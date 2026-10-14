Álvaro Uribe reaccionó a las declaraciones de María Claudia Tarazona de que el asesinato de Miguel Uribe Turbay habría sido ordenado desde el Congreso: “El dolor no pasa”

El ex jefe de Estado se pronunció tras las declaraciones de la viuda del exsenador, que indicó que la orden sobre el magnicidio de su esposo habría provenido del Congreso - crédito @alvarouribevel/X

Guardar

Con un video que se conoció en sus redes sociales, el expresidente de la República Álvaro Uribe pidió en la mañana del miércoles 14 de octubre protección para María Claudia Tarazona, viuda del exsenador Miguel Uribe Turbay, tras revelar que la orden para asesinarlo “salió del Congreso”. Una afirmación con la que apuntó hacia miembros del extinto partido Comunes.

Uribe, que fue el que acercó al ultimado excongresista y exprecandidato presidencial a su partido, el Centro Democrático, expresó su pesar por las revelaciones hechas por Tarazona. “El dolor del asesinato de nuestro compañero y gran líder, Miguel Uribe Turbay, no pasa. Y hoy todo se revive”, dijo el exmandatario, que desde la muerte del joven político ha pedido justicia.

PUBLICIDAD

Acto seguido, elevó su petición al Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a la seguridad de la mujer. “Nos preocupamos inmensamente por la denuncia que ha hecho su señora esposa, doña María Claudia. Por favor, todo el apoyo a María Claudia, toda la protección y que se descubra este magnicidio”, destacó el ex jefe de Estado en su pronunciamiento.

María Claudia Tarazona sacudió el espectro político al revelar que recibió informaciones sobre el magnicidio del que fue víctima su esposo, el exsenador Miguel Uribe Turbay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En relación con el proceso judicial, el mismo ya acumula siete condenas contra participantes en la operación criminal, mientras la Fiscalía analiza nuevas hipótesis sobre los autores intelectuales y posibles filtraciones desde el esquema de seguridad del dirigente político; que falleció el 11 de agosto de 2025 tras dos meses y cuatro días de lucha por su vida.

PUBLICIDAD

Los mensajes previos al magnicidio de Miguel Uribe Turbay y una posible conexión política

En diálogo con Noticias Caracol, Tarazona aseguró que recibió advertencias antes del atentado sobre un posible plan contra Uribe Turbay y otros integrantes del Centro Democrático. La viuda del excongresista atacado el 7 de junio de 2025, entregó a la Fiscalía nombres, fotografías y conversaciones que podrían aportar una nueva línea de investigación.

Uno de los mensajes, según relató la mujer, sostenía que “la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”. La hipótesis del organismo de investigación judicial menciona la presunta participación de un integrante del partido Comunes, que ya no tiene presencia en el legislativo, aunque la denunciante aclaró que le corresponde a las autoridades verificar.

PUBLICIDAD

El pasado 11 de agosto se cumplió el primer aniversario del asesinato del exsenador y exprecandidato presidenciales Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa

En efecto, aunque la Fiscalía aún debe decidir si incorpora esa pista a la investigación por el asesinato, Tarazona señaló que espera la apertura formal de esa línea dentro del expediente: en el que se destaca, además, a altos cabecillas de la Segunda Marquetalia como los determinadores del crimen que sacudió el arranque de la campaña electoral en el país.

Equipo de seguridad que tenía el exsenador continúa bajo investigación

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió en el antiguo parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón. Seis semanas después, la Fiscalía ya había recibido información sobre una posible filtración desde el grupo encargado de su protección, que habría facilitado la planeación del magnicidio, con dos impactos de bala en el cráneo.

PUBLICIDAD

El 29 de enero de 2025, los teléfonos de dos integrantes del esquema de seguridad coincidieron en el sector de Modelia, donde meses más tarde se produjo el ataque. En ese momento, Uribe Turbay estaba en Panamá y Tarazona se encontraba en Miami (Estados Unidos); mientras que una segunda coincidencia se registró en abril de 2025 en el Congreso.

El 'Zarco Aldinever', que fue miembro de la Segunda Marquetalia, al mando de alias 'Iván Márquez', fue responsabilizado en su momento como el determinador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito REUTERS

Según las pesquisas de la Fiscalía, los teléfonos celulares de ambos escoltas volvieron a aparecer cerca del dispositivo de un condenado por el caso, mientras el senador y su esposa estaban fuera de Bogotá. Es por ello que los investigadores consideran que pudo haber existido un encuentro, aunque esa posibilidad no ha sido esclarecida por las autoridades.

PUBLICIDAD

La Fiscalía también verifica la declaración de un adolescente de 17 años, que aseguró que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”, tenía entre sus contactos a una persona identificada como “Escolta senador”. Según esa versión, ese contacto le proporcionaba información sobre los movimientos de Uribe Turbay.

Arteaga Hernández figura entre los principales articuladores logísticos y operativos del atentado. Junto con Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela; Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco; Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo; Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, que ya fueron condenados.

PUBLICIDAD

Arteaga habría sido una de las 'cabezas' del plan para asesinar al exsenador Miguel Uribe Turbay - crédito suministrada a Infobae Colombia

La hipótesis sobre la Segunda Marquetalia como determinadora del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El testimonio de Simeón Pérez Marroquín ocupa un lugar central en la búsqueda de quienes dieron la orden. La Fiscalía lo identificó como intermediario entre los presuntos determinadores y la estructura que organizó el ataque, y lo condenó a más de 22 años de prisión, tras recoger su versión sobre lo acontecido en este mediático caso.

Durante un interrogatorio, Pérez Marroquín afirmó que la instrucción para asesinar a Uribe Turbay habría provenido de la Segunda Marquetalia. También señaló a José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, como la persona que habría impartido la orden; en un crimen en el que habrían destinado $1.000 millones para su comisión y $600 millones para borrar pistas.

PUBLICIDAD

En consecuencia, la Fiscalía emitió en marzo órdenes de captura contra siete integrantes de esa organización, entre ellos Luciano Marín, alias Iván Márquez, y alias Jhon 40; aunque ninguno de ellos ha sido capturado, mientras que alias Zarco Aldinever fue declarado muerto en julio de 2026 por el Gobierno de Gustavo Petro, sin que se encuentre aún su cadáver.