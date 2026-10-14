Así puede preparar una deliciosa receta de berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano con técnica de restaurante, pero en casa

Rodajas de berenjena con salsa de tomate, pollo, queso derretido, aceite de oliva, orégano y hojas de albahaca se presentan sobre una tabla de madera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Volver a la rutina luego de la semana de receso exige creatividad para encontrarle sazón a la cotidianidad y el estrés que llegan con la última temporada escolar, el último trimestre del año escolar y los afanes de la ciudad.

Para eso están las berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano, que son una opción casera, cremosa y gratinada para convertir ingredientes sencillos en un plato completo. La pulpa suave de esa hortaliza se mezcla con pollo, tomate, cebolla y pimentón antes de recibir una capa dorada de queso.

PUBLICIDAD

Esta preparación combina una técnica común de la cocina mediterránea con ingredientes fáciles de conseguir en Colombia. Es ideal para un almuerzo ligero o una cena familiar, acompañada de arroz blanco, ensalada fresca o tajadas de plátano maduro.

Las berenjenas son un vegetal versátil y van muy bien con cualquier tipo de queso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Receta de berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano

Son mitades de berenjena horneadas y rellenas con un guiso de pollo desmechado, pulpa de berenjena y vegetales. La técnica principal consiste en precocinar la berenjena, preparar el relleno en sartén y terminar con un gratinado de queso parmesano.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

Preparación: 25 minutos.

Cocción: 40 minutos.

Ingredientes

2 berenjenas grandes. 350 g de pechuga de pollo cocida y desmechada. 1 cebolla cabezona pequeña, finamente picada. 1 tomate maduro, picado en cubos. 1 pimentón rojo pequeño, picado. 2 dientes de ajo, finamente picados. ½ taza de queso parmesano rallado. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 cucharada de perejil fresco picado. ½ cucharadita de orégano seco. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. ¼ de taza de agua o caldo de pollo.

Ingredientes frescos y coloridos como berenjenas, quesos, tomate, albahaca y ajo esperan ser transformados en una deliciosa comida sobre una mesa de madera rústica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano, paso a paso

Lava las berenjenas y sécalas con una toalla de cocina. Córtalas por la mitad a lo largo. Retira parte de la pulpa con una cuchara. Deja aproximadamente 1 cm de borde para que las berenjenas mantengan su forma. Pica la pulpa retirada y resérvala para el relleno. Precalienta el horno a 200 °C. Pon las mitades de berenjena en una bandeja, agrega un poco de sal y aceite de oliva. Hornea las berenjenas durante 15 minutos. Este paso ayuda a que queden tiernas sin deshacerse. Calienta el resto del aceite en una sartén amplia. Sofríe la cebolla durante tres minutos, hasta que esté transparente. Agrega el ajo y el pimentón. Cocina durante dos minutos y revuelve para evitar que los ingredientes se quemen. Incorpora el tomate y la pulpa de berenjena. Añade sal, pimienta y orégano. Vierte el agua o el caldo de pollo. Cocina a fuego medio durante ocho minutos, hasta que los vegetales estén blandos. Agrega el pollo desmechado y mezcla. Cocina durante cinco minutos más para integrar los sabores. Retira la sartén del fuego. Incorpora la mitad del queso parmesano y el perejil picado. Saca las berenjenas del horno. Rellénalas con el guiso de pollo y vegetales. Espolvorea el queso restante sobre cada mitad. No llenes demasiado las berenjenas, porque el relleno puede desbordarse durante el gratinado. Regresa la bandeja al horno y cocina durante 15 minutos. Activa la función de gratinar durante los últimos tres minutos, hasta obtener una superficie dorada. Deja reposar las berenjenas durante cinco minutos antes de servir. Así el relleno toma mejor consistencia.

Las berenjenas son un ingrediente económico y muy nutritivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde cuatro porciones, con media berenjena rellena para cada persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 330 kcal.

Proteínas: 29 g.

Grasas: 16 g.

Carbohidratos: 18 g.

Fibra: 6 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal y queso utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las berenjenas en un recipiente con tapa dentro de la nevera por un máximo de tres días.

Para calentarlas, utiliza el horno o una sartén tapada a fuego bajo. El microondas también funciona, aunque el queso puede perder su textura dorada.

PUBLICIDAD

La preparación se puede congelar por hasta dos meses. Lo ideal es guardarla en porciones individuales y descongelarla dentro de la nevera antes de recalentarla.