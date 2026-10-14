Colombia

El esquema de seguridad de Petro pidió que dos militares se ubicaran en la terraza del Congreso durante las marchas: no fue una orden del Gobierno

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó que permitió el ingreso de los uniformados por una solicitud enviada por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, responsable de las avanzadas del equipo de protección del expresidente

El presidente del Senado indicó que recibió una carta del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro, en la que solicitó se permitiera el ingreso y la ubicación de dos militares en el techo del Congreso para garantizar su custodia - crédito @honohenriquez/X

Guardar

El 14 de octubre de 2026, Colombia fue el escenario de múltiples manifestaciones lideradas por sectores de la oposición, organizaciones de trabajadores, colectivos, sindicatos, entre otros.

Durante las marchas, algunos políticos cuestionaron la presencia de militares armados con fusiles que estaban ubicados en la terraza del Congreso de la República, ubicado en la plaza de Bolívar de Bogotá, uno de los puntos de concentración de los manifestantes.

PUBLICIDAD

¿Qué hace la fuerza pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? ¿Quién dio la orden de este despliegue y con qué justificación? Abelardo tiene que responder. Es gravísimo que la ciudadanía salga a las calles a ejercer su derecho a la protesta y se encuentre con hombres armados con fusiles”, señaló la senadora Jennifer Pedraza en una publicación en su cuenta de X.

La dirigente solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para garantizar el derecho a la protesta - crédito X
La dirigente cuestionó la presencia de militares en el techo del Congreso y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para garantizar el derecho a la protesta - crédito Jennifer Pedraza/X

En medio de la indignación que surgió por la supuesta responsabilidad del Gobierno nacional en la disposición de militares en la zona, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó el motivo por el cual los uniformados hicieron presencia durante las marchas. Según indicó, todo responde a una solicitud que hizo el esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

“Los hombres que usted vio apostados aquí, en el Senado de la República, en el Congreso de los colombianos, yo fui quien dio la orden, porque la solicitud me la hizo el día de ayer la seguridad del expresidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, indicó Henríquez en la sesión plenaria del Senado que se llevó a cabo en la tarde del 14 de octubre.

El presidente de la corporación aseguró que la orden que impartió de permitir la presencia de los militares en el techo del Congreso tiene como base el Decreto 1066 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior de Colombia). “Así como yo debo garantizar la seguridad de ustedes en este recinto, tengo la obligación también, cuando los organismos de seguridad y del esquema del expresidente me piden para garantizar la seguridad de él en la Plaza de Bolívar, hacer lo correspondiente”, dijo.

El 14 de octubre de 2026, dos militares se ubicaron en la terraza del Congreso para garantizar la seguridad del expresidente Petro durante un evento que realizaría en las inmediaciones de las instalaciones del Legislativo - crédito Vannessa Jimenez/REUTERS y @JenniferPedraz/X
El 14 de octubre de 2026, dos militares se ubicaron en la terraza del Congreso para garantizar la seguridad del expresidente Petro durante un evento que realizaría en las inmediaciones de las instalaciones del Legislativo - crédito Vannessa Jimenez/REUTERS y @JenniferPedraz/X

La petición fue allegada el 13 de octubre de 2026 por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, responsable de avanzadas del esquema de seguridad del expresidente Petro. En la misiva, indicó:

“De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboración en el sentido de autorizar el ingreso y la ubicación en la terraza de las instalaciones de su edificio a dos (02) funcionarios de la fuerza pública, a partir de las 08:00 horas del día 14 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la integridad del doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, expresidente de la República de Colombia, durante su visita al evento que se realizará en inmediaciones de sus instalaciones”.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, compartió la solicitud que hizo el esquema de seguridad del expresidente Petro de permitir el ingreso y la ubicación de dos militares en el techo del Congreso - crédito @honohenriquez/X
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, compartió la solicitud que hizo el esquema de seguridad del expresidente Petro de permitir el ingreso y la ubicación de dos militares en el techo del Congreso - crédito @honohenriquez/X

En la solicitud de autorización, el intendente jefe Bermúdez explicó que su petición estaba respaldada en el Comunicado Oficial GS-2026-111714-DIPRO, en el cual la Policía Nacional informó sobre medidas relacionadas con el Programa de Prevención y Protección. Incluyó también lo dialogado en la sesión n.º 31 del Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo (Cenir) y lo establecido en el Decreto 1069 del 2018, por el cual se dictan unas disposiciones sobre protección y seguridad para los expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

La congresista Sara Castellanos reaccionó a las declaraciones del presidente del Senado y cuestionó a los políticos que relacionaron la presencia de los militares con las manifestaciones que tuvieron lugar en la Plaza de Bolívar.

La senadora Sara Castellanos criticó a quienes vincularon la presencia de militares en el techo del Congreso con las manifestaciones del 14 de octubre - crédito @sarag12/X
La senadora Sara Castellanos criticó a quienes vincularon la presencia de militares en el techo del Congreso con las manifestaciones del 14 de octubre - crédito @sarag12/X

“Escuchen esto: el mismo esquema de seguridad de Petro pidió la presencia de los hombres armados que apuntaban a la Plaza de Bolívar y a los manifestantes. Y los del pacto hablando de INTIMIDACIÓN”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMilitares en terraza durante marchasEsquema de seguridad de PetroMilitares en el CongresoManifestaciones 14 de octubreColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marchas en Bogotá hoy, 14 de octubre EN VIVO: Transmilenio restablece operación en el Eje Ambiental tras las manifestaciones

Sobre las 5:42 p. m., el sistema masivo anunció el restablecimiento total de la operación en las estaciones Las Aguas y Museo del Oro, que estuvieron cerradas durante la tarde por las protestas que dejaron cerca de 469.000 usuarios afectados

Marchas en Bogotá hoy, 14 de octubre EN VIVO: Transmilenio restablece operación en el Eje Ambiental tras las manifestaciones

Hay nuevos cuestionamientos por el ‘negocio’ del uso temporal del parque La Florida para suministrar césped a El Campín: “Qué gangazo”

Una denuncia en redes sociales puso en tela de juicio el valor por metro cuadrado dado a las tres canchas del lugar donde se siembra la grama en el contrato con Equiver, al asegurar que está muy por debajo del valor de mercado

Hay nuevos cuestionamientos por el ‘negocio’ del uso temporal del parque La Florida para suministrar césped a El Campín: “Qué gangazo”

Tribunal de Cundinamarca mantuvo la legalidad del Pico y placa solidario en Bogotá: concluyó que el cobro es un precio público y no un tributo

El fallo estableció que la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad tenían facultades legales para implementar y reglamentar el permiso especial de circulación

Tribunal de Cundinamarca mantuvo la legalidad del Pico y placa solidario en Bogotá: concluyó que el cobro es un precio público y no un tributo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Medellín reportó la cifra más baja de homicidios en su historia: la Secretaría de Seguridad proyecta tasa de un dígito

La meta representaría la primera vez que la tasa se sitúe por debajo de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre del año, condicionado a la evolución de los datos entre octubre y diciembre del período actual, según el secretario Manuel Villa Mejía

Medellín reportó la cifra más baja de homicidios en su historia: la Secretaría de Seguridad proyecta tasa de un dígito
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Valentina Taguado expuso a un seguidor por un mensaje sexual en Instagram: “Su familia sabe”

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Kika Nieto explicó, en medio de lágrimas, por qué aplazó su decisión de ser mamá: “No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

Deportes

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Hay nuevos cuestionamientos por el ‘negocio’ del uso temporal del parque La Florida para suministrar césped a El Campín: “Qué gangazo”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Sencia estaría ‘contra las cuerdas’ por polémica con la gramilla de El Campín: la Contraloría de Bogotá abrió indagación sobre el contrato

Esta es la nueva fecha del partido Millonarios vs. Once Caldas tras la cancelación por el estado de la gramilla de El Campín en Bogotá