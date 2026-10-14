Colombia

Eva Ferrer no se presentó ante la Fiscalía por tercera vez: su abogado pide protección para la exfuncionaria tras denunciar amenazas de muerte en su contra

Jhony Batalla, apoderado de la estratega catalana, recalcó que, tras las declaraciones de su clienta a Semana, ha tenido que abandonar el país sudamericano por intimidaciones

- crédito Presidencia de Colombia
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Para el 14 de octubre de 2026, estaba previsto que la española Eva Ferrer acudiría a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, para que ahonde en sus denuncias contra Verónica Alcocer, a quien acusó de liderar una red ilegal dedicada al transporte de drogas, armas y dinero en efectivo.

No obstante, la estratega catalana no acudió a su cita con el ente acusatorio. Así lo confirmó su abogado Jhony Batalla que, en declaraciones a la prensa nacional, recalcó que su clienta no se encuentra en territorio colombiano, debido a que ha recibido amenazas de muerte luego de la entrevista que concedió a Semana.

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Ante ello, el jurista expresó una solicitud para que se le brinde protección a Ferrer, con el fin de que pueda desarrollar su declaración ante la justicia.

“Haga la cita, pero no le dicen primero que todo cuál va a ser la seguridad de ella. Por eso, básicamente, vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar”, mencionó el representante jurídico de la española a los medios de comunicación.

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