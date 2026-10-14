Colombia

Por publicación en contra de la primera dama Ana Lucía Pineda, compositor vallenato le envió fuerte mensaje a ‘Matador’: “Te levanto a trompá”

El rey de la Canción Vallenata Inédita en la edición 56 del Festival de la Leyenda Vallenata Juan Pablo Marín Álvarez se refirió a la polémica luego de que el caricaturista llamó “ratita” a la esposa del presidente de la República Abelardo de la Espriella al cuestionar el destino de las donaciones de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas

El cantautor le respondió a 'Matador' de la forma que mejor sabe, con la guitarra y su voz - créditos Juan Pablo Marín Álvarez/Facebook | @analu_pineda/IG | @matador000/IG
El cantautor le respondió a 'Matador' de la forma que mejor sabe, con la guitarra y su voz - créditos Juan Pablo Marín Álvarez/Facebook | @analu_pineda/IG | @matador000/IG
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El compositor sanjuanero Juan Pablo Marín Álvarez publicó una interpretación musical con la que rechazó los ataques verbales contra la primera dama Ana Lucía Pineda, en medio de la controversia que surgió por comentarios del caricaturista Julio César González, más conocido como Matador.

Marín, quien obtuvo el título de rey de la Canción Vallenata Inédita en la edición 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, celebrada en 2023, utilizó la expresión caribeña “te levanto a trompá” como eje de su mensaje, luego de la entrevista que concedió al portal regional El Pilón.

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El autor presentó una composición dirigida al caricaturista y planteó su postura sobre los límites de la discusión pública.

El compositor apeló al lenguaje del vallenato para cuestionar la violencia verbal. En la publicación difundida en las redes sociales del mismo medio, el músico explicó que su respuesta no aludía a una agresión física. “Mis trompadas son con letra y melodía, porque a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa”, expresó Marín.

La pieza tomó una frase usual en la región Caribe y la trasladó al terreno musical, y el compositor planteó que el debate político y las críticas en redes sociales deben preservar el respeto hacia las mujeres, en particular cuando ocupan espacios de representación pública.

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Marín fue rey de la Canción Vallenata Inédita en 2023

Juan Pablo Marín recibió el reconocimiento en el Festival de la Leyenda Vallenata por la obra “Si nace una rosa”. El texto señala que también es heredero musical del juglar Hernando Marín Lacouture.

Su pronunciamiento se produjo después de los cuestionamientos que distintos sectores y el Gobierno Nacional atribuyeron a publicaciones de ‘Matador’ sobre Ana Lucía Pineda, que la calificó de “ratica”, al cuestionarle en una publicación desde su cuenta de X el destino de las donaciones enviadas a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, y que tienen como destino ayudar a las víctimas y damnificados luego del terremoto de 7,4 del lunes 10 de agosto de 2026.

En redes sociales, el mensaje del caricaturista y publicista fue señalado de carácter “misógino” y “machista”.

La intervención trasladó la discusión a las expresiones culturales, por lo que el autor recurrió a versos y a una interpretación en redes para expresar su desacuerdo con los comentarios dirigidos contra la primera dama.

La canción se presentó como una defensa del respeto hacia las mujeres en el debate público, sin apartarse de los recursos lingüísticos y musicales asociados a la tradición oral caribeña.

Así es la letra de la canción:

Esta es mi manera de protestar por ti o contra ti, Matadorcito.

No seas cobarde, Matador.

No uses el arte con maldad.

Sigue mostrando tu gran don sin pisotear la dignidad.

Una mujer es una flor que no se debe pisotear.

Es mejor llenarlas de amor.

Son delicadas y especial.

Son el regalo del creador, fuente de vida natural.

Por ellas podemos soñar embelesados de pasión.

Tengo una hija, Matador, y también tengo una mamá,

unas hermanas con gran don y una mujer muy especial.

Y son el símbolo que tú has mancillado con maldad.

No seas tan malo, Matador,

porque te levanto a trompadas.

Y mi trompada son mis canciones y mi melodía.

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Ana Lucía PinedaMatadorJuan Pablo Marín ÁlvarezRatitaFundación Colombia Luz y SonrisasViolencia contra la mujerColombia-Noticias

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