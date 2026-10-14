Verónica Alcocer le envió carta a la Fiscalía tras acusaciones de Eva Ferrer en su contra por supuesto tráfico de armas y drogas: “Viajé a Venezuela en dos oportunidades”

La primera dama de la nación Verónica Alcocer se refirió a los señalamientos hechos por la ciudadana española Eva Ferrer en su contra - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

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A través de un derecho de petición, radicado en la jornada del martes 13 de octubre, la exprimera dama de la nación Verónica Alcocer pidió investigar las acusaciones formuladas por Eva Ferrer en su contra, al ser señalada de presunto tráfico de armas y de droga en sus viajes al exterior, y aseguró que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones en curso.

En el documento, que fue publicado por la misma exesposa del expresidente Gustavo Petro, sostuvo que los señalamientos divulgados parten de información que Ferrer recibió de terceros. La comunicación fue dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y pidió que las afirmaciones públicas deben ser contrastadas con registros oficiales sobre este asunto.

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“Ante las informaciones divulgadas recientemente, he acudido nuevamente a la Fiscalía General de la Nación para reiterar mi disposición de colaborar con la justicia y solicitar detalle sobre las actuaciones anunciadas públicamente”, fue el mensaje con el que acompañó el mencionado documento, de dos páginas, en el que también anunció medidas para proteger su honra y buen nombre.

Este es el derecho de petición de la ex primera dama Verónica Alcocer a la Fiscalía General de la Nación, en la que pidió que se avance con celeridad en las indagaciones en su contra - crédito @Veronicalcocerg/X

El pronunciamiento se dio tras tras la entrevista concedida por Ferrer a Semana, el pasado 9 de octubre, en la que hizo, según la mujer, “graves afirmaciones mediante las cuales pretende relacionar mi nombre con hechos supuestamente ocurridos en Venezuela”. Y es que en el referido diálogo, la ciudadana catalana, en la que la señaló como “jefe” de una banda criminal orquestada desde la Casa de Nariño.

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Alcocer afirmó que quiere que las autoridades revisen los nuevos señalamientos de Ferrer sobre presuntos hechos relacionados con Venezuela, entre ellos las acusaciones de tráfico de armas, drogas y dinero. La ex primera dama negó haber hecho viajes privados a ese país y aseguró que sus dos desplazamientos ocurrieron en el marco de visitas oficiales, con agendas y registros institucionales.

La ex primera dama afirmó que solo viajó dos veces a Venezuela

En el escrito, Alcocer sostuvo que los señalamientos se basan, según la propia denunciante, en testimonios de otras personas y no en hechos que hubiera presenciado directamente. Según la mujer, dichas versiones estarían “sustentadas, según sus propias manifestaciones, en información recibida de terceras personas y no en su conocimiento directo”, por lo que carecen de sustento legal alguno.

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Aludió también a la información divulgada sobre una indagación que, según indicó, habría sido ordenada desde el despacho del vicefiscal General. Por esa razón, presentó formalmente el derecho de petición ante la Fiscalía. Y recordó que ya había contactado al ente acusador tras la difusión de unos audios vinculados con Ferrer, como lo hizo en agosto, al expresar su intención de colaborar con la justicia.

Acto seguido, la respuesta de Alcocer se concentró en los desplazamientos a Venezuela, uno de los ejes de las denuncias de Ferrer. La ex primera dama sostuvo que efectuó dos viajes oficiales: el primero, el 31 de enero de 2023, como parte de una delegación, y el segundo, el 18 de noviembre de ese mismo año, junto con el entonces presidente de la República, Gustavo Petro, con lo que rechazó las denuncias.

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“No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal”, afirmó Alcocer en la comunicación enviada a la Fiscalía, en la que aseguró que ambas visitas tienen “registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público” en Colombia y Venezuela. Eestos elementos permitirán contrastar las versiones difundidas y establecer quiénes participaron en las actividades.

La ex primera dama reiteró que confía en que los documentos oficiales y los testimonios de quienes estuvieron en las visitas desvirtúen las acusaciones. “Tengo la absoluta tranquilidad de que el contraste de estos documentos y registros audiovisuales con los testimonios de quienes participaron en dichas visitas permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas”, añadió.

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Y dejó en claro que esta evidencia permitirá demostrar que “jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme”. Es válido recordar que Ferrer, exconsejera presidencial, acusó a Alcocer de haber trasladado 2,5 millones de dólares en efectivo desde Venezuela hacia Colombia durante un viaje hecho en enero de 2023, en información que según ella recibió del empresario catalán Manel Grau.

En sus afirmaciones, Ferrer no solo vinculó a la entonces primera dama con una presunta estructura dedicada al movimiento ilegal de dinero, drogas y armas; sino que además indicó que una parte de esos recursos habría tenido como destino una campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, que aspiró a la gobernación de Sucre en los comicios de octubre de 2023.

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Lo llamativo es que los señalamientos de la catalana, de acuerdo con la cobertura publicada por Semana, no estuvieron acompañadas de documentos, fotografías verificadas ni otros elementos que acreditaran los hechos denunciados. Aún así, la exconsejera dijo que había recibido advertencias sobre personas relacionadas con este entramado, como Enrico Romagnoli, al que relacionó con Alcocer.

Las acciones de la ex primera dama para sacudirse de los señalamientos de Eva Ferrer

En la misiva, Alcocer afirmó que su equipo jurídico recopila y analiza información con el apoyo de investigadores forenses para entregarla a las autoridades y agregó que busca aportar elementos que permitan aclarar los hechos. “Considero indispensable que la verdad se establezca mediante pruebas y no a partir de afirmaciones de oídas”, remarcó la expareja de Petro, que no reside en Colombia.

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Cob ello, la ex primera dama pidió a la Fiscalía General de la Nación que le informe si abrió una nueva indagación o investigación penal por las declaraciones del 9 de octubre. Y también solicitó conocer el número de radicación y el despacho asignado, o confirmar si esos hechos se integrarán a una actuación ya existente, con el fin de designar a su defensor y ejercer sus derechos.

Finalmente, Alcocer reiteró que colaborará con el ente investigador y expresó su confianza en una pesquisa “seria, objetiva e independiente”. Según escribió en este derecho de petición, una actuación fundada en pruebas obtenidas legalmente podrá “establecer la verdad y demostrar que las conductas que se han pretendido atribuirme son completamente ajenas a mi actuación personal”.

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