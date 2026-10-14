Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Manuel Medrano, Piso 21, Juliana y Ela Taubert actuaron en el debut colombiano del showcase de los Latin Grammy - crédito Paula Useche/ Infobae Colombia

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Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 encabezaron la primera edición en Colombia del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy, un encuentro realizado el lunes 13 de octubre en el Teatro Colsubsidio de Bogotá. La noche reunió a artistas que fueron ganadores o nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista, además de contar con participaciones de Carlos Vives y Andrés Cepeda.

La iniciativa, organizada por la Academia Latina de la Grabación en alianza con Mastercard, llegó por primera vez al país después de pasar por ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, San Juan y São Paulo. El formato, lanzado en 2022, busca reunir a intérpretes que recibieron reconocimiento en una categoría considerada como una plataforma de proyección para nuevos nombres de la música latina.

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Infobae Colombia estuvo presente en el evento, donde conversó con varios de los artistas que hicieron parte del cartel, entre ellos integrantes de Piso 21, Juliana, Ela Taubert, Andrés Cepeda, Carlos Vives, Manuel Medrano, entre otros.

También dialogó con Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, quien se refirió a la realización de esta edición en Bogotá. “Tenemos una asignatura pendiente con Colombia, porque Colombia ha sido un aportador natural a la música latina, Colombia tiene casi 40 nominados dentro de las categorías de Mejor Nuevo Artista a lo largo de las premiaciones, por eso era una cuenta pendiente”, expresó el director ejecutivo de la organización durante su conversación con Infobae Colombia.

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La programación reunió a cuatro exponentes colombianos vinculados con la categoría de Mejor Nuevo Artista. Manuel Medrano recibió el premio en 2016, Juliana lo obtuvo en 2021 y Ela Taubert fue reconocida en 2024. Por su parte, Piso 21 fue nominado en esa categoría en 2012, durante los primeros años de trayectoria de la agrupación.

Manuel Abud destacó, en declaraciones difundidas por la Academia, el recorrido de Colombia en esa categoría. “Colombia tiene una destacada trayectoria en la categoría de Mejor Nuevo Artista y ha sido cuna de grandes figuras que han dejado huella en la música latina”, afirmó.

El directivo añadió que la cita en Bogotá permitió reunir a artistas de distintas generaciones, con trayectorias construidas desde géneros y propuestas diferentes. “Con iniciativas como esta, seguimos ampliando nuestra presencia global y celebrando el talento de las nuevas generaciones de creadores de música latina”, señaló.

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Carlos Vives abrió la noche y cerró junto a Andrés Cepeda

Carlos Vives fue el encargado de abrir el espectáculo con Si yo volviera a nacer. El artista samario, reconocido como Persona del Año 2024 por la Academia Latina de la Grabación, regresó al escenario al final de la velada para compartir una presentación con Andrés Cepeda.

Los dos cantantes interpretaron una versión especial de Buscando el mar, tema que forma parte del álbum más reciente de Vives. Esa actuación cerró una noche que combinó actuaciones individuales, repertorios conocidos y colaboraciones entre artistas colombianos.

El productor, compositor y director musical Carlos Fernando López estuvo a cargo de la dirección musical del espectáculo. En el escenario también participó una banda conformada por músicos locales, que acompañó cada una de las presentaciones.

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Ela Taubert fue una de las primeras artistas en subir al escenario. La cantante bogotana interpretó Hasta el fin del mundo, No supiste cuidarnos y La gente cambia. Taubert ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2024 y, un año después, publicó su álbum debut, Preguntas a las 11:11.

La artista se dio a conocer con ¿Cómo pasó?, canción que tuvo una versión bilingüe junto a Joe Jonas. Su participación en el showcase la reunió con otros músicos colombianos que atravesaron el proceso de consolidación de sus carreras desde distintos momentos de la industria.

Luego fue el turno de Manuel Medrano, quien presentó Mucho más que ayer, Serpiente y Bajo el agua. El cantante de Cartagena obtuvo dos Latin Grammy en 2016, como Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor, por su trabajo discográfico debut.

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Bajo el agua se convirtió en una de las canciones más identificadas con su carrera y ese año recibió una nominación a Canción del Año. Medrano ha publicado álbumes como Eterno, Perfecto, Manuel Medrano en concierto 10 años y Superior.

Juliana y Piso 21 presentaron colaboraciones ante el público de Bogotá

Juliana llevó al Teatro Colsubsidio canciones como La colombiana y Porque sí te quedas. La bogotana ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2021 y fue nominada en 2024 a Mejor Álbum Pop Tradicional por Mar adentro.

Su carrera como solista incluye los discos Juliana, DOS DOS DOS, Mar adentro y La pista. Durante su presentación, hizo parte de uno de los duetos preparados para la noche junto a Piso 21.

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La agrupación de Medellín presentó un medley con canciones como Me llamas y Volver. Piso 21 también estrenó dos colaboraciones en vivo. La primera fue “Por si mañana no estoy”, junto a Andrés Cepeda. Después, el grupo interpretó “Aurora” con Juliana.

Piso 21 se formó en 2007 y está integrado actualmente por David Escobar, Pablo Mejía y Juan David Huertas. El grupo fue nominado a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy de 2012 y alcanzó proyección internacional con canciones que combinaron pop urbano, reguetón y sonidos latinos.

Carlos Quintero, vicepresidente ejecutivo de marketing para Mastercard Latinoamérica, afirmó que la realización del evento en Bogotá se vinculó con el interés de la compañía por crear experiencias asociadas a la música. “Ser parte del primer Best New Artist Showcase en Colombia nos permite hacer realidad esta visión y celebrar el talento que continúa moldeando la música y la cultura latina”, señaló.

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La noche concluyó con Carlos Vives y Andrés Cepeda en el escenario, después de un recorrido por artistas colombianos que representan distintas etapas de la categoría de Mejor Nuevo Artista de los Latin Grammy.