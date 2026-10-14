Deportes

Esta es la nueva fecha del partido Millonarios vs. Once Caldas tras la cancelación por el estado de la gramilla de El Campín en Bogotá

Luego de que la Dimayor decidiera que no se realizara el juego del martes 13 de octubre por las malas condiciones de la cancha, los azules anunciaron un cambio de horario

Fortaleza recibirá a Millonarios por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Metropolitano de Techo - crédito Millonarios
Millonarios sufrió por la decisión de la cancelación del partido ante Once Caldas, el 13 de octubre, y apretó nuevamente su calendario - crédito Millonarios
Guardar

Continúa la controversia en el fútbol colombiano por la decisión de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) de aplazar el encuentro entre Millonarios y Once Caldas, programado para el 13 de octubre de 2026. La medida se tomó a 15 minutos del inicio del partido porque las condiciones de la cancha de El Campín, en Bogotá, no eran aptas para un encuentro profesional.

Por esa razón, se conoció la nueva fecha para el compromiso de los azules, quienes fueron los encargados de anunciar la programación para los aficionados, quienes debieron salir en medio del enojo del escenario deportivo, sobre todo contra Sencia, administrador del lugar y responsable de la cancha.

PUBLICIDAD

Desde la Dimayor aún siguen preocupados por cómo se ha manejado El Campín en los últimos meses, pues el concesionario, al parecer, le ha dado prioridad a los conciertos y eso afectó el gramado, lo que también provocó en ocasiones anteriores que se cambiara de sede algunos partidos como la final de la Liga Femenina y los octavos de la Copa Colombia, ambos con Santa Fe.

¿Cuándo se jugará Millonarios vs. Once Caldas?

Sencia quedó ‘en el ojo del huracán’ porque había prometido desde hace semanas que, después del concierto del grupo musical surcoreano BTS el 2 y 3 de octubre, el estado del césped en el escenario deportivo quedaría en condiciones para el juego del 13 de octubre, pero la Dimayor dio a conocer que el proceso no se añadió como se esperaba y este se despegó fácilmente.

PUBLICIDAD

Debido a eso, Millonarios anunció que el partido ante Once Caldas quedó programado para el martes 20 de octubre, a las 8:30 p. m., a falta de que la Dimayor también haga oficial el horario en sus canales digitales para acomodarlo en el calendario del segundo semestre que también se modificó.

Millonarios vs. Once Caldas
El martes 20 de septiembre es la fecha para el encuentro Millonarios vs. Once Caldas en el estadio El Campín - crédito Millonarios FC

A través de un comunicado, el club informó que “luego de la desafortunada situación que derivó en la suspensión del partido vs. Once Caldas, Millonarios FC entiende el malestar de nuestra hinchada, por lo cual ha hecho gestiones para que este juego pueda ser reprogramado y así poder cumplir con el compromiso adquirido con nuestros abonados y el público general”.

“Millonarios FC ratifica su compromiso con nuestra afición y hará los esfuerzos necesarios para que nuestros partidos de local se puedan llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho “El Campín” de acuerdo con la programación establecida”, añadieron los azules.

Por otro lado, el juego de Millonarios vs. Jaguares, también en El Campín, pasó del lunes 19 al sábado 17 de octubre, a las 6:00 p. m., y la idea es que se tenga en mejores condiciones la gramilla del estadio, cuyo administrador deberá acelerar para que se vea mucho mejor.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa
Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Ayer fue la tapa”

En entrevista con Caracol Radio, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, afirmó que quedó decepcionado con Sencia por lo que pasó con El Campín: “Lamentable lo que sucedió ayer, pero esto viene sucediendo desde hace dos años, no es la primera vez”.

Desafortunadamente, quien tiene a cargo el estadio ha incumplido con las condiciones que tiene la entrega de un escenario, el cual lógicamente puede prepararse para algunos actos culturales, pero debe tener unas condiciones mínimas. No han cumplido con ello, no es primera vez que la grama no responde al ajetreo o mal uso que ha tenido”, añadió.

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

Zuluaga explicó que “ayer fue la tapa, lo advertimos con tiempo, discutimos con el PMU y la Alcaldía la imposibilidad de hacer los partidos, y lo peor no es eso: faltan siete conciertos de aquí a diciembre y en plenas finales tienen programada a Karol G para ese escenario”.

“Quien suspendió el partido fue la Dimayor porque vimos que no se podía jugar, pero estuvimos pendientes todo el tiempo. La falta de claridad por parte de quien maneja el escenario no permitió que se supiera antes. Estuvimos pendientes durante toda la instalación, pero la gramilla fue tapada por recomendación técnica porque la lluvia la podía dañar”, añadió.

Por último, Zuluaga afirmó que observaron “todas las anomalías desde el momento de la instalación, pero los agrónomos nos decían: ‘Tranquilos que eso pega, tranquilos que se juega, lo tenemos por escrito, lo tenemos en video, en grabaciones’. Y desafortunadamente, en el momento final cuando se quitó la capa que protegía la gramilla, el árbitro entró, hizo la inspección final y tomó la decisión; con las personas que teníamos en cancha, el comisario de campo y medios, se notificó, tomamos los vídeos y la decisión, antes era imposible”, finalizó.

Temas Relacionados

MillonariosOnce CaldasEl CampínMillonarios vs Once CaldasDimayorSenciaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Sin fútbol en El Campín: Dimayor aplazó partido de Santa Fe vs. Jaguares tras nueva inspección a la cancha

Junto al presidente de Millonarios y los delegados de Sencia se realizó una nueva visita al estadio más importante de Bogotá en donde se evidenció el mal estado en el terreno de juego

Sin fútbol en El Campín: Dimayor aplazó partido de Santa Fe vs. Jaguares tras nueva inspección a la cancha

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Esta fase del torneo que une a la primera y segunda división se juega a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la reclasificación es el local. El ganador avanza a semifinales

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Alcaldía entregó el reporte sobre el estado de la cancha del Atanasio Girardot tras el festival de música electrónica y a pocas horas del clásico Nacional - Medellín

El máximo escenario deportivo de los antioqueños estaba ocupado por el festival de música electrónica ECD

Alcaldía entregó el reporte sobre el estado de la cancha del Atanasio Girardot tras el festival de música electrónica y a pocas horas del clásico Nacional - Medellín

Presidente de la Dimayor advirtió sobre los retrasos en los partidos de la Liga BetPlay por problemas con los estadios: “Nos obligaría a terminar sin televisión”

Carlos Mario Zuluaga advierte que los aplazamientos en El Campín, tras la cancelación de Millonarios y Once Caldas, amenazan el cierre del fútbol profesional colombiano y su transmisión televisiva regular

Presidente de la Dimayor advirtió sobre los retrasos en los partidos de la Liga BetPlay por problemas con los estadios: “Nos obligaría a terminar sin televisión”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Valentina Taguado expuso a un seguidor por un mensaje sexual en Instagram: “Su familia sabe”

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Kika Nieto explicó, en medio de lágrimas, por qué aplazó su decisión de ser mamá: “No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

Deportes

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Sin fútbol en El Campín: Dimayor aplazó partido de Santa Fe vs. Jaguares tras nueva inspección a la cancha

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Alcaldía entregó el reporte sobre el estado de la cancha del Atanasio Girardot tras el festival de música electrónica y a pocas horas del clásico Nacional - Medellín

La jugadora de la selección Colombia Ana María Guzmán se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla: podría perderse el Mundial 2027