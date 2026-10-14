Hay nuevos cuestionamientos por el ‘negocio’ del uso temporal del parque La Florida para suministrar césped a El Campín: “Qué gangazo”

El uso de varios campos del Parque Regional La Florida para sembrar la grama destinada para El Campín generó debate luego del aplazamiento de los partidos de esta semana para Millonarios e Independiente Santa Fe - crédito Idrd y Cristian Bayona/Colprensa

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) entregó a un privado 20.180 metros cuadrados del parque La Florida, en Bogotá, por 444 millones de pesos durante seis meses, según una denuncia difundida en redes sociales.

Frente a esa situación, Alejandro Palacio Restrepo, politólogo con maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, lanzó una crítica a través de la red social X, en la que cuestionó las condiciones económicas de la entrega de un área del parque La Florida a un privado.

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“El negociazo con la grama del Campín: el Iderdle entrega a un privado 20.180 m² del Parque La Florida por seis meses a 444 millones. Matemáticas simples: el m² se lo dejan a 3.666 pesos, mientras el valor comercial de un m² supera los 80.000 pesos. Qué gangazo, ¿no?”, dijo el usuario en la plataforma digital.

En su publicación, compartió un apartado del acto administrativo del Idrd titulado “Recuperación Florida 7-8-9”, donde se establecen las actividades a realizar por parte de la empresa Equiver S.A.S., responsable de la construcción, adecuación y conservación del césped de El Campín.

El documento difundido por Restrepo detalla un listado de actividades técnicas a realizarse en la grama de La Florida destinada para suplir las partes defectuosas de El Campín, que incluyen demarcación con vinilo, corte de césped, aireación de cancha, aplicación de fertilizante orgánico tipo humus, relleno en arena de río suelta, fumigación, equipo de top-dressing y cerramiento con madera rolliza, entre otras tareas.

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La contraprestación del permiso incluye un pago en especie destinado al mejoramiento del espacio público y al uso de tres campos deportivos del Parque Regional La Florida - crédito @Alejopalaciorpo/X

La crítica por el valor del metro cuadrado y las condiciones del permiso

El desglose de precios unitarios arroja un subtotal de 389.690.795 pesos, al que se suma un 14% de administración, imprevistos y utilidad (AIU) por 54.556.711,37 pesos, para un total de 444.247.506 pesos. El documento precisa que este valor “tiene carácter parcial y provisional” y podrá ajustarse una vez se cuente con la información de ejecución de los informes de mantenimiento.

El acto administrativo difundido por Restrepo establece que la cifra de 444.247.506 pesos será reconocida como pago en especie reinvertido durante el término de duración del permiso, destinado al mantenimiento y mejoramiento del espacio público mediante la ejecución de las actividades descritas. La contraprestación también incluye el “aprovechamiento de los espacios campos 6, 8 y 9”, previa autorización del supervisor del contrato.

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El documento exige que Equiver entregue de manera mensual un informe con la discriminación de cada actividad realizada, soportado con facturas, cuadros de cantidades, su valor correspondiente y archivo fotográfico con marca de agua. Esta exigencia se enmarca en lo estipulado en el artículo 181 del decreto distrital 670 de 2025, que regula los actos administrativos de este tipo de permisos.

La difusión de estos detalles del contrato tuvo su detonante gracias a los cuestionamientos del concejal y exfutbolista Leandro Castellanos, quien denunció que la grama extraída de La Florida terminó instalada en El Campín.

El concejal Leandro Castellanos cuestionó el traslado de la grama extraída del parque La Florida hacia el estadio El Campín - crédito @leocaste22/X

Equiver defiende el proyecto y asegura que asumirá los costos

Por su parte, Equiver publicó un comunicado propio en el que defendió el proyecto como una apuesta por la innovación en el mantenimiento de superficies deportivas y señaló que, a partir del proceso de laboratorio, fue posible producir y extraer rollos de grama de gran formato que posteriormente se utilizaron en la renovación de la cancha del estadio.

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La compañía indicó que asumirá con recursos privados los costos de las actividades técnicas y la recuperación de los espacios intervenidos, sin desembolsos públicos del Idrd para esas labores.

El instituto confirmó en un comunicado de prensa fechado el 13 de octubre que la extracción de grama en el parque La Florida hace parte de lo que fue denominado como un “Laboratorio de Innovación”, autorizado mediante el permiso de uso temporal a Equiver y fundamentado en el propósito de recuperar tres canchas de fútbol y mejorar sus condiciones.

Dicho laboratorio, según la entidad, permite desarrollar pruebas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, además de evaluar técnicas para su recuperación.

El Idrd aseguró que hizo la debida verificación de que las tres canchas antes de autorizar la intervención, seleccionadas —6, 8 y 9, de un total de 11 que tiene el parque— no tuvieran reservas ni asignaciones deportivas vigentes, con el fin de evitar afectaciones a las actividades programadas por escuelas de formación y la comunidad. La entidad sostuvo que “se trata de un permiso de uso temporal con contraprestación en especie, no de un contrato adicional de mantenimiento”.

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El Idrd verificó que las canchas seleccionadas no tuvieran reservas asignadas a escuelas ni a la comunidad antes de autorizar el permiso - crédito Idrd

La autorización estará vigente hasta el 1 de abril de 2027. Durante los seis meses de vigencia, Equiver tendrá a su cargo el cuidado de las canchas intervenidas y asumirá las actividades técnicas y la recuperación de los espacios, con un valor estimado de 444 millones de pesos, sin desembolsos de recursos públicos. El Idrd precisó que realizará seguimiento a las condiciones establecidas en el permiso.

Las ocho canchas restantes del parque continuarán recibiendo atención mediante el contrato habitual de mantenimiento de gramas, con el apoyo de Aguas de Bogotá en las labores de poda.