Colombia

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

La creadora de contenido respondió una duda de sus seguidores respecto a los platos que se preparan; no son probados por los jurados y quedan en buenas condiciones, pero no pueden ser desperdiciados

La influencer Pautips publica la receta de los macarrones con los que ganó un pin en MasterChef - crédito @pautips/IG
La influenciadora aseguró que la comida es repartida en bancos de alimentos para evitar que se desperdicie - crédito @pautips/IG
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Un banco de alimentos recibe las preparaciones que sobran de las grabaciones de MasterChef Celebrity, aunque no todas corren esa suerte.

Así lo reveló Paula Galindo, conocida como Pautips, extraconcursante del formato, al responder una de las preguntas que más repiten los seguidores del programa en redes sociales.

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La influenciadora y creadora de contenido explicó el destino de los platos que los famosos preparan noche a noche en los retos del reality de cocina más visto del país.

Pautips reveló por qué parte de la comida termina en la basura

Galindo utilizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes para aclarar la duda. Allí admitió que no toda la comida corre la misma suerte tras la grabación de los capítulos.

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Pautips reveló qué pasa con la comida que sobra en el programa de cocina - crédito @pautips/IG

“MasterChef dona los alimentos en buen estado a un banco de alimentos”, aseguró la creadora de contenido.

La exparticipante añadió un matiz que generó más ruido del esperado entre los seguidores del programa: no todo lo que se cocina puede regalarse. Asimismo, la producción prioriza la seguridad alimentaria sobre el aprovechamiento total de lo cocinado.

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Pautips fue precisa al detallar el criterio que separa lo que se dona de lo que se tira. “Tengo entendido que hay platos que, por su preparación y por el tiempo que esperan hasta ser consumidos, no los pueden donar y se tienen que tirar a la basura para evitar que la gente se intoxique”, explicó.

En el pasado, durante una entrevista con un medio de comunicación, Claudia Bahamón había mencionado que en las últimas ediciones se les pide a los participantes no desperdiciar comida, teniendo en cuenta que ella es una de las principales promotoras del cuidado del medio ambiente.

La polémica en redes por el desperdicio de alimentos

La primera Caja Misteriosa de MasterChef Celebrity Colombia 2026 puso en juego el Pin de Inmunidad y expuso los nervios de varios participantes - crédito captura de pantalla @masterchefcelebrityco/IG
La primera Caja Misteriosa de MasterChef Celebrity Colombia 2026 puso en juego el Pin de Inmunidad y expuso los nervios de varios participantes - crédito captura de pantalla @masterchefcelebrityco/IG

La respuesta de la creadora de contenido no cayó bien entre una parte del público. Las personas no se sintieron cómodas al conocer que una porción de los alimentos termina en la basura, en un contexto donde la preocupación por el desperdicio de comida suele generar sensibilidad entre los espectadores.

Sin embargo, según explicó Pautips, el canal no puede simplemente regalar cualquier preparación. El proceso de donación implica requisitos específicos que el canal debe cumplir para garantizar que la comida llegue en condiciones seguras a quien la reciba.

Esa limitación operativa, y no una falta de voluntad, sería la razón detrás del descarte de ciertos platos, de acuerdo con la versión de la influenciadora.

El accidente que obligó a detener a Marcela Carvajal en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
El accidente que obligó a detener a Marcela Carvajal en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

Pautips remarcó además cómo su paso por la cocina del programa transformó su relación con la gastronomía. La creadora de contenido aseguró que su experiencia en el reality le dejó un aprendizaje que se convirtió en una de sus pasiones.

Claudia Bahamón ya había explicado el destino de los platos

La pregunta sobre el destino de la comida no es nueva entre los seguidores de MasterChef Celebrity. Durante varias temporadas del formato, el público ha especulado sobre el manejo de los alimentos.

Bahamón explicó en 2023 que, en la mayoría de los casos, los platos quedan prácticamente vacíos porque alguno de los concursantes termina comiéndose lo que sobra tras la evaluación del jurado.

“Muchas veces el plato queda casi desocupado, pero si no, eso termina alguien comiéndoselo”, escribió la presentadora en sus redes.

Franko Bonilla y Claudia Bahamón
Claudia Bahamón destacó la honestidad y sensibilidad del comediante al despedirse de él por su eliminación - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

La huilense también aclaró por qué los participantes no pueden llevarse sus preparaciones de regreso a las estaciones de cocina una vez se las muestran a los chefs.

“Porque se vuelve un desastre la grabación todos metiendo la cuchara. Es una manera de mantener el orden”, precisó Bahamón en la misma publicación.

La conductora añadió el riesgo que buscan evitar con esa norma: que alguien del equipo de producción contradiga la evaluación del jurado y genere una discusión innecesaria en el set. “Si por alguna razón el chef dice que está salado, y luego uno de atrás lo prueba y dice que no le parece, empieza una discusión que no se debe permitir, pues el chef tiene siempre la última palabra”, explicó.

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