Alcaldía entregó el reporte sobre el estado de la cancha del Atanasio Girardot tras el festival de música electrónica y a pocas horas del clásico Nacional - Medellín

El expresidente del Deportivo Independiente Medellín habló sobre el estado de la cancha previo a una nueva edición del clásico paisa-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín

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Previo al comienzo de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, el 14 de octubre de 2026, la Alcaldía de Medellín entregó el reporte oficial sobre el estado de la grama del estadio Atanasio Girardot

Eduardo Silva Meluk, director del Inder (encargado de la administración del máximo escenario deportivo) entregó los detalles de trabajo de la recuperación de la grama junto al desmonte de los escenarios y logística del festival de electrónica EDC que se llevó a cabo el fin de semana del 10 al 11 de octubre de 2026.

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El Atanasio Girardot se encuentra en perfectas condiciones para el clásico paisa-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín

En un video publicado en los canales de comunicación del Inder, Silva Meluk confirmó que el estado de la cancha está en perfectas condiciones para llevarse a cabo el partido:

“Les cuento, ya el promotor del evento del fin de semana nos entregó el estadio en perfectas condiciones. Tenemos una cancha impecable para tener un partidazo el día de hoy para toda la ciudadanía de Medellín. Lo vamos a disfrutar, un estadio espectacular, la grama está perfecta para el juego y bueno, esperemos disfrutemos de un buen partido y bueno, muy chévere. Nuevamente, nuestra cancha impecable para un día de fútbol de los antioqueños”, dijo.

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El organismo explicó mediante un comunicado de prensa el proceso de cuidado que realizaron para la cancha del Atanasio Girardot después del festival de música electrónica EDC-crédito Inder

Por otra parte, el Inder explicó en un comunicado de prensa sobre el procedimiento que realizaron para que la cancha se recuperara en el menor tiempo posible:

“Después del evento musical, en la cancha del estadio se ejecutaron trabajos de recuperación y manejo agronómico del césped: corte de la grama, aireación, aplicación de nutrientes y manejo preventivo de fitopatógenos. Además, como parte del protocolo de preparación para el partido, se realizaron inspecciones técnicas de la uniformidad del terreno, la tracción, la rodadura y el rebote del balón, así como las condiciones generales del césped y del sistema de drenaje. Estas verificaciones permitieron garantizar el adecuado desempeño de la superficie de cara al juego programado”, dijeron.

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Y explicaron que todavía se sigue desmontando las tarimas del EDC y que todo se realiza con las garantías de seguridad posibles para que nadie salga afectado:

“De manera paralela, continúa el desmontaje de la infraestructura en otros espacios de la Unidad Deportiva. Este proceso cuenta con medidas de protección, como distribución de cargas, delimitación de las áreas de trabajo, control de las rutas de tránsito y restricción de la circulación innecesaria de vehículos, maquinaria y personal. También se realizan inspecciones periódicas para revisar las superficies” completaron.

Así es es el operativo para el clásico paisa

Cerca de 900 policías vigilarán el estadio Atanasio Girardot durante el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por la Copa BetPlay-crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional e Independiente Medellín disputarán el miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p .m. , un clásico paisa que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa BetPlay, bajo un operativo de cerca de 900 policías en el estadio Atanasio Girardot. El partido será a eliminación directa y reunirá a ambas hinchadas con sectores delimitados dentro del escenario.

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La tribuna norte será ocupada por los seguidores de Medellín, mientras que los aficionados de Nacional se distribuirán en las demás localidades. Occidental será el único sector compartido durante el encuentro nocturno.

El dispositivo de seguridad estará organizado en tres anillos: el primero cubrirá la avenida Colombia, la carrera 70 y el sector del Obelisco; el segundo se extenderá por los alrededores del estadio; y el tercero funcionará dentro del Atanasio Girardot.

Así está el Atanasio Girardot tras el festival de EDC-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín

La vigilancia incluirá carabineros, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. El helicóptero Halcón de la Policía sobrevolará la zona antes, durante y después del partido para supervisar el área y responder ante eventuales alteraciones del orden público.

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El personal de logística contratado por el club local controlará los accesos en coordinación con la Policía Metropolitana. Las autoridades recomendaron que los asistentes lleguen con anticipación para facilitar el ingreso y evitar aglomeraciones en las inmediaciones del estadio.

Las condiciones para los menores cambiarán de acuerdo con la localidad. A oriental podrán entrar niños mayores de 10 años; a las tribunas populares norte y sur, solo personas mayores de 14 años; y a occidental, menores que puedan caminar sin ayuda.

Las agresiones físicas o verbales podrán derivar en la expulsión del estadio y en medidas disciplinarias adicionales, entre ellas restricciones para asistir a futuros eventos deportivos.

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El operativo fue reforzado después de los hechos registrados durante la final de la Copa BetPlay de 2025, cuando el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, denunció el ingreso masivo y clandestino de pólvora al estadio. El funcionario atribuyó esa situación a fallas en los controles y advirtió sobre una posible participación de personal de logística.

Villa Mejía también señaló presuntos vínculos entre integrantes de barras, trabajadores de logística y actores relacionados con los equipos. Por esos hechos, anunció acciones legales y procesos de individualización para identificar a los responsables.

Nacional pidió a sus hinchas mantener una conducta respetuosa dentro del Atanasio Girardot y en los sectores cercanos. El club sostuvo que la rivalidad deportiva no debe trasladarse a episodios de violencia ni quedar condicionada por el resultado en la cancha.

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“La grandeza la demostramos cada día, en cada acto y en todos los lugares donde llega un hincha ‘verdolaga’, por eso el Atanasio no puede ser la excepción. Cuidémonos entre todos”, expresó la institución.