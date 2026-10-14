Coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de Petro, habría sido retirado de la Policía Nacional en medio de la investigación por el caso Marelbys Meza

La Fiscalía le atribuye presuntas conductas relacionadas con peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El proceso busca establecer su eventual responsabilidad en los hechos investigados - crédito Policía Nacional

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El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago habría sido apartado de la Policía Nacional tras recibir la notificación de su retiro, de acuerdo con información conocida por El Tiempo.

El oficial ocupó uno de los cargos más cercanos al círculo de seguridad de la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro y fue vinculado a la investigación por los procedimientos realizados a Marelbys Meza en enero de 2023, después de la desaparición de un maletín con dinero de la residencia de Laura Sarabia.

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La decisión se conoce luego de que Feria fuera designado, el 21 de agosto de 2026, como director de la Escuela de Protección de la Policía Nacional, dependencia encargada de formar al personal que presta servicios de protección a personas, instalaciones y misiones especiales. Su llegada a ese cargo se produjo en medio de los ajustes en la estructura de mando de la institución y de las actuaciones judiciales que continúan por el caso de la exniñera.

La salida del coronel marcaría un nuevo episodio en la trayectoria del oficial, cuyo nombre quedó relacionado con uno de los procesos judiciales derivados de las actuaciones adelantadas para esclarecer la pérdida del maletín. La Fiscalía investiga su presunta participación en el traslado de Meza y en la práctica de una prueba de polígrafo en instalaciones vinculadas con la Presidencia

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