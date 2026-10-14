Colombia

En video quedó intento de fleteo en Medellín que terminó en balacera: un muerto y varios heridos, incluyendo un policía

Según la información preliminar, un hombre habría intentado cometer un delito y atacó a un policía que buscaba detenerlo en la avenida Oriental

Tiroteo en Bomboná obligó a cerrar vías en el centro de Medellín - crédito @ColombiaOscura/X

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Un hombre señalado de intentar cometer un delito murió durante un intercambio de disparos con un uniformado en la avenida Oriental, a la altura de Bomboná, en el centro de Medellín, durante la noche del martes 13 de octubre de 2026.

El policía involucrado en el hecho sufrió lesiones y dos civiles resultaron alcanzados por proyectiles, según la información preliminar.

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El episodio ocurrió en una zona de alta circulación vehicular y peatonal. De acuerdo con la versión inicial de las autoridades, el presunto agresor portaba un arma de fuego y habría intentado ejecutar una acción delictiva en el sector.

Un integrante de la Policía que se encontraba cerca advirtió la situación e intentó detenerlo. El hombre, al parecer, disparó contra el uniformado, quien respondió con su arma de dotación para protegerse.

El sospechoso falleció en el lugar como consecuencia de la confrontación. La identidad del fallecido no ha sido divulgada por las autoridades.

Murió un presunto delincuente tras balacera con la Policía en el centro de Medellín - crédito @ColombiaOscura/X
Murió un presunto delincuente tras balacera con la Policía en el centro de Medellín - crédito @ColombiaOscura/X

Un policía y dos civiles fueron llevados a centros asistenciales

El agente presentó heridas y fue trasladado a un centro médico. De manera extraoficial, se conoció que dos personas que transitaban por el sector, entre ellas una mujer, también recibieron impactos de bala.

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Los civiles fueron atendidos por personal médico luego de que la situación quedó bajo control. Por el momento, no se conoció información oficial sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución clínica.

La Policía inició las indagaciones para establecer la secuencia exacta de los hechos. Los investigadores entrevistaron a testigos y revisaron las cámaras de videovigilancia disponibles en la zona para determinar si el hombre actuó solo o contó con apoyo de otras personas.

El caso también busca establecer las circunstancias en las que los dos peatones resultaron lesionados durante el cruce de disparos. Las autoridades deberán incorporar los testimonios, registros audiovisuales y elementos recogidos en el lugar a la investigación.

Las diligencias judiciales obligaron a restringir la movilidad en varios puntos cercanos al sitio donde ocurrió la balacera.

Investigan balacera en la avenida Oriental que dejó un muerto y tres lesionados - crédito @ColombiaOscura/X
Investigan balacera en la avenida Oriental que dejó un muerto y tres lesionados - crédito @ColombiaOscura/X

Tras lo anterior, la Secretaría de Movilidad de Medellín informó el cierre de un carril de la avenida Oriental, en sentido sur-norte, a la altura de Bomboná.

También suspendieron por completo el tránsito en la calle 47, Bomboná, en sentido occidente-oriente. La entidad recomendó a los conductores buscar recorridos alternos mientras avanzaban los procedimientos de las autoridades.

“Se presenta cierre de un carril en la Av. Oriental, a la altura de Bomboná, sentido sur-norte, y cierre total en la Cl. 47, sentido occidente-oriente, por novedad en la vía”, indicó la dependencia en sus redes sociales.

Hacia las 08:00 p. m., el tránsito continuaba afectado en el centro de la ciudad. Las autoridades mantenían presencia en el sector mientras concluían el levantamiento del cadáver y las labores para recolectar pruebas.

Despidieron en Itagüí a líder comunal que murió durante un tiroteo en Medellín

La comunidad del barrio Artex, en Itagüí, acompañó el 12 de octubre de 2026 el funeral de Juan Esteban Urán Cano, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien murió tres días antes tras quedar en medio de un tiroteo en el centro de Medellín.

Juan Esteban Urán iba a comprar regalos para niños cuando murió en medio de un tiroteo - crédito @Indepaz/X
Juan Esteban Urán iba a comprar regalos para niños cuando murió en medio de un tiroteo - crédito @Indepaz/X

Familiares, vecinos y amigos se reunieron en la iglesia Nuestra Señora del Rosario para despedir al dirigente de 36 años. Personas cercanas lo recordaron por su trabajo en favor de los habitantes del sector y su participación en actividades comunitarias.

Según la Junta de Acción Comunal, Urán se había desplazado a Medellín para comprar regalos destinados a niños que participarían en una jornada barrial.

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín indicó que un ciudadano retiró cerca de $27 millones, al parecer producto de la venta de un vehículo, y luego fue abordado por presuntos asaltantes. Durante un forcejeo, la víctima recibió un disparo.

Un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía intervino con su arma de dotación. Urán, que transitaba por el lugar, y uno de los supuestos implicados resultaron heridos y después fallecieron.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz registró su muerte como el asesinato número 123 de líderes sociales en Colombia durante 2026. La Fiscalía y la Policía analizan videos, testimonios y pruebas balísticas para esclarecer el caso.

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