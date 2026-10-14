Feria de educación de Estados Unidos llega hasta Bogotá para ofrecer maestrías con más de 18 universidades y entrada gratuita: así puede participar

Universidades de Estados Unidos presentarán maestrías en Bogotá para profesionales colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Más de 18 universidades de Estados Unidos presentarán sus maestrías en Derecho y Administración de Empresas durante la feria EducationUSA LL.M. + MBA Tour 2026, que se realizará el lunes 19 de octubre de 2026 en Bogotá. El encuentro, de entrada gratuita y con registro previo, busca orientar a profesionales colombianos que evalúan cursar estudios de posgrado en instituciones estadounidenses.

La jornada se llevará a cabo entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m. en la sede de Uniandinos, ubicada en la calle 92 #16-11. Allí, los asistentes podrán conversar directamente con delegados de las instituciones, conocer las características de los programas y despejar dudas sobre los procesos de aplicación.

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La edición de este año incorporará por primera vez alternativas de Maestría en Administración de Empresas (MBA). Hasta ahora, la feria se había concentrado en las maestrías en Derecho, conocidas como LL.M., destinadas a abogados que buscan formación especializada en el sistema jurídico estadounidense o en áreas particulares de la profesión, pero la oferta se amplió para llegar a más profesionales que buscan continuar con sus estudios.

La feria EducationUSA incorpora programas MBA a su cita de posgrados en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los programas MBA amplían el perfil de los asistentes

La inclusión de escuelas de negocios extiende la convocatoria a profesionales de distintas carreras que buscan fortalecer conocimientos de liderazgo, estrategia, finanzas, innovación y dirección organizacional. Los MBA suelen estar dirigidos a personas con experiencia laboral que aspiran a desempeñar cargos de gestión o a impulsar proyectos empresariales.

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Entre las escuelas de negocios confirmadas figuran:

Indiana University – Kelley School of Business.

Millennia Atlantic University.

University of Notre Dame.

Mendoza College of Business y University of San Diego.

Knauss School of Business.

Cada representante presentará las condiciones particulares de su institución, incluidas las modalidades académicas y los criterios de admisión.

Cabe mencionar que la feria se realiza desde 2017 y, según EducationUSA Colombia, ha recibido a más de 4.000 asistentes colombianos en sus anteriores ediciones. La ampliación de la oferta busca responder al interés de perfiles profesionales que no pertenecen exclusivamente al campo jurídico.

La feria ofrecerá orientación gratuita sobre admisiones, costos y financiación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las maestrías en Derecho cubren áreas de especialización

Las opciones de LL.M. están enfocadas en abogados interesados en profundizar su preparación en áreas como derecho internacional, derecho corporativo, propiedad intelectual y derechos humanos. Estos posgrados también permiten a los participantes familiarizarse con materias que pueden variar según la universidad y el enfoque de cada facultad.

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La lista de instituciones participantes incluye:

American University Washington College of Law.

Boston University School of Law.

Cardozo School of Law.

Georgetown Law.

LMU Loyola Law School y Minnesota Law.

The Ohio State University Moritz College of Law.

University of California.

Los Ángeles School of Law.

University of Miami School of Law.

University of Michigan Law School.

University of New Hampshire Franklin Pierce School of Law.

University of San Diego School of Law.

USC Gould School of Law.

Western State College of Law.

Westcliff University.

Wake Forest University School of Law.

La presencia de facultades con programas diversos permitirá comparar enfoques académicos y requisitos antes de iniciar una postulación.

Los estudiantes podrán evaluar cuál universidad les gusta más - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los delegados responderán dudas sobre admisión y financiación

Además de revisar contenidos de los programas, los visitantes podrán solicitar información sobre documentos requeridos, plazos, duración de las maestrías y costos asociados. El evento contempla conversaciones sobre alternativas de financiación, un aspecto que puede incidir en la decisión de realizar estudios de posgrado fuera de Colombia.

“Elegir un posgrado internacional implica evaluar diferentes alternativas académicas y financieras”, afirmó Samuel Reales, coordinador nacional de EducationUSA Colombia. Según el representante, la feria pretende facilitar el contacto directo entre los profesionales y las universidades para que los aspirantes puedan tomar decisiones con información de primera mano.

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Para ingresar a la feria será necesario completar el registro previo disponible en eventbrite.com.