Dos personas fueron arrastradas por la corriente generada por las fuertes lluvias en Bogotá: todo quedó en video

En la grabación se observa a dos personas dentro del flujo de agua y a peatones y personal de socorro en la orilla intentando auxiliarlas - crédito Pasa en Bogotá / X

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Dos personas que quedaron atrapadas en la creciente de un canal de aguas lluvias fueron auxiliadas por uniformados y transeúntes en la intersección de la avenida NQS con calle 48, en Bogotá, una de las zonas en las que el aguacero de la tarde del 14 de octubre de 2026 se sintió con fuerza.

La intervención de la ciudadanía y la reacción de los uniformados evitó que el hecho se convirtiera en una tragedia. En los registros difundidos a través de las redes sociales se observan los minutos angustiantes que vivieron los dos afectados antes del rescate en medio de la corriente.

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Los videos fueron compartidos en X por la cuenta Pasa en Bogotá, en la que se muestra un cauce con un nivel y una velocidad que impedían a las personas salir, pues fueron arrastrados varios metros. Desde la orilla, quienes presenciaron la situación siguieron las maniobras y buscaron apoyar la salida, además de comunicarse con las autoridades para pedir apoyo.

Al lugar de los hechos acudió el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, que entregó el siguiente reporte sobre el caso: “Realizamos labores de rescate de dos personas que cayeron a un canal de aguas, ubicado en la Avenida Carrera 30 con Calle 48”.

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Del mismo modo, explicaron que el área fue asegurada para evitar más accidentes e indicaron que el personal de la Secretaría de Salud de Bogotá hizo presencia en el lugar.

Reporte oficial de los Bomberos tras atender la situación en la capital del país - crédito @BomberosBogota / X

Policía, Bomberos y ciudadanos intervinieron en el rescate

La respuesta oficial se concentró en retirar a las dos personas de la zona de riesgo antes de que la corriente las llevara a un punto donde el acceso fuera más complejo. Integrantes de la Policía Nacional participaron en la atención, con el respaldo de ciudadanos que estaban en el sector. Las imágenes permiten ver a varias personas cerca de los bordes mientras las personas eran arrastradas.

Cuando se incrementa el caudal en los canales de aguas lluvias, una caída o el ingreso voluntario puede dejar a una persona sin posibilidades de salir por sus propios medios. En este caso, la coordinación entre las personas que estaban en el lugar resultó determinante para recuperar a los afectados y su posterior atención, pues los Bomberos se encargaron de rescatarlos, ponerles mantas térmicas y con el apoyo de la Secretaría de Salud los trasladaron a centros asistenciales donde fueron atendidos por especialistas.

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Los uniformados se encargaron de sacar a las personas del agua y trasladarlas a un centro asistencial - crédito @BomberosBogota / X

La lluvia eleva el riesgo en canales y corredores de alta circulación

La emergencia ocurrió tras precipitaciones en la capital en la tarde del miércoles. El agua puede acumularse con rapidez en canales abiertos, incluso cuando la lluvia parece haber disminuido en el punto donde se encuentran los peatones, lo que exige precaución adicional en zonas cercanas a cuerpos de agua.

Las autoridades recomiendan no cruzar canales, quebradas, pasos deprimidos ni calles anegadas durante o después de un aguacero. La profundidad real, la fuerza de la corriente y los obstáculos bajo el agua no siempre son visibles. Un flujo que parece bajo puede arrastrar a una persona, una motocicleta o un objeto pesado en cuestión de segundos.

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Los ciudadanos fueron envueltos con mantas térmicas especializadas ante las temperaturas frías - crédito @BomberosBogota / X

También es aconsejable mantener a niños, animales de compañía y personas con movilidad reducida lejos de rejillas, sumideros y orillas. Si se observa a alguien en peligro, no se debe ingresar al cauce sin capacitación ni equipos de rescate. Desde un lugar seguro, se puede pedir apoyo a otros testigos, ubicar un punto de referencia y llamar a la línea de emergencias 123.

En caso de lluvias intensas, los conductores deben disminuir la velocidad, conservar distancia con otros vehículos y no atravesar zonas inundadas. Los peatones, por su parte, deben optar por rutas alejadas de corrientes de agua y atender cierres o indicaciones oficiales.

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