a su juicio, un número reducido frente al respaldo a su gestión - crédito Presidencia

Y es que frente a la movilización, De la Espriella había señalado que la convocatoria, promovida incluso por su antecesor Gustavo Petro, no consiguió el respaldo esperado. A su juicio, una mayoría de colombianos busca dejar atrás lo que calificó como el lastre de cuatro años, una percepción que dijo haber observado en las principales ciudades del país.

La protesta pacífica versus los episodios de violencia en la jornada del 14 de octubre

En su balance de la jornada, presentado junto al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, De la Espriella indicó que el 98% de las concentraciones transcurrió sin incidentes y aseguró que su Gobierno respetará las manifestaciones que se desarrollen de forma pacífica. “Si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días; el Gobierno no tiene problema”, expresó.

Con ello, el primer mandatario añadió que no se opondrá a las protestas que no afecten “la vida y la tranquilidad de los ciudadanos que sí quieren que el país avance hacia adelante”. Y no dudó en defender los alcances del Decreto 1525 de 2026, que reglamentó la protesta social, pero establece fuertes medidas cuando se afecten el bienestar colectivo.

Uno de los principales puntos de encuentro de las movilizaciones del 14 de octubre fue la Plaza de Bolívar de Bogotá - crédito @MafeCarrascal/X
Uno de los principales puntos de encuentro de las movilizaciones del 14 de octubre fue la Plaza de Bolívar de Bogotá - crédito @MafeCarrascal/X

Cabe destacar que la aún Unidad de Diálogo y el Mantenimiento del Orden (Undmo) intervino en seis ocasiones durante la jornada: dos veces en Bogotá, dos en Ibagué y una vez en Popayán y Medellín. Frente a estos sucesos, el presidente De la Espriella reiteró que las actuaciones fueron necesarias para controlar hechos de vandalismo en el territorio nacional.

“Pequeñas revueltas; tan pronto llegaba el Esmad se perdían todos. Cuando sienten la contundencia del Estado saben que los vamos a enfrentar con determinación”, sostuvo el jefe de Estado. También aseguró que las marchas pacíficas serán bienvenidas, pero habrá “cero tolerancia” ante el terrorismo urbano, el caos y la violencia en las calles.

El Decreto 1525 modificó el Decreto 003 de 2021 y endureció los criterios para considerar violentas acciones como el lanzamiento de objetos, daños a la infraestructura y la retención no voluntaria de personas. “Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”.

Temas Relacionados

Iván CepedaAbelardo de la EspriellaParo generalProtestasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

En el duelo de colombianos que tendrá la jornada de la fase de liga del segundo torneo de clubes más importante de Europa, el exatacante del Fenerbahçe sumaría minutos en Lisboa

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

La creadora de contenido respondió una duda de sus seguidores respecto a los platos que se preparan; no son probados por los jurados y quedan en buenas condiciones, pero no pueden ser desperdiciados

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

Gobernadora del Chocó se refirió al ataque contra una base militar en San José del Palmar que dejó nueve militares heridos: “Superan la capacidad de nuestros territorios”

Nueve militares resultaron heridos tras un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos. El Ejército atribuyó de forma preliminar el atentado al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional, ELN

Gobernadora del Chocó se refirió al ataque contra una base militar en San José del Palmar que dejó nueve militares heridos: “Superan la capacidad de nuestros territorios”

Quién es el colombiano hallado sin vida en el asiento trasero de un vehículo en California, Estados Unidos

Las autoridades forenses de San José aún no determinan si el fallecimiento tuvo origen natural o estuvo relacionado con algún hecho violento

Quién es el colombiano hallado sin vida en el asiento trasero de un vehículo en California, Estados Unidos

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseguró que ‘Marcos Calarcá’ sería uno de los presuntos determinadores del asesinato del exsenador: “Me lo dijo una fuente muy fiel”

La mujer leyó el contenido durante una entrevista radial y cuestionó que, de acuerdo con su versión, no se le informara sobre la apertura de una línea de investigación relacionada con esta hipótesis

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseguró que ‘Marcos Calarcá’ sería uno de los presuntos determinadores del asesinato del exsenador: “Me lo dijo una fuente muy fiel”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

Detuvieron en el aeropuerto de Madrid a Naim Darrechi, expareja de la influencer caleña La Blanquita: el creador de contenido es investigado en España por agredir a un policía y por presunto abuso sexual

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

Shakira sorprendió a Ghetto Kids con una clase de salsa al ritmo de ‘Chantaje’: el video se volvió viral

Deportes

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

Independiente Santa Fe aplazó su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026: hora y fecha del nuevo partido contra Caracas FC

Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

Por qué Millonarios y Santa Fe no construyen un estadio propio en Bogotá: esto dicen los clubes