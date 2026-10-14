Habitante de calle se llevó un carro que encontró con las llaves puestas y generó un fuerte accidente en La Guajira: tres personas lesionadas y daños en una zona comercial

El choque ocurrió en una zona comercial e impactó a dos motocicletas, una carretilla y varios automotores - crédito Colombia Oscura/X

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Tres personas resultaron lesionadas y una mujer fue capturada tras un accidente de tránsito que involucró varios vehículos en el centro de Maicao, La Guajira.

El hecho ocurrió el viernes 9 de octubre y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en una zona comercial del municipio.

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El siniestro tomó fuerza en redes sociales luego de la difusión de las imágenes, que muestran cómo un automóvil chocó contra otros vehículos y motocicletas. La información disponible indica que la mujer señalada habría tomado el vehículo sin autorización antes de perder el control.

La versión preliminar sostiene que el automóvil estaba estacionado en un lavadero y tenía las llaves puestas. Según los reportes locales, la mujer lo abordó y avanzó por el sector hasta que ocurrió la colisión múltiple.

Una mujer tomó un automóvil estacionado sin autorización y perdió el control en Maicao el viernes 9 de octubre - crédito Captura de video

El accidente se produjo en un área donde había transeúntes y comerciantes. La presencia de personas y vehículos en el lugar elevó las consecuencias del choque, que causó daños materiales y dejó personas afectadas.

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De acuerdo con La Guajira Noticias, entre los elementos alcanzados por el automóvil había dos motocicletas, una carretilla y varios automotores. Las grabaciones de seguridad difundidas en internet registraron parte de la secuencia del impacto.

La publicación regional informó que la situación ocurrió en pleno centro de Maicao, donde el movimiento comercial es constante. El material audiovisual se convirtió en una de las principales referencias sobre la forma en que se desarrolló el hecho.

Uno de los lesionados habría sufrido fracturas en ambas manos

El reporte de El Diario del Norte, publicado el 10 de octubre, señaló que tres personas resultaron lesionadas durante el accidente. El medio indicó que al menos una de ellas presentó afectaciones de consideración.

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Uno de los heridos en el siniestro sufrió fracturas en ambas manos y requiere una intervención quirúrgica - crédito Captura de video

Según esa información, uno de los heridos sería el conductor de una motocicleta. El hombre habría sufrido fracturas en ambas manos y necesitaría una intervención quirúrgica por las lesiones que padeció.

El diario también indicó que otras personas involucradas permanecían bajo pronóstico reservado. No se conocieron datos oficiales posteriores que permitieran precisar la evolución médica de los afectados.

La falta de un reporte actualizado impide establecer cuál es el estado actual de salud de las personas lesionadas. Tampoco hay información confirmada sobre la atención médica recibida después de la colisión.

De igual manera, El Diario del Norte informó que la Policía capturó a la mujer señalada de llevarse el vehículo. Los uniformados intervinieron después de que el episodio provocara indignación entre algunos ciudadanos que estaban en el sector.

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La Policía capturó a la mujer señalada de llevarse el vehículo y la trasladó a instalaciones policiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La mujer fue trasladada a instalaciones policiales para que se adelantaran los procedimientos correspondientes, según el medio regional. No se detallaron los cargos que podrían derivarse de la actuación de las autoridades.

Los reportes periodísticos difundieron una versión coincidente sobre la presunta toma no autorizada del automóvil. Aun así, las circunstancias exactas del accidente y las responsabilidades individuales deben ser definidas por las autoridades competentes.

La condición de habitante de calle atribuida a la mujer fue presentada como una información preliminar en las publicaciones citadas. No aparece como una confirmación oficial en los reportes disponibles sobre el caso.

Por ahora, el hecho dejó daños en vehículos, motocicletas y otros elementos de la zona comercial, además de los heridos reportados. La investigación oficial deberá determinar cómo se produjo el accidente y qué medidas se adoptarán frente a las personas involucradas.

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Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, “Toreto volvió???”; “Debió pedir autorización al pendejo que dejó las llaves puestas”; “Abordó sin autorización? Güevones. Se robó un carro”; “Algo arriba le dijo que manejara y manejó. Alias Toretto, el pedagogo reeducativo”; “Ahhh no, pero tranquilos, dejenlos ser felices, que pecado, no les digan desechables o indigentes porque se pone a llorar e hieren sus sentimientos”: fueron algunos de los mensajes.