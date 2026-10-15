Estos son los cambios que tendrán los usuarios de Movistar por la integración con Tigo

Millicom reemplazará la marca Movistar por Tigo en Colombia desde octubre de 2026 sin modificar los contratos ni las tarifas vigentes - crédito Millicom/Movistar

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Millicom reemplazará la marca Movistar por Tigo en Colombia desde octubre de 2026, sin modificar los contratos, tarifas, números telefónicos ni tarjetas SIM de los clientes.

La integración reunirá bajo una misma identidad comercial los servicios de telefonía, internet y televisión, mientras la compañía proyecta una inversión de COP 8,5 billones para ampliar su infraestructura durante los próximos cuatro años.

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El cambio alcanzará a una red móvil integrada que atiende a más de 20 millones de usuarios. La empresa prevé que, desde noviembre de 2026, los teléfonos de los antiguos clientes de Movistar muestren automáticamente el nombre Tigo como red móvil.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC, conocida como Coltel, seguirá como responsable de los contratos vigentes. Los planes, beneficios y precios se mantendrán bajo las condiciones ya pactadas, y cualquier modificación posterior deberá ser comunicada con anticipación y cumplir la normativa aplicable.

En cuanto a las facturas, estas comenzarán a exhibir la nueva marca desde octubre, aunque continuarán enviándose desde las direcciones facturasmovistar@mailf.movistar.co y facturasmovistar@mailc.movistar.co.

Los pagos automáticos inscritos ante el operador o entidades financieras, así como los mecanismos presenciales, seguirán activos.

El portal payment.movistar.co será sustituido en noviembre de 2026 por mi.tigo.com.co, al que los usuarios serán redirigidos para completar sus transacciones. La aplicación Mi Movistar, el WhatsApp 315 233 3333 y las líneas *611 y 018000 930 930 permanecerán disponibles por ahora.

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Los clientes no deberán cambiar sus celulares, equipos instalados de internet o televisión, ni realizar gestiones adicionales para conservar el servicio. La compañía indicó que comunicará previamente cualquier integración de tiendas, canales de atención o herramientas digitales.

La adquisición de Coltel que unificó las marcas

Millicom concretó la adquisición de Coltel mediante la compra del paquete accionario a Telefónica y a la Nación - crédito @MovistarCo/X

La desaparición de Movistar como marca independiente se produce tras la adquisición de Coltel por parte de Millicom, grupo que controla Tigo. En febrero de 2026, la compañía compró el 67,5% de las acciones que pertenecían a Telefónica y, en abril, adquirió el 32,5% restante que estaba en manos de la Nación.

Las compras de participaciones en Tigo y Movistar representaron $4,5 billones. Sumadas al plan de infraestructura, la apuesta anunciada para Colombia asciende a $13 billones.

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Marcelo Benítez, consejero delegado de Millicom, presentó la estrategia en Bogotá y afirmó ante Impacto TIC: “Nuestra misión no es simplemente ser una compañía más grande. Nuestra ambición es ser la mejor compañía de telecomunicaciones de Colombia”.

Las proyecciones de la empresa indican un incremento en el tráfico de datos móviles del 13% en 2026 y del 15% en 2027 - crédito Europa Press

“Este lanzamiento es un punto de partida. Lo más importante es mostrar con hechos lo que esta nueva Tigo puede aportar al país”, señaló Carlos Blanco, consejero delegado de Tigo Colombia.

La expansión prevista entre 2026 y 2028 contempla más de 5.000 ampliaciones de capacidad, más de 1.100 nuevos sitios de cobertura y una red total de 11.500 instalaciones. También incluye más de 4.000 sitios con tecnología 5G, con el objetivo de pasar de cobertura en 128 a 324 municipios.

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El grupo calcula que podrá conectar a más de 492.000 personas de zonas rurales sin servicio y mejorar la conectividad de más de tres millones de usuarios. La Ruta de la Conectividad prioriza Carmen del Darién, Riosucio y Medio Baudó, en Chocó; Providencia; San Andrés de Tumaco, en Nariño, y Paratebueno, en Cundinamarca, municipios que reúnen a más de 360.000 habitantes.

Millicom proyecta que el tráfico de datos móviles crecerá 13% en 2026 y 15% en 2027. La compañía informó además que el tráfico en sus redes 5G aumentó 300% durante 2026, mientras avanza con inversiones en fibra óptica, redes de transmisión, centros de datos y el núcleo de la red.

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La respuesta de Claro ante la nueva Tigo

La empresa Claro publicó un manifiesto sobre su cobertura de red en respuesta a la reorganización del mercado - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La concentración de las operaciones deja el mercado nacional alrededor de dos compañías de alcance nacional: Tigo y Claro. La segunda difundió un manifiesto titulado “El liderazgo no se declara, se demuestra”, sin mencionar expresamente a su competidor.

Claro Colombia sostuvo que cuenta con cobertura 4G en el 100 % de las cabeceras municipales, 5G en más de 100 ciudades y municipios, y más de 150.000 kilómetros de fibra óptica. “El liderazgo no se demuestra solamente con infraestructura, se demuestra cuando la tecnología funciona, cuando la compañía responde y cuando una conexión se convierte en una oportunidad”, señaló la empresa.

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La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, vinculó este escenario con la formulación del Plan TIC 2026-2030. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 73,9% de los hogares colombianos tiene acceso a internet.