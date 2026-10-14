Colombia

Hombre murió aplastado por rollos de acero que eran transportados en un camión en el que viajaba de polizón desde Barranquilla: qué fue lo que pasó

El cadáver fue encontrado el martes durante la descarga en una bodega de Santa María, luego de que la mercancía se desplazara bajo la carpa que la cubría durante el trayecto

El proceso judicial involucra contratos por cerca de $18.000 millones destinados a fortalecer la gestión de emergencias - crédito Bomberos Itagui/Facebook
Los rollos de acero desplazados dentro del vehículo registran un peso aproximado de 2.000 kilogramos cada uno- crédito Bomberos Itagui/Facebook
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Las autoridades de Itagüí investigan cómo un hombre ingresó oculto en un camión de carga que viajaba desde Barranquilla y si el conductor conocía su presencia.

La víctima murió durante el trayecto y su identidad aún no ha sido establecida. El caso quedó al descubierto cuando el vehículo llegó a una bodega del barrio Santa María, en el sur del Valle de Aburrá, para descargar rollos de varilla corrugada.

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Una persona advirtió que había un cadáver entre la mercancía y alertó a los organismos de emergencia. La víctima habría subido al camión sin autorización y se habría escondido bajo la carpa que protegía la carga.

Durante el recorrido, una parte de los rollos se movió y aplastó al hombre, según la información confirmada por la Alcaldía de Itagüí. Los elementos transportados pesaban cerca de 2.000 kilogramos cada uno.

Un polizón falleció aplastado por rollos de varilla corrugada mientras viajaba oculto en un camión entre Barranquilla e Itagüí - crédito Alcaldía Itagüí
Un polizón falleció aplastado por rollos de varilla corrugada mientras viajaba oculto en un camión entre Barranquilla e Itagüí - crédito Alcaldía Itagüí

El Cuerpo de Bomberos de Itagüí acudió al lugar con una ambulancia luego de la alerta emitida en la bodega. Los rescatistas tuvieron que desplazar los rollos de acero para poder acceder al cuerpo.

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Tras las verificaciones iniciales, el personal de emergencia confirmó que el hombre no tenía signos vitales. Luego, el procedimiento quedó en manos de los investigadores judiciales.

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y recopilaron información en el lugar. La víctima tendría entre 30 y 35 años, de acuerdo con las primeras valoraciones.

Hasta el momento, las autoridades no divulgaron su nombre ni precisaron las circunstancias en las que habría accedido a la plataforma del vehículo.

La Seccional de Tránsito y Transporte evacúa entre 90 y 160 polizones al día en las vías del departamento de Antioquia -crédito Alcaldía Itagüí
La Seccional de Tránsito y Transporte evacúa entre 90 y 160 polizones al día en las vías del departamento de Antioquia -crédito Alcaldía Itagüí

La investigación busca establecer cuándo subió al camión

Una de las preguntas centrales del caso es en qué punto del recorrido el hombre abordó el camión que partió de Barranquilla con destino al Valle de Aburrá.

Los investigadores también deberán determinar cuánto tiempo permaneció oculto entre la carga. Tampoco se conoce en qué tramo del viaje se produjo el desplazamiento de los rollos que provocó la muerte.

La pesquisa deberá establecer si el conductor advirtió que alguien viajaba debajo de la carpa. La versión inicial indica que el hombre habría permanecido escondido sin que el transportador detectara su presencia.

La carga llegó a la bodega y, durante las tareas de descarga, una de las personas presentes encontró el cuerpo. Ese hallazgo permitió activar el protocolo de atención y las diligencias para reconstruir lo ocurrido.

Los polizones son un problema recurrente en las carreteras de Antioquia

El traslado clandestino de personas en camiones es una situación que las autoridades identifican con frecuencia en las vías de Antioquia. Los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía evacúan cada día entre 90 y 160 personas que viajan ocultas en vehículos de carga.

El fenómeno implica riesgos para quienes se suben sin autorización, ya que pueden quedar expuestos a movimientos de mercancía, caídas o accidentes durante trayectos de larga distancia.

También ha generado conflictos legales para los conductores. Algunos transportadores han enfrentado demandas tras la muerte de personas que viajaban escondidas, aun cuando sostienen que desconocían que llevaban a un pasajero en el vehículo.

En este caso, la Fiscalía deberá definir las condiciones en que ocurrió la muerte y establecer las responsabilidades que puedan surgir de la investigación.

Ánderson Quiceno, representante legal de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), señaló al diario regional El Colombiano que “el grave problema es que muchas veces llegan los abogados e instauran demandas a los conductores y a las empresas, cuando ellos ni por enterados de estos viajeros”.

Según las agremiaciones, los puntos más críticos en las vías de Antioquia son: La Y de Primavera, en Caldas; el peaje del Trapiche, en Barbosa; el barrio Zamora, en Bello, el peaje del Túnel de Occidente,

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