Orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay habría salido desde el Congreso de la República, aseguró su viuda María Claudia Tarazona: “Tenemos los nombres”

María Claudia Tarazona aseguró que la orden contra de matar a Miguel Uribe estaría ligada al Congreso de la República - crédito @maclaudiat/Instagram

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María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, afirmó que entregó a la Fiscalía General de la Nación información según la cual la orden para asesinar a su esposo habría salido del Congreso de la República. Dijo que el material, que incluye nombres y fotografías, está bajo análisis de un grupo especializado.

En una entrevista con Noticias Caracol, Tarazona señaló que una persona les hizo llegar a su teléfono celular la advertencia antes del atentado contra Uribe Turbay. Según su relato, esa fuente sostuvo que el candidato y otros precandidatos del Centro Democrático podían ser víctimas de ataques.

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“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, afirmó Tarazona. Agregó que la información recibida señalaba que “la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”.

La viuda del dirigente político indicó que llevó esos datos a la Fiscalía “con todos los protocolos debidos” y sostuvo que espera que esa hipótesis tenga un desarrollo dentro de la investigación. “Tenemos los nombres porque salen con nombres propios, salen fotografías”, aseguró.

Primer aniversario del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa

Tarazona remarcó que la veracidad de esa información debe ser corroborada por las autoridades. “Es muy grave pensar que había información previa al atentado, pero estamos esperando que se corrobore la veracidad de estos hechos”, dijo.

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Tarazona dijo que la hipótesis de un crimen de Estado está en evaluación

Consultada sobre la posibilidad de que el asesinato de Uribe Turbay haya sido un crimen de Estado, Tarazona sostuvo que esa opción forma parte de las líneas que se analizan en la Fiscalía.

“Una de las líneas de investigación del crimen de Miguel es que fue un crimen de Estado”, afirmó. Según explicó, esa hipótesis supone que existen elementos que permitirían investigar si la orden pudo haber salido del Gobierno nacional.

“Hay una línea de investigación, esto quiere decir que hay elementos probatorios que llevan a ese enunciado de que pudo haber salido la orden del Gobierno nacional”, expresó.

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El presidente Abelardo de la Espriella ratificó la promesa de identificar a los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito captura de pantalla Presidencia

Tarazona agradeció el compromiso de las autoridades para esclarecer el caso y pidió avanzar más allá de la atribución a la Segunda Marquetalia. “Decir que fue la Segunda Marquetalia es un enunciado muy gaseoso. No nos dice absolutamente nada”, sostuvo.

La viuda de Uribe Turbay afirmó que espera que la tecnología y las pruebas reunidas permitan determinar el origen de la orden y establecer si la información que recibió antes del atentado era cierta.

Miguel Uribe Londoño culpó nuevamente a Gustavo Petro por el magnicidio de su hijo

Miguel Uribe Londoño calificó la muerte de su hijo, el exsenador Miguel Uribe Turbay, como “un crimen de Estado” y acusó al expresidente Gustavo Petro de conocer al autor intelectual del asesinato. Las declaraciones fueron realizadas el miércoles 7 de octubre, durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, en Bogotá.

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El evento contó con Maria Carolina Hoyos (hermana de Uribe Turbay, y primera de izq. a der.) como moderadora), además de Miguel Uribe Londoño, Gilda Pabón Gudiño (presidenta de Coltefinanciera) y Mauricio Gómez Amín (ministro de Comercio, Industria y Turismo) - crédito Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay

El padre del exsenador sostuvo que su hijo representaba un obstáculo para los intereses políticos de Petro y de personas cercanas a él. “Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces”, afirmó durante el evento.

Uribe Londoño también señaló que a su hijo se le habría negado protección y responsabilizó al exmandatario por supuestos mensajes publicados en X contra el exsenador. “Gustavo Petro sabe quién mató a Miguel Uribe Turbay”, declaró.

En una entrevista con Blu Radio, aseguró que Petro habría instigado el crimen y que conocía a los responsables. “Lo asocio porque lo instigó, él fue el instigador del crimen”, manifestó, al citar publicaciones en las que Petro habría pedido que Miguel Uribe desapareciera.

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Según Uribe Londoño, el exsenador era un fuerte opositor del Gobierno y denunciaba presuntos actos de corrupción. “Le estaba haciendo la vida muy difícil a Petro porque era el líder de la oposición”, sostuvo. También afirmó que el exmandatario debería ser investigado y vinculado al proceso como “instigador del crimen”.

El padre de Miguel Uribe Turbay dijo que presentó una denuncia por hostigamiento ante la Comisión de Acusaciones, aunque cuestionó el avance de la justicia. “Petro está por encima de la ley”, afirmó. Además, señaló al exdirector de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y acusó al expresidente de intentar desviar la investigación.

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