Periodista denunció que fue agredido por el esquema de seguridad del alcalde de Ipiales: “No se corra, responda”

Ciudadanos exigieron respuestas por el agua y denunciaron agresiones contra un periodista - crédito @ColombiaOscura/X

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Una discusión por la calidad del servicio público terminó este martes 13 de octubre de 2026 con un presunto forcejeo entre integrantes del esquema de seguridad del alcalde y un periodista local, que buscaba respuestas sobre el agua que reciben varios hogares de Ipiales, en el departamento de Nariño.

El hecho ocurrió al mediodía en el parque 20 de Julio, ubicado frente a la sede de la Alcaldía. Allí, un comunicador se acercó al mandatario, Amílcar Pantoja, para preguntarle por las denuncias de ciudadanos que afirman que el líquido llega con una tonalidad amarillenta y olores que consideran inusuales.

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En los videos difundidos sobre el episodio se escucha al periodista solicitar una entrevista. “Buenos días, señor alcalde. Queríamos hacer una entrevista acerca del agua”, le dijo al jefe municipal antes de insistir con su pregunta sobre la situación del servicio.

La grabación muestra que varias personas acompañaban el reclamo y llevaban una botella que, según indicaron, contenía agua tomada de una llave de su vivienda. El recipiente exhibía un líquido de aspecto turbio. Una mujer afirmó ante la cámara: “Esa es el agua que está llegando a la casa”.

Reclamo por agua turbia derivó en forcejeo frente a la Alcaldía de Ipiales - crédito @ColombiaOscura/X

El periodista denunció que fue atacado durante la entrevista

La tensión aumentó cuando el comunicador se aproximó al alcalde para intentar obtener una respuesta. En ese momento, uno de los hombres que integraban su esquema de seguridad intervino y le pidió que no lo empujara.

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El periodista respondió que se encontraba en una transmisión en vivo y continuó con sus preguntas. “¿Qué vamos a hacer con el problema del agua, señor alcalde?”, expresó mientras un ciudadano levantaba la botella para mostrar su contenido.

Poco después se produjo un cruce entre el reportero y el integrante de seguridad. En las imágenes se escucha al periodista preguntar de forma reiterada: “¿Por qué me ataca?”. El alcalde se retiró del lugar mientras continuaban los reclamos de los asistentes.

Entre los gritos, algunas personas reprocharon al alcalde que no respondiera sobre el estado del agua. “Señor alcalde, no se corra, responda, por favor”, se escucha en uno de los videos. Otra mujer sostuvo la botella y dijo: “Esa es el agua de mi casa”.

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Amílcar Pantoja, alcalde del municipio de Ipiales en Nariño - crédito @ColombiaOscura/X

Los vecinos exigen un concepto técnico sobre la potabilidad

Los ciudadanos pidieron explicaciones de Empoobando y de la Secretaría de Salud sobre las condiciones del suministro. La principal exigencia es que las entidades divulguen un pronunciamiento técnico que aclare si el agua cumple los parámetros de potabilidad y si existe algún riesgo para la población.

También circularon versiones sobre un posible aumento de casos de dolor estomacal y diarrea. Hasta el momento, en la información entregada por los asistentes al reclamo no se adjuntaron reportes médicos, cifras oficiales ni análisis de laboratorio que establezcan una relación entre esos síntomas y el agua distribuida en la ciudad.

Minutos después del altercado, una patrulla de la Policía Nacional llegó al parque 20 de Julio. De acuerdo con los presentes, los uniformados solicitaron documentos de identidad al periodista y a otras personas que presenciaron la situación.

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La presencia policial no detuvo las críticas de quienes cuestionaron la falta de una respuesta pública sobre el servicio. En los videos, una ciudadana incluso le ofreció al alcalde beber del recipiente que llevaba: “Tómese un sorbito de esa agua”, le dijo.

Habitantes de Ipiales piden análisis de potabilidad tras reclamos por el servicio de agua - crédito @ColombiaOscura/X

El reclamo coincide con una convocatoria ciudadana para el 23 de octubre

La situación elevó la inconformidad de sectores que ya habían anunciado un “banderazo” para el próximo 23 de octubre de 2026. La convocatoria busca reunir a ciudadanos que reclaman soluciones frente a las denuncias por la calidad del agua.

El escenario también abrió interrogantes sobre la realización del Festival de Tríos, previsto para desarrollarse durante tres días. Algunos habitantes plantearon dudas sobre la conveniencia de realizar el evento mientras persistan los cuestionamientos al suministro en la ciudad.

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Por ahora, los reclamos mantienen el foco en la necesidad de conocer resultados verificables sobre el agua que sale de las llaves de los hogares.