Colombia

Cerrada la vía entre Sibaté y Fusagasugá tras un deslizamiento causado por las fuertes lluvias en Cundinamarca

El desprendimiento ocurrió en el sector de San Miguel, a 400 metros del peaje, y no dejó heridos ni automotores retenidos, según el gobernador Jorge Emilio Rey

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que la emergencia vial ocurrida en el sector de San Miguel no dejó personas lesionadas - crédito @RiesgosCundi/X
El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que la emergencia vial ocurrida en el sector de San Miguel no dejó personas lesionadas - crédito @RiesgosCundi/X
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La vía Sibaté-Fusagasugá permanece cerrada desde la noche del martes 13 de octubre por un deslizamiento que cubrió por completo la calzada en el sector de San Miguel, dentro de la jurisdicción de Sibaté, Cundinamarca.

La emergencia ocurrió a unos 400 metros del peaje y obligó a suspender el tránsito entre municipios de la provincia del Sumapaz y Bogotá.

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El deslizamiento se registró hacia las 6:00 p. m., después de las lluvias que afectaron la zona alta de la montaña entre la región del Sumapaz y la capital colombiana.

La tierra, las piedras, el barro y los árboles que cayeron sobre el corredor vial impidieron el paso de vehículos en ambos sentidos.

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