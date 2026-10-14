Colombia

Estados Unidos llevaría a Colombia tecnología para rastrear movimientos, rutinas y posibles escondites de grupos armados ilegales: así operaría

Infobae Colombia conoció que se trata de una estrategia de las Fuerzas Militares para contrarrestar la coordinación informática de las estructuras criminales y atacar la operación ilegal

Hombres armados en la selva y personal militar operando computadoras con mapas satelitales en un centro de inteligencia.
Un equipo de ingenieros de Colombia y Estados Unidos desarrolla tecnología de rastreo satelital para ubicar a integrantes de grupos armados en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Fuentes al interior del Ministerio de Defensa informaron a Infobae Colombia que un equipo de ingenieros y programadores de Colombia y Estados Unidos estaría trabajando en el desarrollo de capacidades técnicas para acceder a los programas que operan antenas satelitales, teléfonos satelitales, computadores y otras herramientas tecnológicas utilizadas por grupos armados ilegales.

El objetivo sería identificar patrones de conexión, movimientos, rutinas y posibles lugares de escondite de integrantes de esas estructuras.

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Con esa información, las autoridades buscarían acelerar la ubicación de objetivos militares y planificar operaciones contra los responsables de actividades criminales, según la versión conocida por este medio.

Una de las capacidades en desarrollo permitiría detectar con mayor rapidez la ubicación de los integrantes de grupos ilegales cuando se conecten a redes wifi u otros sistemas de comunicación. La iniciativa aún estaría en una fase de preparación.

Esta estrategia coincide con la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, que ha impulsado un vínculo diplomático de cooperación con el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, en contra de los grupos armados y el narcotráfico.

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Recién posesionado De la Espriella, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que “a través del recién inaugurado presidente (...) Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”.

Cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir grupos armados y narcoterrorismo - crédito @SecWar/X
Cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir grupos armados y narcoterrorismo - crédito @SecWar/X

Incluso, en agosto de 2026, a través de sus redes sociales insistió al mandatario colombiano “en colaborar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los carteles (A3C) para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países, con el fin de poner fin a la producción de narcóticos letales y erradicar a los narcoterroristas que azotan nuestro hemisferio”.

Días después, el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, acudió a Panamá, en representación del Gobierno De la Espriella, con el fin de firmar la adhesión de Colombia a la coalición.

Los grupos armados que EE. UU. tiene en su lista de redes terroristas extranjeras

El Gobierno de Estados Unidos mantiene en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) a cuatro estructuras de origen colombiano: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (las antiguas Farc-EP), la Segunda Marquetalia (derivada de las Farc) y el Clan del Golfo.

A ese panorama se suma el Tren de Aragua, una organización surgida en Venezuela, pero con presencia reportada en Colombia y otros países de América Latina.

El Departamento de Estado de EE.UU, enlistó al Clan del Golfo dentro de las organizaciones terroristas más peligrosas - crédito @WHAAsstSecty/X
El Departamento de Estado de EE.UU, enlistó al Clan del Golfo dentro de las organizaciones terroristas más peligrosas - crédito @WHAAsstSecty/X

La clasificación, conocida por sus siglas en inglés como FTO, ya indica una operación norteamericana de ofensiva contra estas estructuras porque activa restricciones financieras y migratorias en territorio estadounidense.

Entre sus efectos, según la información del Departamento de Estado de EE. UU., prohíbe en términos generales las transacciones de ciudadanos y entidades estadounidenses con los grupos incluidos, bloquea activos bajo jurisdicción norteamericana y expone a consecuencias penales a quienes les presten apoyo material.

El ELN fue incorporado a la lista estadounidense el 8 de octubre de 1997. El Departamento de Estado lo describe como una organización marxista-leninista fundada en Colombia en 1964, con actividad en territorio colombiano y venezolano.

El gobierno norteamericano también señala que el ELN obtiene recursos del narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros con fines económicos.

Ilustración editorial de Donald Trump en un atril con la bandera de EEUU, mirando hacia un muro y grandes letras rojas "ELN" con púas, tras las cuales hay combatientes armados del ELN en una selva con un helicóptero.
ELN es uno de los grupos armados considerados redes terroristas por Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La designación no recae sobre las antiguas Farc-EP, organización que Estados Unidos retiró de su lista en 2021 tras el Acuerdo de Paz de 2016, su desarme y su disolución formal.

En su lugar, el Departamento de Estado incluyó el 1 de diciembre de 2021 a dos estructuras que rechazaron la desmovilización: el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia. La primera figura bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como “Iván Mordisco”, según la caracterización de Washington.

La Segunda Marquetalia, por su parte, surgió en 2019 bajo el liderazgo de excomandantes de las Farc que abandonaron el Acuerdo de Paz, entre ellos Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

El Clan del Golfo también fue designado como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado el 17 de diciembre de 2025, luego de una declaración difundida el día anterior por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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