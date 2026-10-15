Colombia

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

El intérprete y su esposa, Aida Bossa, salieron a defenderse en redes sociales de las acusaciones, luego de que Herrera hiciera un comentario que los seguidores de la banda surcoreana al parecer malinterpretaron

Julio César Herrera enfrentó críticas del fandom de BTS tras un comentario sobre el estado de la gramilla en el Campín - crédito Contraloría de Bogotá - prensa BTS - @julioc_herrera_/ Instagram
Julio César Herrera enfrentó críticas del fandom de BTS tras un comentario sobre el estado de la gramilla en el Campín - crédito Contraloría de Bogotá - prensa BTS - @julioc_herrera_/ Instagram
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El actor Julio César Herrera, recordado por su papel de Freddy en Betty la Fea, quedó en el centro de una controversia con el fandom de BTS después de que un fragmento de un video suyo, en el que relacionaba a la banda surcoreana con el mal estado de la cancha del estadio El Campín, circulara en redes sociales sin el contexto completo de sus declaraciones.

El episodio comenzó la noche del martes 13 de octubre, cuando Herrera asistió al estadio bogotano para presenciar el partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay. El encuentro, sin embargo, nunca se disputó: la Dimayor canceló el compromiso a solo 15 minutos del pitazo inicial, debido al estado de la gramilla, que se levantaba con facilidad según videos difundidos por el propio organismo.

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La cancha había sido intervenida tras los conciertos de BTS, realizados en el mismo escenario los días 2 y 3 de octubre. Sencia, la empresa concesionaria del estadio, había asegurado públicamente que contaba con cinco canchas de respaldo para renovar el campo de juego y que la nueva gramilla estaría en condiciones óptimas para el regreso del fútbol. Pese a ese compromiso, la inspección previa al partido determinó que el terreno no era apto para un encuentro profesional, lo cual llevó a la Dimayor a aplazar el compromiso por decisión de fuerza mayor.

Al enterarse de la cancelación, Herrera avisó a su esposa, Aida Bossa, sobre lo ocurrido. Al llegar a la vivienda de la pareja, ella grabó la reacción del actor y la publicó en sus historias de Instagram. En ese fragmento, Herrera decía: “Cancelaron el partido, esa grama está muy mal (...) Eso es culpa de los BTS, ese estadio lo adecuaron para ellos, quitaron toda la grama, desmontaron todo lo de BTS, pusieron la grama otra vez pero no pegó”.

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El clip, que dejaba por fuera el resto de las declaraciones del actor, provocó una reacción inmediata entre los seguidores de la agrupación surcoreana, quienes interpretaron el comentario como una acusación directa contra la banda por el estado del campo de juego. Los mensajes de reproche llegaron tanto a Herrera como a Bossa a través de distintas plataformas.

Ante el cúmulo de críticas, Bossa utilizó su cuenta de TikTok para explicar la situación y pedir que se revisara el contenido completo de la grabación original. “Resulta y acontece que las Armys (fans de BTS) están emputadas, me han regañado, me han escrito porque tú le echaste la culpa a los BTS por el daño de la cancha (...) Lo que pasa es que el video no está completo, él sí dice que los BTS lo dañaron, pero después hace la aclaración”, expresó Bossa en el video publicado.

En el video completo, Herrera se retracta de inmediato y asegura que la responsabilidad es de las personas que se comprometieron a entregar en buen estado la cancha. “No, los pelaos no tienen la culpa, los culpables fueron los que se comprometieron a entregar en perfecto estado la cancha y no fue así”, aclaró.

La polémica se produce en medio de un debate más amplio sobre el manejo de El Campín, luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificara de “inaceptables” las condiciones del campo y solicitara al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar una investigación contra Sencia por presunto incumplimiento en el mantenimiento del estadio. “No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El Idrd confirmó que avanza, junto con la interventoría del contrato, en la evaluación de posibles incumplimientos de Sencia y recordó que el capítulo 12 del acuerdo de concesión contempla mecanismos sancionatorios, entre ellos descuentos por indicadores de calidad, multas y la aplicación de una cláusula penal.

Mientras se resuelven los cuestionamientos administrativos, la Dimayor confirmó que el partido entre Millonarios y Once Caldas se reprogramó para el martes 20 de octubre, a las 8:30 p.m., nuevamente en El Campín.

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