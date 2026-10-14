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Kika Nieto explicó, en medio de lágrimas, por qué aplazó su decisión de ser mamá: “No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

La creadora de contenido habló entre lágrimas de los cambios que busca realizar junto a Diego Barajas antes de formar una familia

Kika Nieto explicó entre lágrimas por qué aplazó la maternidad con Diego Barajas - crédito @KikaNieto/ YouTube - Kika Nieto Facebook
Kika Nieto explicó entre lágrimas por qué aplazó la maternidad con Diego Barajas - crédito @KikaNieto/ YouTube - Kika Nieto Facebook
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Kika Nieto contó que decidió postergar la maternidad para fortalecer su relación con Diego Barajas antes de tener hijos.

La creadora de contenido compartió una reflexión extensa en su canal de YouTube, donde habló de sus deseos de convertirse en madre, los temores que le genera esa etapa y las razones por las que ella y su esposo prefieren esperar al menos un año.

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La influenciadora señaló que la decisión no implica que hayan renunciado al proyecto de formar una familia. Por el contrario, aseguró que ambos quieren ser padres y que ese deseo ha estado presente desde que eran novios. Incluso relató que Barajas aspira a tener ocho hijos, mientras que ella considera que cuatro sería su límite.

“De verdad quiero ser mamá con todo mi corazón, pero estoy cagada del susto”, expresó Nieto al inicio del video, que definió como un ejercicio personal para ordenar sus pensamientos y abrir una conversación con su comunidad.

La creadora de contenido se casó con Diego Barajas en abril y explicó que, tras seis meses de matrimonio, ambos identificaron que necesitan más tiempo para conocerse, mejorar su comunicación y consolidar la forma en que enfrentan las diferencias antes de sumar las exigencias de la crianza.

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Según explicó, su relación atraviesa un momento positivo, aunque está lejos de ser perfecta. “Mi relación con Diego es hermosa, es muy linda, pero de perfecta o superarmoniosa no tiene un pelo”, afirmó.

Nieto sostuvo que ella y Barajas trabajan para modificar reacciones que surgen durante discusiones o desacuerdos. Entre otros aspectos, mencionó la necesidad de no minimizar lo que piensa el otro, cuidar el tono de las respuestas y aprender a afrontar las diferencias sin interpretar que ponen en riesgo el matrimonio.

“Estamos trabajando mucho en cómo crear una capa, una base de comunicación muy importante”, dijo. También explicó que reciben acompañamiento de una consejera espiritual, una terapeuta y personas cercanas a quienes recurren cuando necesitan una mirada externa para resolver situaciones que se vuelven difíciles de abordar entre los dos.

“No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

El video tomó un tono más emotivo cuando Kika Nieto explicó el temor que le produce la posibilidad de que Diego Barajas se sienta excluido durante una futura crianza. La influenciadora rompió en llanto al señalar que quiere evitar que el desgaste, la frustración o el agotamiento afecten la forma en que se relaciona con su esposo.

“Quiero hacer sentir bien a mi esposo también en ese proceso. No quiero hacerlo sentir rechazado, relegado”, dijo. También afirmó que no desea repetir frases que, según ha escuchado en testimonios de otras madres, pueden surgir en momentos de tensión: “Es que tú no sirves, es que tú no sabes, mejor yo lo hago sola”.

Nieto reconoció que esa preocupación tiene relación con aspectos de su personalidad que intenta trabajar. Se describió como una persona enfocada, proactiva y acostumbrada a tomar el control de las tareas, una característica que, admitió, podría dificultar la delegación de responsabilidades.

“Yo soy en este momento esa persona un poco como de: prefiero hacerlo sola y no tener que explicarlo. Y está mal porque es soberbia”, sostuvo. La creadora de contenido señaló que busca desarrollar más paciencia, misericordia y cuidado en su forma de comunicarse, sobre todo cuando siente frustración.

Para la influenciadora, la llegada de un hijo puede profundizar dinámicas que ya existen en una relación. “Un bebé no llega a salvar ninguna relación. Un bebé es como un catalizador de lo que ya existe”, aseguró.

A su juicio, si hay problemas de comunicación o asuntos sin resolver, la maternidad puede hacerlos más visibles. En cambio, consideró que una pareja que cuenta con confianza, diálogo y acuerdos puede enfrentar de otra manera los cambios derivados de la crianza.

La influenciadora precisó que la pareja decidió permanecer un tiempo sin hijos para enfocarse en su convivencia. “Queremos tener un año de estar solos, de trabajar, de entendernos, de comunicarnos mucho, de construir como esa capa sólida sobre la cual podemos construir lo que sea”, expresó.

Para Nieto, ese período les permitirá llegar a la maternidad con una relación menos frágil y con herramientas para gestionar conflictos. La creadora de contenido sostuvo que no espera eliminar las diferencias, sino aprender a atravesarlas con la certeza de que el vínculo no se desestabilizará ante cada discusión.

La segunda razón que expuso está relacionada con las historias que escuchó de amigas que se convirtieron recientemente en madres. Nieto contó que varias conversaciones sobre el posparto, el cansancio, los cambios físicos y las nuevas demandas de los bebés la llevaron a pensar en el impacto que puede tener esa experiencia en una pareja.

La creadora de contenido aclaró que no atribuye los problemas de esas relaciones a los hijos. Sin embargo, afirmó que observó transformaciones en matrimonios que ella percibía como estables antes de la llegada de un bebé.

En uno de los ejemplos que compartió, habló de una amiga que, según su relato, pasó de sentirse muy unida a su esposo a mostrarse distante y fastidiada dentro de la convivencia. En otro caso, una mujer con un bebé de dos meses le dijo que el aspecto más complejo de esa etapa había sido la interacción con su pareja.

“Por encima de dormir dos horas al día, por encima de estar vomitada y con un niño que no se calla, por encima de tener el cuerpo absolutamente deformado, de verte al espejo y no reconocerte, me dice: ‘Lo más duro es la interacción con mi esposo’”, relató Nieto.

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