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Sencia estaría ‘contra las cuerdas’ por polémica con la gramilla de El Campín: la Contraloría de Bogotá abrió indagación sobre el contrato

El organismo informó que verificará si el cumplimiento del vínculo del concesionario con el Distrito ha generado afectaciones los intereses patrimoniales

Sencia, administrador de El Campín
Sencia, administrador de El Campín, entró en proceso de la Contraloría de Bogotá por señalamientos sobre la gestión del estadio - crédito Contraloría de Bogotá
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Sencia, administradora del estadio El Campín, en Bogotá, se encuentra en medio de una polémica por lo ocurrido en la noche del martes 13 de octubre de 2026, cuando se debió cancelar el partido de Millonarios vs. Once Caldas porque la gramilla del escenario no se encontraba en buenas condiciones.

Es por eso que la Contraloría de Bogotá le puso la lupa al contrato con la Alcaldía de Bogotá, con el objetivo de verificar que se ha cumplido con todas las condiciones y no se ha afectado el patrimonio del Distrito, con el que firmó el acta de licitación e inicio de obras para la renovación del complejo.

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Cabe recordar que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte también abrirá un proceso contra Sencia por posible incumplimiento, por pedido del alcalde Carlos Fernando Galán, y una de las medidas a tomar es que se cancelen los próximos conciertos en El Campín para recuperar la gramilla.

La indagación de la Contraloría a Sencia

A través de un comunicado, la Contraloría de Bogotá anunció que abrió una indagación preliminar con la que busca establecer “si las condiciones de operación y mantenimiento del estadio Nemesio Camacho El Campín, así como la ejecución de su contrato de concesión, han generado afectaciones a los intereses patrimoniales del Distrito Capital”.

“La decisión se adopta luego de la visita administrativa realizada por la Dirección de Reacción Inmediata del organismo de control, durante la cual se verificó el estado del terreno de juego y se examinó la documentación suministrada por el concesionario y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)”, añadió. 

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La Contraloría también informó que la investigación irá más allá de lo ocurrido con la gramilla el 13 de octubre: “También examinará el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento y la disponibilidad del estadio, así como las posibles consecuencias económicas que estos hechos puedan representar para el patrimonio público del Distrito Capital”. 

Como si fuera poco, otro anuncio del organismo de control es que “adelantará una Auditoría de Cumplimiento orientada a evaluar integralmente la ejecución del contrato de Asociación Público-Privada (APP) del estadio Nemesio Camacho El Campín, así como la gestión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)”. 

“Esta actuación permitirá examinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la estructuración y sostenibilidad del modelo financiero, las contraprestaciones económicas que debe recibir el Distrito por la concesión, incluidos los ingresos derivados de eventos musicales, así como la efectividad de los mecanismos de supervisión e interventoría. La evaluación abarcará desde la etapa de factibilidad hasta la transición a la fase de construcción, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada protección de los recursos públicos”, señaló.

“La prioridad del estadio El Campín es el fútbol”

En rueda de prensa, el director del Idrd, Daniel Cañón, habló sobre lo que pasó con El Campín y dejó claro que “la prioridad del estadio es el fútbol, por encima de los espectáculos. No podemos aceptar que un jugador se lesione por las condiciones del campo de juego, ni que los hinchas lleguen al estadio y encuentren la grama en este estado. Vamos a hacer cumplir las condiciones estipuladas en el contrato al concesionario”.

Hoy contamos con mecanismos para hacer seguimiento específico a la grama y tomar las medidas sancionatorias que correspondan. Estamos trabajando con la interventoría para que este procedimiento avance de manera expedita y se cumpla lo establecido en el contrato”, señaló el funcionario.

García, que antes había apoyado a Sencia con los planes del nuevo estadio, dejó claro que el Distrito no tiene nada que ver con las gestiones del concesionario: “Los riesgos asociados a la administración y el mantenimiento del estadio corresponden a Sencia. Nuestra responsabilidad es hacer seguimiento y exigir que cumpla. Los clubes profesionales son patrimonio de Bogotá y deben poder jugar en su ciudad. Vamos a tomar las medidas que correspondan”, finalizó.

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