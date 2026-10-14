Sin fútbol en El Campín: Dimayor aplazó partido de Santa Fe vs. Jaguares tras nueva inspección a la cancha

Sencia no logró recuperar la grama después de las dos fechas de BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Colprensa

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Según informó Independiente Santa Fe, el partido ante Jaguares de Córdoba fue aplazado por el estado del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín. El encuentro estaba programado para este jueves 15 de octubre a las 20:05.

Los trabajos de recuperación de la cancha continúan y la Dimayor definirá la nueva fecha y hora del compromiso, de acuerdo con el comunicado del club.

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La decisión se tomó después de una inspección conjunta realizada durante la mañana de este miércoles 14 de octubre. La evaluación determinó que el campo no ofrece las condiciones necesarias para disputar el partido.

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, había advertido que el partido del jueves contra Jaguares debería aplazarse por el estado de la cancha de El Campín, una situación que dificulta la operación del club.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

“La semana pasada le dije a Sencia que era muy difícil que pegara (la grama), me llamaron a la paz y apoyo, lo que dice el presidente de la Dimayo. Fui el día sábado, pisé la grama y ellos sostenían con el agrónomo que sí se podía, que eso pegaba, ellos son los de la experiencia, yo no podía debatir”, declaró el dirigente Cardenal.

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Méndez alertó que los dos equipos de Bogotá podrían necesitar otra sede durante las fases finales del campeonato, ya que ambos están en la pelea por clasificar entre los ocho primeros. Santa Fe tampoco podrá utilizar el estadio el día 21, debido a las adecuaciones previstas para un concierto programado el 24.

La imposibilidad de jugar en El Campín también golpeó los ingresos del club. El dirigente aseguró que la institución está bajo la Ley 1116, ha cumplido sus compromisos con sacrificios y se encuentra “al borde de la crisis económica”.

“Hoy para Santa Fe es muy difícil sostenerse. Nos tocó salir de la ciudad para jugar la final del fútbol femenino, el domingo nos tocó ir a jugar un partido a Mosquera, el jueves no va a haber fútbol en el estadio, el día 21 ya nos avisaron que no podemos usar el estadio porque hay un concierto el 24 y van a tener que adecuar las instalaciones para ese concierto”, apuntó el presidente.

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Esta será la fecha en la que volverá el fútbol al estadio Nemesio Camacho El Campín

La gramilla de El Campín no quedó bien para el partido de Millonarios vs. Once Caldas, pues se levanta con facilidad - crédito Dimayor

Enrique Camacho, presidente de Millonarios FC, en entrevista con La FM + Fútbol, aseguró que luego de la inspección al estadio Nemesio Camacho El Campín sostuvo una conversación con Dimayor en donde se le confirmaron las nuevas fechas de sus dos próximos partidos.

Contra Jaguares, que se jugaba el lunes 19 de octubre, se jugará el sábado 17 de octubre y el partido contra Once Caldas se jugará el martes 20 de octubre.

“La reprogramación se hace con el ánimo de cumplir con el cronograma previamente establecido en la Dimayor (...) Hoy hizo la inspección el director deportivo de la Dimayor y aparentemente coincidieron en que podría estar listo para el sábado. Sucedió algo que no tenían previsto: los aguaceros continuos provocaron que no se fijaran los céspedones a tierra y eso hizo que se cancelara el partido. Supusieron que se podía hacer así de rápido”, dijo el dirigente albiazul.

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Sencia aceptó su culpa en el mal estado de la grama

Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

El consorcio Sencia anunció medidas para responder a los aficionados tras la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas. La compañía no detalló cuáles serán esas acciones, pero señaló que estarán dirigidas a quienes asistieron al estadio la noche del encuentro.

Sencia explicó que, después del último concierto celebrado en el estadio, trabajó para garantizar las condiciones del campo y priorizar la seguridad de los jugadores y los aficionados. También aceptó las decisiones de las autoridades competentes y se comprometió a atender los requerimientos adicionales sobre el mantenimiento de la gramilla.

El operador lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas por los inconvenientes. También anunció que reforzará el trabajo con los clubes, la Dimayor y el IDRD para aplicar los ajustes necesarios, y reiteró que el fútbol seguirá siendo una prioridad para su operación del escenario.

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