Esta es la nueva fecha del partido Millonarios vs. Once Caldas tras la cancelación por el estado de la gramilla de El Campín en Bogotá

Millonarios sufrió por la decisión de la cancelación del partido ante Once Caldas, el 13 de octubre, y apretó nuevamente su calendario - crédito Millonarios

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Continúa la controversia en el fútbol colombiano por la decisión de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) de aplazar el encuentro entre Millonarios y Once Caldas, programado para el 13 de octubre de 2026. La medida se tomó a 15 minutos del inicio del partido porque las condiciones de la cancha de El Campín, en Bogotá, no eran aptas para un encuentro profesional.

Por esa razón, se conoció la nueva fecha para el compromiso de los azules, quienes fueron los encargados de anunciar la programación para los aficionados, quienes debieron salir en medio del enojo del escenario deportivo, sobre todo contra Sencia, administrador del lugar y responsable de la cancha.

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Desde la Dimayor aún siguen preocupados por cómo se ha manejado El Campín en los últimos meses, pues el concesionario, al parecer, le ha dado prioridad a los conciertos y eso afectó el gramado, lo que también provocó en ocasiones anteriores que se cambiara de sede algunos partidos como la final de la Liga Femenina y los octavos de la Copa Colombia, ambos con Santa Fe.

¿Cuándo se jugará Millonarios vs. Once Caldas?

Sencia quedó ‘en el ojo del huracán’ porque había prometido desde hace semanas que, después del concierto del grupo musical surcoreano BTS el 2 y 3 de octubre, el estado del césped en el escenario deportivo quedaría en condiciones para el juego del 13 de octubre, pero la Dimayor dio a conocer que el proceso no se añadió como se esperaba y este se despegó fácilmente.

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Debido a eso, Millonarios anunció que el partido ante Once Caldas quedó programado para el martes 20 de octubre, a las 8:30 p. m., a falta de que la Dimayor también haga oficial el horario en sus canales digitales para acomodarlo en el calendario del segundo semestre que también se modificó.

El martes 20 de septiembre es la fecha para el encuentro Millonarios vs. Once Caldas en el estadio El Campín - crédito Millonarios FC

A través de un comunicado, el club informó que “luego de la desafortunada situación que derivó en la suspensión del partido vs. Once Caldas, Millonarios FC entiende el malestar de nuestra hinchada, por lo cual ha hecho gestiones para que este juego pueda ser reprogramado y así poder cumplir con el compromiso adquirido con nuestros abonados y el público general”.

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“Millonarios FC ratifica su compromiso con nuestra afición y hará los esfuerzos necesarios para que nuestros partidos de local se puedan llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho “El Campín” de acuerdo con la programación establecida”, añadieron los azules.

Por otro lado, el juego de Millonarios vs. Jaguares, también en El Campín, pasó del lunes 19 al sábado 17 de octubre, a las 6:00 p. m., y la idea es que se tenga en mejores condiciones la gramilla del estadio, cuyo administrador deberá acelerar para que se vea mucho mejor.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Ayer fue la tapa”

En entrevista con Caracol Radio, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, afirmó que quedó decepcionado con Sencia por lo que pasó con El Campín: “Lamentable lo que sucedió ayer, pero esto viene sucediendo desde hace dos años, no es la primera vez”.

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“Desafortunadamente, quien tiene a cargo el estadio ha incumplido con las condiciones que tiene la entrega de un escenario, el cual lógicamente puede prepararse para algunos actos culturales, pero debe tener unas condiciones mínimas. No han cumplido con ello, no es primera vez que la grama no responde al ajetreo o mal uso que ha tenido”, añadió.

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

Zuluaga explicó que “ayer fue la tapa, lo advertimos con tiempo, discutimos con el PMU y la Alcaldía la imposibilidad de hacer los partidos, y lo peor no es eso: faltan siete conciertos de aquí a diciembre y en plenas finales tienen programada a Karol G para ese escenario”.

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“Quien suspendió el partido fue la Dimayor porque vimos que no se podía jugar, pero estuvimos pendientes todo el tiempo. La falta de claridad por parte de quien maneja el escenario no permitió que se supiera antes. Estuvimos pendientes durante toda la instalación, pero la gramilla fue tapada por recomendación técnica porque la lluvia la podía dañar”, añadió.

Por último, Zuluaga afirmó que observaron “todas las anomalías desde el momento de la instalación, pero los agrónomos nos decían: ‘Tranquilos que eso pega, tranquilos que se juega, lo tenemos por escrito, lo tenemos en video, en grabaciones’. Y desafortunadamente, en el momento final cuando se quitó la capa que protegía la gramilla, el árbitro entró, hizo la inspección final y tomó la decisión; con las personas que teníamos en cancha, el comisario de campo y medios, se notificó, tomamos los vídeos y la decisión, antes era imposible”, finalizó.

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