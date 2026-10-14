El esquema de seguridad de Petro pidió que dos militares se ubicaran en la terraza del Congreso durante las marchas: no fue una orden del Gobierno

El presidente del Senado indicó que recibió una carta del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro, en la que solicitó se permitiera el ingreso y la ubicación de dos militares en el techo del Congreso para garantizar su custodia - crédito @honohenriquez/X

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El 14 de octubre de 2026, Colombia fue el escenario de múltiples manifestaciones lideradas por sectores de la oposición, organizaciones de trabajadores, colectivos, sindicatos, entre otros.

Durante las marchas, algunos políticos cuestionaron la presencia de militares armados con fusiles que estaban ubicados en la terraza del Congreso de la República, ubicado en la plaza de Bolívar de Bogotá, uno de los puntos de concentración de los manifestantes.

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“¿Qué hace la fuerza pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? ¿Quién dio la orden de este despliegue y con qué justificación? Abelardo tiene que responder. Es gravísimo que la ciudadanía salga a las calles a ejercer su derecho a la protesta y se encuentre con hombres armados con fusiles”, señaló la senadora Jennifer Pedraza en una publicación en su cuenta de X.

La dirigente cuestionó la presencia de militares en el techo del Congreso y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para garantizar el derecho a la protesta - crédito Jennifer Pedraza/X

En medio de la indignación que surgió por la supuesta responsabilidad del Gobierno nacional en la disposición de militares en la zona, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó el motivo por el cual los uniformados hicieron presencia durante las marchas. Según indicó, todo responde a una solicitud que hizo el esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro.

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“Los hombres que usted vio apostados aquí, en el Senado de la República, en el Congreso de los colombianos, yo fui quien dio la orden, porque la solicitud me la hizo el día de ayer la seguridad del expresidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, indicó Henríquez en la sesión plenaria del Senado que se llevó a cabo en la tarde del 14 de octubre.

El presidente de la corporación aseguró que la orden que impartió de permitir la presencia de los militares en el techo del Congreso tiene como base el Decreto 1066 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior de Colombia). “Así como yo debo garantizar la seguridad de ustedes en este recinto, tengo la obligación también, cuando los organismos de seguridad y del esquema del expresidente me piden para garantizar la seguridad de él en la Plaza de Bolívar, hacer lo correspondiente”, dijo.

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El 14 de octubre de 2026, dos militares se ubicaron en la terraza del Congreso para garantizar la seguridad del expresidente Petro durante un evento que realizaría en las inmediaciones de las instalaciones del Legislativo - crédito Vannessa Jimenez/REUTERS y @JenniferPedraz/X

La petición fue allegada el 13 de octubre de 2026 por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, responsable de avanzadas del esquema de seguridad del expresidente Petro. En la misiva, indicó:

“De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboración en el sentido de autorizar el ingreso y la ubicación en la terraza de las instalaciones de su edificio a dos (02) funcionarios de la fuerza pública, a partir de las 08:00 horas del día 14 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la integridad del doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, expresidente de la República de Colombia, durante su visita al evento que se realizará en inmediaciones de sus instalaciones”.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, compartió la solicitud que hizo el esquema de seguridad del expresidente Petro de permitir el ingreso y la ubicación de dos militares en el techo del Congreso - crédito @honohenriquez/X

En la solicitud de autorización, el intendente jefe Bermúdez explicó que su petición estaba respaldada en el Comunicado Oficial GS-2026-111714-DIPRO, en el cual la Policía Nacional informó sobre medidas relacionadas con el Programa de Prevención y Protección. Incluyó también lo dialogado en la sesión n.º 31 del Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo (Cenir) y lo establecido en el Decreto 1069 del 2018, por el cual se dictan unas disposiciones sobre protección y seguridad para los expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

La congresista Sara Castellanos reaccionó a las declaraciones del presidente del Senado y cuestionó a los políticos que relacionaron la presencia de los militares con las manifestaciones que tuvieron lugar en la Plaza de Bolívar.

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La senadora Sara Castellanos criticó a quienes vincularon la presencia de militares en el techo del Congreso con las manifestaciones del 14 de octubre - crédito @sarag12/X

“Escuchen esto: el mismo esquema de seguridad de Petro pidió la presencia de los hombres armados que apuntaban a la Plaza de Bolívar y a los manifestantes. Y los del pacto hablando de INTIMIDACIÓN”, escribió la legisladora en su cuenta de X.