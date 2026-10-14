Colombia

Valentina Taguado expuso a un seguidor por un mensaje sexual en Instagram: “Su familia sabe”

La locutora publicó el nombre de la cuenta y cuestionó al usuario durante una dinámica de preguntas con sus seguidores

Valentina Taguado respondió a un usuario que le envió un comentario inapropiado - crédito @valentinataguado/ Instagram
Valentina Taguado respondió a un usuario que le envió un comentario inapropiado - crédito @valentinataguado/ Instagram
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Valentina Taguado publicó el nombre de un seguidor que le envió un mensaje de contenido sexual durante una dinámica de preguntas en Instagram. La locutora y creadora de contenido respondió de forma directa al usuario y cuestionó si sus familiares conocían el tipo de comentarios que realiza en redes sociales.

El hecho ocurrió cuando la exparticipante de MasterChef Celebrity abrió una caja de preguntas en sus historias para responder inquietudes de sus seguidores. La dinámica incluyó consultas sobre su trabajo, su vida personal y sus opiniones, aunque uno de los mensajes se apartó de ese propósito y contenía una expresión sexual explícita dirigida a ella. “Me gustaría chuparte tanto su cu***ta, rico hasta que te vengas en mi cara”, escribió el seguidor.

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Taguado decidió no omitir la situación. En lugar de borrar la pregunta sin pronunciarse, compartió una captura en la que dejó visible la identidad de la cuenta y respondió al usuario de manera pública.

“¿Tu familia sabe que escribes estas cosas en redes sociales o el que peca y reza empata?”, escribió la creadora de contenido. Luego agregó: “Supongo que si no te molesta decir eso, tampoco te molesta que te etiquete”.

La publicación generó reacciones entre quienes siguieron sus historias. La respuesta de Taguado se sumó a otras ocasiones en las que la locutora ha usado sus plataformas digitales para referirse de forma directa a comentarios que considera inapropiados o irrespetuosos.

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“La gente es tan atrevida”, “disfruto cuando los exponen así”, “va uno a ver y tienen cada de yo no fui”, “bien Vale, sigue haciendo eso”, “qué le hace pensar a un man que puede escribir ese tipo de cosas”, “no hay nada peor que un coqueteo que uno no pidió”, (Sic) dicen algunas de las reacciones.

La interacción ocurrió en un espacio que suele utilizar para conversar con sus seguidores. Las cajas de preguntas permiten que los usuarios envíen mensajes de manera abierta, aunque también pueden dar lugar a intervenciones ofensivas, insinuaciones sexuales no solicitadas o expresiones que vulneran la intimidad de la persona que habilita la dinámica.

Valentina Taguado respondió otras preguntas sobre su vida personal

La jornada en Instagram no se limitó al mensaje que expuso públicamente. La figura colombiana también contestó inquietudes relacionadas con su vida afectiva, sus relaciones y la experiencia que ha acumulado en espacios de entretenimiento.

Uno de los usuarios le preguntó si contemplaría tener un romance con otra mujer. Taguado respondió con una frase breve: “¿Por qué no?”. Su contestación despertó comentarios entre sus seguidores, que compartieron interpretaciones y reacciones a través de redes sociales.

La locutora no amplió su respuesta ni entregó detalles sobre su situación sentimental. Su intervención se mantuvo en el tono espontáneo que caracteriza las dinámicas de preguntas y respuestas que realiza desde sus historias.

“Yo sabía que ella era super libre con eso”, “En MasterChef pensé que era novia de Valeria”, “Vale tiene que ser buena novia”, “y la gente shippeandola con Pipe Flores y Raul”, “se sabía”, “Yo me ofrezco como experimento”, (sic) son algunas de las reacciones en redes sociales.

Otra de las consultas estuvo relacionada con los problemas que pueden surgir en un programa. Taguado señaló que la envidia puede aparecer tanto en ese tipo de formatos como en otros ámbitos de la vida y manifestó que es una actitud que rechaza.

La creadora de contenido ha mantenido presencia en televisión, radio y plataformas digitales. Su participación en MasterChef Celebrity Colombia amplió su exposición pública y la acercó a una audiencia que sigue sus publicaciones sobre asuntos profesionales y personales.

En la actualidad, Valentina Taguado mantiene su actividad principalmente en redes sociales y en proyectos propios vinculados con el entretenimiento. Taguado continúa activa como creadora de contenido en redes sociales, donde comparte publicaciones sobre su rutina, opiniones, experiencias personales y proyectos profesionales.

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