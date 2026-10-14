Políticos se despacharon contra Fecode por marchar contra proyecto de colegios en concesión: “Hipocresía”

Políticos arremetieron contra Fecode por marchas del 14 de octubre de 2026 - crédito @Danielbricen/X - @MariaFdaCabal/X - @Enrique_GomezM/X

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La convocatoria de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para la jornada nacional de movilización de este miércoles 14 de octubre de 2026 provocó críticas de dirigentes opositores, entre ellos el representante a la Cámara Daniel Briceño, la exsenadora María Fernanda Cabal y el líder del Partido Salvación Nacional, Enrique Gómez.

El sindicato llamó a protestar en defensa de la educación pública, laica, gratuita, financiada y administrada por el Estado. También planteó reclamos por las condiciones laborales de los maestros y cuestionó iniciativas que, a su juicio, abrirían la puerta a la privatización del sistema educativo.

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Domingo José Ayala, presidente de Fecode, sostuvo que existen “razones suficientes” para salir a las calles. “Por la defensa de la educación pública, laica, gratuita, financiada y administrada por el Estado. Es un derecho constitucional que hoy está en riesgo inminente”, afirmó en un video citado por Briceño.

El dirigente sindical incluyó entre sus cuestionamientos las propuestas de privatización que, según dijo, avanzan a través de proyectos gubernamentales y parlamentarios. También mencionó la necesidad de “la dignificación de la labor docente”.

Daniel Briceño citó estudio sobre colegios en concesión y acusó a Fecode de proteger un “monopolio” - crédito @Danielbricen/X

El congresista del Centro Democrático aseguró que la movilización de Fecode tiene relación con dos de sus iniciativas legislativas. Según explicó, una propone mecanismos de evaluación para los docentes y la otra plantea la ampliación de los colegios en concesión.

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“Fecode sale literalmente a marchar por dos de mis proyectos de ley”, afirmó Briceño. El legislador sostuvo que los establecimientos administrados bajo ese modelo siguen siendo públicos, aunque su operación queda a cargo de entidades privadas.

Briceño citó un estudio que, según su versión, analizó la trayectoria de más de 300.000 estudiantes entre 2010 y 2024. El trabajo habría comparado 35 colegios en concesión de Bogotá con igual número de instituciones oficiales de características similares.

De acuerdo con el congresista, los resultados indicaron que los alumnos de colegios en concesión registraron una probabilidad 11,8 puntos porcentuales mayor de llegar a grado 11. Añadió que esos establecimientos presentaron una ventaja de 12,6 puntos porcentuales en el acceso a educación superior y de 11 puntos en el ingreso inmediato a la universidad tras terminar el bachillerato.

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Daniel Briceño afirmó que Fecode marcha contra sus proyectos de evaluación docente y colegios en concesión - crédito @Danielbricen/X

También aseguró que los estudiantes de ese sistema obtuvieron 10,6 puntos más en las pruebas Saber 11 frente a los de colegios oficiales incluidos en la comparación. En matemáticas, la diferencia habría sido de 3,3 puntos, mientras que en lectura crítica alcanzó 1,8 puntos.

El representante indicó que el estudio atribuyó parte de esos resultados a la evaluación constante de los docentes, las observaciones en clase y el seguimiento a la formación de los profesores.

Briceño también contrastó los costos que, según dijo, representa cada estudiante en ambos modelos. Afirmó que el gasto anual por alumno en una institución en concesión asciende a $ 34,9 millones, mientras que en un colegio oficial llega a $ 48,7 millones.

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“Con menos plata se obtienen mejores resultados”, sostuvo el representante. Bajo esa premisa, planteó que la discusión no debería centrarse en una privatización de la educación, sino en la posibilidad de ampliar una modalidad que, según su postura, permite mejorar los indicadores académicos y reducir los costos.

Enrique Gómez cuestionó a Fecode por la movilización y la crisis de salud del magisterio - crédito @Enrique_GomezM/X

El legislador señaló que Fecode busca conservar un “monopolio” sobre la educación pública. Además, cuestionó el papel del sindicato frente a la campaña presidencial de Gustavo Petro y a la crisis del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

“Ahora salen a protestarle a Abelardo para que solucione el problema de Petro. Hipocresía”, escribió Briceño.

Desde el Parque Nacional de Bogotá, Enrique Gómez cuestionó la convocatoria y relacionó la movilización con las políticas del anterior Gobierno. El dirigente afirmó que los sectores sindicales protestan por problemas que, en su opinión, surgieron durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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Gómez mencionó la crisis de salud de los maestros y acusó a Fecode de haber respaldado irregularidades en el Fomag. “Para responder por la corrupción, tampoco. Responder por la destrucción de la salud, ni hablar”, expresó.

El político también lanzó cuestionamientos contra organizaciones sindicales, sectores de izquierda y grupos que, según dijo, podrían sumarse a las concentraciones.

María Fernanda Cabal arremetió contra Fecode y calificó la movilización como una “marcha petrificada” - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, María Fernanda Cabal afirmó que no existen razones para la movilización. La dirigente del Centro Democrático calificó la jornada como una “marcha petrificada” y señaló a Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Pacto Histórico por las consecuencias de decisiones tomadas durante el gobierno de Petro.

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“Pretenden paralizar a Colombia para cobrarle a este Gobierno los desastres que aplaudieron con Petro”, escribió Cabal.