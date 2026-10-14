Colombia

Padre de Ayelén Páez, la joven encontrada muerta tras casi un año desaparecida, explicó en qué va la investigación: “La encontraron en una zona selvática”

Ayelen fue vista por última vez en agosto de 2025. El 21 de ese mes, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una circular amarilla para ampliar la búsqueda de la adolescente

Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en la zona rural de Sopó corresponde a la adolescente Ayelén Sofía Páez - crédito @ABarriosBernal / X
Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en la zona rural de Sopó corresponde a la adolescente Ayelén Sofía Páez - crédito @ABarriosBernal / X
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La familia de Ayelen Sofía Páez Oliveros, de 16 años, recibió la confirmación de que el cuerpo encontrado en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, corresponde a la adolescente que había desaparecido el 9 de agosto de 2025 en Bogotá. El caso permanece bajo investigación.

La noticia fue divulgada por Noticias RCN, que informó que el hallazgo ocurrió a finales del mes de abril tras el aviso de un ciudadano que encontró el cuerpo de una mujer en un sector boscoso del municipio.

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Así lo narró al medio: “Ella la encontraron el 22 de abril y, y pues la encontró, eh, la encontraron en una zona selvática. Una persona, pues que tenía, de los que hacen aseo en la calle, tenía su necesidad fisiológica y, y la encontró como por milagro, porque pues a veces uno no encuentra a alguien y yo creo que Dios escuchó mis oraciones”

La identificación se produjo después de los procedimientos de Medicina Legal.

La adolescente fue vista por última vez el 9 de agosto de 2025 tras salir de su vivienda ubicada en Bogotá - crédito @PalomaValenciaL / X
La adolescente fue vista por última vez el 9 de agosto de 2025 tras salir de su vivienda ubicada en Bogotá - crédito @PalomaValenciaL / X

El padre de la adolescente, Albeiro Páez, confirmó en una entrevista con Caracol Radio que la familia recibió la notificación cerca de seis meses después del hallazgo. Según su relato, el cuerpo había quedado registrado como no identificado y fue enterrado en el cementerio de Sopó.

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“Por fin encontré a mi hija”, le escribió la madre de Ayelen a Páez después de recibir una imagen del lugar donde estaba sepultada, contó el padre en diálogo con la emisora.

Interpol había emitido una circular amarilla para ampliar la búsqueda

Ayelen fue vista por última vez en agosto de 2025. El 21 de ese mes, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una circular amarilla para ampliar la búsqueda de la adolescente.

Noticias RCN difundió además una grabación de una cámara de seguridad de la avenida Primero de Mayo, en Bogotá, en la que se veía a la joven caminando sola. Después de esa pista, la familia recibió versiones sobre posibles avistamientos en distintos lugares del país.

Páez afirmó a Caracol Radio que viajó a Medellín, Bucaramanga y Facatativá, entre otras ciudades, tras recibir reportes de personas que aseguraban haber visto a su hija.

Ayelen Sofía Paéz, intrpol emitió circular amarilla para su búsqueda - crédito Interpol
Ayelen Sofía Paéz, intrpol emitió circular amarilla para su búsqueda - crédito Interpol

“Yo estuve en Medellín meses buscándola. estuve otras ciudades, estuve en Bucaramanga, estuve en Facatativá, Me decían: “No, es que la vimos aquí en El Cartucho”, “No, que es que la vimos acá en El Samber. Aquí otra olla que hay como por el barrio Las Lomas. Las ollas de Medellín las conozco todas, Parquilleras, a donde quiera que me decían que ahí estaba mi hija y pues obviamente, pues yo también, esa psicosis diaria de, de todas esas señales”, relató.

El padre pidió evitar hipótesis sin sustento sobre la desaparición y muerte de la adolescente. “Todo es materia de investigación”, sostuvo.

El celular de Ayelen fue hallado en Sincelejo

Entre los elementos que deberán revisar los investigadores figura el celular de Ayelen. Según Noticias RCN, el dispositivo fue localizado en Sincelejo, Sucre, con la información modificada.

Las autoridades deberán establecer cómo llegó el teléfono a esa ciudad y si el aparato contiene datos que permitan reconstruir los últimos movimientos de la adolescente o identificar a posibles responsables.

Los nuevos exámenes periciales de Medicina Legal aportarán elementos para determinar la causa del fallecimiento y la presencia de signos de violencia - crédito @FeministaDeAcer / X
Los nuevos exámenes periciales de Medicina Legal aportarán elementos para determinar la causa del fallecimiento y la presencia de signos de violencia - crédito @FeministaDeAcer / X

Páez afirmó que todavía no recibió una explicación oficial sobre las circunstancias de la muerte. También indicó que la familia espera la entrega de los restos para realizar la sepultura definitiva, una vez que concluyan las diligencias forenses y judiciales.

Ayelen cursaba grado 11 en el colegio Manuela Beltrán y realizaba prácticas en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), según relató su padre a Caracol Radio. “Era la única niña que toda su vida no me dio un dolor de cabeza”, expresó.

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