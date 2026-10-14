Con apoyo de la DEA, autoridades colombianas incautaron una tonelada de cocaína en Santa Marta perteneciente a la facción de ‘Los Pachenca’ que lideraba Bendito Menor: el cargamento tenía como destino Estados Unidos

Hallan más de una tonelada de cocaína en un depósito ilegal en Santa Marta que pertenecerían a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Más de una tonelada de clorhidrato de cocaína fue hallada en un depósito ilegal de la vereda Calabazo, en Santa Marta, Magdalena, según informó la Primera División del Ejército Nacional. El cargamento estaba distribuido en ocho canecas plásticas azules.

El operativo estuvo a cargo de tropas del Batallón de Montaña N.° 6, adscrito a la Segunda Brigada, con apoyo de la Policía Antinarcóticos y de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Las autoridades señalaron que la operación continuaba en desarrollo.

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La Presidencia atribuyó el cargamento a las Acsn

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en su cuenta de X que la incautación respondió a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, el Ejército y la DEA. Según su publicación, la droga pertenecería a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), más conocidos como Los Pachenca y tenía como destino Estados Unidos.

“El cargamento estaba oculto en dos canecas enterradas cerca del Parque Nacional Natural Tayrona”, sostuvo el mandatario. Esa versión difiere de la información inicial de la Primera División, que reportó ocho recipientes plásticos en el depósito ilegal ubicado en Calabazo.

El jefe de Estado agregó que el hallazgo forma parte de las acciones contra las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales en la región.

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En Santa Marta, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y la DEA, incautó una tonelada de cocaína perteneciente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La ofensiva contra la estructura criminal tuvo operaciones recientes en La Guajira

La operación se conoce después de otros golpes contra estructuras asociadas con la organización criminal. El 4 de septiembre de 2026 murió alias Bendito Menor durante un procedimiento de las autoridades en La Guajira. En el hecho también fallecieron su pareja, conocida como alias La Bebecita, y dos de sus escoltas.

La muerte de Bendito Menor afectó a la subestructura Javier Cáceres. De acuerdo con reportes de la Policía, esa organización tenía presencia en La Guajira y contaba con cerca de 170 integrantes entre hombres armados y redes de apoyo.

Las autoridades asociaban sus ingresos con extorsiones, narcotráfico, tráfico de armas y el control de corredores ilegales. La ofensiva contra su círculo había comenzado en abril de 2026, cuando nueve integrantes de su esquema de seguridad y su red de apoyo murieron en la vereda Kamuishisain, en Uribia.

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El 21 de septiembre, las autoridades anunciaron la captura de alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas.

Junto con alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas, su pareja - crédito Dijín

Cayó ‘María José’, encargada del reclutamiento de menores para las disidencias de las Farc en Guaviare

La Fiscalía General de la Nación imputó a alias María José por reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado en concurso con terrorismo. El proceso se abrió después de que un juez de control de garantías avaló su captura, realizada durante una operación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

La mujer es investigada por su presunta relación con las redes de apoyo de las disidencias de las Farc en Guaviare. Según la Policía Nacional, habría coordinado actividades de la estructura Armando Ríos en San José del Guaviare y Calamar, con influencia tanto en zonas urbanas como rurales.

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Las autoridades sostienen que la procesada habría contactado a adolescentes mediante redes sociales para engañarlos y vincularlos a la organización armada. La investigación asocia esa práctica con el reclutamiento de un menor en diciembre de 2025, quien murió más tarde en enfrentamientos entre estructuras criminales en el municipio.

Captura de alias María José, presunta cabecilla de las redes de apoyo de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare - crédito Policía Nacional/Dijín

El expediente indica que alias María José habría permanecido durante cuatro años en la red de apoyo de esa estructura disidente. Los investigadores le atribuyen funciones vinculadas con la preparación de acciones violentas y el sostenimiento de su componente armado.

Entre las conductas bajo análisis figuran el traslado de explosivos y material de guerra, la custodia de armas y el manejo de recursos ilegales. La Policía también indaga su posible participación en la coordinación de atentados contra la población y la Fuerza Pública.

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Uno de los hechos incluidos en el caso ocurrió el 4 de julio de 2025 en Calamar. Una motobomba explotó en ese municipio y dejó tres civiles y cuatro militares heridos.

La procesada también fue relacionada con la instalación de propaganda de la estructura criminal en el parque central y en el puente Balín de Calamar. Esa actividad habría ocurrido el 9 de noviembre de 2025.

Durante ese mismo mes, de acuerdo con el material reunido por las autoridades, la mujer habría colaborado en el acondicionamiento de una lancha equipada con tres rampas de lanzamiento. El objetivo del artefacto habría sido atacar al Batallón de Infantería de Selva de Calamar.

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