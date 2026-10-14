Medellín reportó la cifra más baja de homicidios en su historia: la Secretaría de Seguridad proyecta tasa de un dígito

Medellín proyecta cerrar el año 2026 con una tasa de homicidios de un solo dígito por cada 100.000 habitantes -crédito Mariano Vimos/Colprensa

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Medellín avanza hacia una reducción histórica de los homicidios, según el balance presentado por el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, que afirmó que la ciudad acumulaba 77 casos menos que en el mismo período del año anterior. El funcionario sostuvo que la tendencia permitiría cerrar 2026 con una tasa de asesinatos de un solo dígito por cada 100.000 habitantes.

Villa Mejía expuso las cifras durante una entrevista en Semana. Allí aseguró que la disminución se apoya en acciones conjuntas de la Alcaldía, la Policía, la Fiscalía y organizaciones comunitarias, con foco tanto en crímenes vinculados a estructuras ilegales como en episodios de violencia derivados de conflictos cotidianos.

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El secretario señaló que el comportamiento de los indicadores representa una continuidad frente a los resultados reportados en 2024 y 2025, años que, según dijo, registraron las menores tasas de homicidio de la ciudad hasta ese momento.

Septiembre cerró con cinco homicidios, de acuerdo con el balance oficial

El mes de septiembre registró cinco homicidios, el indicador mensual más bajo desde que existen mediciones en la ciudad - crédito Colprensa

El dato más bajo del balance corresponde a septiembre. Según Villa Mejía, durante ese mes se registraron cinco homicidios en Medellín, la cifra mensual más baja desde que existen mediciones sobre este delito en la ciudad.

“El mes de septiembre que acaba de cerrar terminó siendo el mes con menos homicidios en la historia de la ciudad, desde que se miden los homicidios”, afirmó el funcionario durante la entrevista.

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La Secretaría de Seguridad indicó que, al comparar el acumulado de 2026 con el mismo lapso de 2025, la reducción era del 24%; Villa Mejía cifró la diferencia en 77 homicidios menos.

La ciudad podría terminar 2026 con una tasa anual de un solo dígito

La expectativa de la administración municipal es que la capital antioqueña cierre diciembre de 2026 con una tasa de entre ocho y nueve homicidios por cada 100.000 habitantes. De concretarse esa previsión, sería la primera vez que la ciudad termina un año con un indicador de un solo dígito, de acuerdo con Villa Mejía.

La Secretaría de Seguridad de Medellín reportó una reducción del 24% en los homicidios acumulados frente al período anterior - crédito @ManuelVillaMe / X

El secretario sostuvo que la reducción actual profundiza una trayectoria que ya había comenzado en los dos años anteriores. “Ya en el 2024 y en el 2025 teníamos las tasas más bajas en la historia de la ciudad”, señaló.

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Villa Mejía también comparó la proyección local con la tasa nacional de homicidios, que ubicó entre 24 y 25 casos por cada 100.000 habitantes. Aseguró que Medellín se encuentra por debajo de ese promedio y de los registros de otras ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

La Secretaría separó los homicidios criminales de los casos por convivencia

Villa Mejía atribuyó parte de la reducción a las operaciones contra grupos criminales y otra parte a las estrategias para prevenir conflictos de convivencia. Según su explicación, los homicidios asociados al accionar de estructuras delictivas cayeron cerca del 32%.

El secretario aseguró que el descenso fue mayor en los hechos que no atribuye a organizaciones ilegales. En ese grupo incluyó riñas, peleas y situaciones de violencia intrafamiliar. “La reducción de homicidios por convivencia, que nada tienen que ver con esas estructuras, la tenemos en menos de un 43%”, expresó.

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El secretario Manuel Villa Mejía descartó que la baja de violencia responda a la mesa de negociación de Itagüí - crédito @ManuelVillaMe/X

Los homicidios por convivencia habrían disminuido 43%, según el secretario de Seguridad de Medellín. El funcionario presentó esa cifra como un argumento para rechazar que la reducción dependa exclusivamente de decisiones tomadas por grupos criminales.

Villa Mejía cuestionó, en particular, la interpretación de que el descenso tenga relación con la mesa de negociación desarrollada en Itagüí durante el gobierno anterior. Según afirmó, la caída de los homicidios ya estaba en curso antes de esa instancia y la actual administración logró profundizarla.

El funcionario vinculó los resultados con la coordinación institucional

Para Villa Mejía, el trabajo con la Policía, la Fiscalía y la comunidad resulta determinante en los indicadores de seguridad. “Para nosotros, el homicidio es una línea roja”, afirmó, antes de sostener que el objetivo institucional es que asesinar “no sea rentable” en la ciudad.

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El secretario también introdujo críticas al gobierno de Gustavo Petro. Aseguró que, durante esa administración, Medellín enfrentó obstáculos para coordinar acciones de seguridad con el Ejecutivo nacional y cuestionó el manejo de la política frente a estructuras criminales.

La administración local destacó una relación institucional más fluida con el Gobierno nacional desde agosto de 2026 - crédito Juan David Duque / Reuters

En contraste, dijo que desde el 7 de agosto de 2026, fecha en la que comenzó la administración de Abelardo de la Espriella, existe una relación más fluida con los ministerios y las autoridades nacionales. “Ahora hay un diálogo, hay una escucha, hay un entendimiento y hay una prioridad para las regiones”, declaró.

Villa Mejía sostuvo que el nuevo vínculo institucional puede reforzar las operaciones contra las organizaciones ilegales. La evolución de las cifras entre octubre y diciembre determinará si Medellín logra cumplir la proyección anunciada por la Secretaría de Seguridad y cerrar el año con la tasa de homicidios prevista por el funcionario.

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