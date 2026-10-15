Detuvieron en el aeropuerto de Madrid a Naim Darrechi, expareja de la influencer caleña La Blanquita: el creador de contenido es investigado en España por agredir a un policía y por abuso sexual

La expareja de la caleña La Blanquita enfrenta nueva polémica en España - crédito @katy_carrdona - Naim Darrechi / Facebook

Guardar

El creador de contenido español Naim Darrechi, conocido en Colombia por su relación con la influencer caleña Katy Cardona, llamada en redes sociales La Blanquita, fue reportado como detenido en el aeropuerto de Madrid.

La información surgió el miércoles 14 de octubre a través de su amigo, el mexicano Derek Trejo, aunque las autoridades españolas no habían confirmado el procedimiento ni informado el motivo de la presunta retención.

PUBLICIDAD

Darrechi ganó notoriedad entre el público colombiano durante su participación en La Mansión VIP, un reality digital encabezado por HotSpanish que reunió a figuras de redes sociales de varios países. Allí coincidió con Cardona, creadora de contenido nacida en Cali, y ambos iniciaron una relación que mantuvieron durante cerca de cinco meses.

La pareja compartió videos, transmisiones y momentos de su convivencia con sus seguidores. El vínculo entre el español y la caleña se convirtió en uno de los temas más comentados por quienes siguieron el programa y el contenido posterior de los dos creadores. Con el paso de los meses, La Blanquita confirmó la ruptura y afirmó que tomó la decisión porque no estaba dispuesta a tolerar determinadas situaciones dentro de la relación.

PUBLICIDAD

La situación judicial de Darrechi volvió a llamar la atención después de que Derek Trejo publicara una historia en Instagram en la que aseguró que su amigo había sido detenido a su llegada a España.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y porfa que todo esté bien”, manifestó Trejo en el mensaje que difundió ante sus seguidores.

Más tarde, durante una transmisión en vivo en Kick, el creador de contenido explicó que ambos viajaron en vuelos distintos y tenían previsto encontrarse en Madrid para alojarse en el mismo lugar. Según su relato, Darrechi no llegó al punto acordado y, tras dos horas de espera, logró comunicarse con él.

PUBLICIDAD

“Él tenía mucha ilusión de venir aquí a su país y ver a sus amigos y su familia. Ojalá todo fuera una broma; fue muy rápido todo. Ya hablé con su familia, le marqué a su papá”, dijo Trejo.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento público de autoridades españolas que confirme la detención de Naim Darrechi ni que precise la razón de una eventual medida en su contra. Por ese motivo, tampoco es posible establecer si el hecho guarda relación con sus antecedentes judiciales en España, con alguna actuación posterior o con un control en el aeropuerto.

Por su parte, el equipo del creador de contenido español emitió un comunicado en el que pidió evitar la difusión de rumores y solicitó prudencia a sus seguidores mientras se conoce información confirmada sobre su situación.

PUBLICIDAD

“Ante la preocupación generada por las recientes publicaciones en redes sociales, queremos informar que estamos al tanto de la situación que involucra a Naim Darrechi. Por el momento, nos encontramos a la espera de información confirmada que permita esclarecer lo sucedido y conocer su situación actual. Agradecemos profundamente los mensajes de apoyo y la preocupación de todas las personas que han estado pendientes”, escribió el equipo del español.

La polémica que rodeó su salida de México

El reporte se conoció semanas después de que Darrechi quedara involucrado en una controversia en México. Cristina Romero, madre del creador de contenido conocido como Abelito, anunció acciones legales contra Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito por presuntos tocamientos y roces corporales sin consentimiento durante la celebración de cumpleaños de su hijo, el 27 de septiembre.

PUBLICIDAD

Tras la denuncia pública, Naim Darrechi salió de México. El español aseguró en una transmisión que tenía compromisos de contenido y un viaje programado, aunque la salida del país ocurrió mientras el caso generaba reacciones en redes sociales.

El nombre del creador también se ha relacionado con un proceso judicial anterior en España. En 2023 fue juzgado por una agresión a un policía local ocurrida en Palma de Mallorca en 2021. De acuerdo con información divulgada entonces, su defensa alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que evitó su ingreso inmediato a prisión, sujeto a condiciones como el pago de una indemnización y no reincidir durante un periodo determinado.

PUBLICIDAD

Mientras se conocen detalles oficiales sobre su situación en Madrid, la noticia volvió a poner el foco sobre el influencer, quien en Colombia conserva reconocimiento por el romance que sostuvo con La Blanquita, una de las participantes que más visibilidad obtuvo en la primera temporada de La Mansión VIP.

Hasta el momento la creadora de contenido colombiana La Blanquita no se ha pronunciado ni ha reaccionado en sus redes sociales a la detención de Naim.