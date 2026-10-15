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Por qué Millonarios y Santa Fe no construyen un estadio propio en Bogotá: esto dicen los clubes

Los malos manejos de Sencia con la grama del Nemesio Camacho El Campín después de los conciertos han vuelto a poner sobre la mesa la opción de un nuevo estadio para los equipos capitalinos

Millonarios y Santa Fe terminaron el primer tiempo empatados 0-0 - crédito Colprensa - Lina Gasca
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte calificó de inaceptable el suelo del estadio y anunció revisiones al operador Sencia - crédito Colprensa - Lina Gasca
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Para Independiente Santa Fe y Millonarios, levantar un estadio propio no depende solo de la voluntad de los clubes, sino de una barrera legal que atraviesa a toda Bogotá.

El debate sobre la falta de estadios propios se reactivó por el mal estado de la cancha de El Campín. Las dos fechas de BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín dejaron sin grama el escenario deportivo, y el plan de recuperación fue insuficiente, por lo que se han aplazado algunas jornadas del fútbol profesional colombiano en Bogotá.

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La situación afectó directamente a Millonarios y Santa Fe, los dos clubes que son locales en el escenario. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) calificó el estado de la grama como inaceptable y anunció revisiones técnicas al concesionario Sencia, operador del estadio bajo un contrato de Asociación Público-Privada.

El presidente de la institución Cardenal, Eduardo Méndez, lo explicó en el programa Planeta Fútbol, de RCN: existe un terreno concreto para construir, frente a Gran Estación, donde hoy funciona Vive Claro, pero el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad lo impide.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa
Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

“He hablado y he tratado de motivar, por ejemplo, lo que hay ahí al frente de Gran Estación. Hay un terreno muy importante donde está Vive Claro; ahí puede hacer un estadio”, relató Méndez. “Pero mientras el POT no lo permita, es difícil que se haga ahí”, agregó.

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Méndez fue claro al descartar expectativas inmediatas entre la hinchada. “No quiero ilusionar a nadie”, advirtió el directivo en la misma entrevista con RCN.

Según explicó, el primer paso no pasa por la construcción de un escenario propio, sino por el ordenamiento interno del club. “Lo primero que hay es que sanear bien el equipo, terminar de pagar las deudas, y después pensamos en eso”, señaló.

El presidente de Santa Fe reconoció que la institución recibe propuestas de terceros interesados en un proyecto de este tipo. “Tenemos muchas ofertas de mucha gente”, dijo, aunque remarcó que la viabilidad legal pesa más que el interés comercial.

Millonarios exploró en el pasado la posibilidad de construir un estadio propio fuera de la ciudad.

La hinchada de Millonarios agotó la boletería en el clásico contra Santa Fe - crédito Colprensa - Lina Gasca
Los estudios preliminares de Millonarios estimaron en cerca de 800.000 millones de pesos el costo de construir un estadio fuera de Bogotá - crédito Colprensa - Lina Gasca

Los estudios preliminares del club azul hablaban de una inversión cercana a $ 800.000 millones, que incluía desarrollos comerciales para hacer viable el proyecto. Hasta ahora, ninguna iniciativa superó la fase de planeación.

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente fue aprobado durante la administración de la exalcaldesa Claudia López y es, según Méndez, “lo que más perjudica para desarrollar algún plan” de estadio en la capital.

El periodista Alejandro Pino Calad ha explicado que la norma no contempla suelo habilitado dentro de Bogotá para que un privado construya un estadio de gran escala. El POT define el uso del suelo en la ciudad y determina qué tipo de infraestructura puede levantarse en cada zona.

Santa Fe vs. Tolima
La modificación del régimen de uso del suelo requiere la aprobación del Concejo de Bogotá y procesos de participación ciudadana - crédito Santa Fe

En su versión actual, la norma prioriza la protección ambiental, la densificación urbana y la ubicación de grandes equipamientos deportivos como infraestructura pública. Eso vuelve legalmente inviable que un club privado construya un estadio dentro del perímetro urbano sin una modificación normativa previa.

Modificar el POT no es un trámite menor. Implica debates técnicos, aprobación del Concejo de Bogotá y procesos de participación ciudadana que pueden extenderse durante años, según el análisis de Pino Calad.

El periodista también señaló que esta configuración favorece el modelo de concesión vigente en El Campín. Al no existir competencia directa, el estadio se mantiene como el único escenario viable para el fútbol profesional en la ciudad.

El caso del Deportivo Cali que tuvo que construir su estadio afuera de la ciudad capital

Estadio del Deportivo Cali
La construcción de un estadio fuera del perímetro urbano genera problemas de transporte para la hinchada y elevados costos de mantenimiento - crédito Deportivo Cali

Ante las restricciones del POT, una alternativa posible es construir fuera del perímetro de Bogotá, tal como lo hizo el Deportivo Cali con su estadio en el municipio de Palmira.

Méndez advirtió sobre las consecuencias de ese camino para Santa Fe. “Tal como le pasó al Cali, afuera, fuera de la ciudad, dificulta el traslado de nuestra hinchada”, explicó el dirigente, “pues va a ser muy complicado”.

Tener un estadio propio tampoco garantiza estabilidad financiera. El escenario del Deportivo Cali representó una inversión que, ajustada a precios actuales, supera varios cientos de miles de millones de pesos.

A ese monto inicial se suman costos permanentes de mantenimiento, operación, seguridad, servicios públicos y renovación de infraestructura. Se estima que el mantenimiento anual de un estadio de este tipo puede superar los USD 10 millones, dependiendo del tamaño y la tecnología del escenario.

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