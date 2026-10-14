Colombia

Así puede preparar una deliciosa receta de berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano con técnica de restaurante, pero en casa

Una preparación que luce compleja, pero es fácil, reconfortante y llena de sabor: la pulpa tierna de la hortaliza horneada se combina con un guiso de pollo, tomate, cebolla y pimentón, y termina con una capa dorada de queso

Seis rodajas de berenjena con salsa de tomate, queso derretido, aceite de oliva, orégano seco y hojas de albahaca fresca sobre una tabla de madera.
Rodajas de berenjena con salsa de tomate, pollo, queso derretido, aceite de oliva, orégano y hojas de albahaca se presentan sobre una tabla de madera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Volver a la rutina luego de la semana de receso exige creatividad para encontrarle sazón a la cotidianidad y el estrés que llegan con la última temporada escolar, el último trimestre del año escolar y los afanes de la ciudad.

Para eso están las berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano, que son una opción casera, cremosa y gratinada para convertir ingredientes sencillos en un plato completo. La pulpa suave de esa hortaliza se mezcla con pollo, tomate, cebolla y pimentón antes de recibir una capa dorada de queso.

PUBLICIDAD

Esta preparación combina una técnica común de la cocina mediterránea con ingredientes fáciles de conseguir en Colombia. Es ideal para un almuerzo ligero o una cena familiar, acompañada de arroz blanco, ensalada fresca o tajadas de plátano maduro.

Primer plano de un pastel de berenjena y pollo con queso gratinado, salsa de tomate y perejil en una fuente blanca. Se ve un cuenco con tomates al fondo.
Las berenjenas son un vegetal versátil y van muy bien con cualquier tipo de queso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Receta de berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano

Son mitades de berenjena horneadas y rellenas con un guiso de pollo desmechado, pulpa de berenjena y vegetales. La técnica principal consiste en precocinar la berenjena, preparar el relleno en sartén y terminar con un gratinado de queso parmesano.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.
  • Preparación: 25 minutos.
  • Cocción: 40 minutos.

Ingredientes

  1. 2 berenjenas grandes.
  2. 350 g de pechuga de pollo cocida y desmechada.
  3. 1 cebolla cabezona pequeña, finamente picada.
  4. 1 tomate maduro, picado en cubos.
  5. 1 pimentón rojo pequeño, picado.
  6. 2 dientes de ajo, finamente picados.
  7. ½ taza de queso parmesano rallado.
  8. 2 cucharadas de aceite de oliva.
  9. 1 cucharada de perejil fresco picado.
  10. ½ cucharadita de orégano seco.
  11. Sal al gusto.
  12. Pimienta negra al gusto.
  13. ¼ de taza de agua o caldo de pollo.
Primer plano de berenjenas, sal gruesa, quesos, ajo, cebolla, tomate triturado, albahaca fresca, aceite de oliva y pimienta en una mesa de madera.
Ingredientes frescos y coloridos como berenjenas, quesos, tomate, albahaca y ajo esperan ser transformados en una deliciosa comida sobre una mesa de madera rústica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer berenjenas rellenas de pollo y queso parmesano, paso a paso

  1. Lava las berenjenas y sécalas con una toalla de cocina. Córtalas por la mitad a lo largo.
  2. Retira parte de la pulpa con una cuchara. Deja aproximadamente 1 cm de borde para que las berenjenas mantengan su forma.
  3. Pica la pulpa retirada y resérvala para el relleno.
  4. Precalienta el horno a 200 °C. Pon las mitades de berenjena en una bandeja, agrega un poco de sal y aceite de oliva.
  5. Hornea las berenjenas durante 15 minutos. Este paso ayuda a que queden tiernas sin deshacerse.
  6. Calienta el resto del aceite en una sartén amplia. Sofríe la cebolla durante tres minutos, hasta que esté transparente.
  7. Agrega el ajo y el pimentón. Cocina durante dos minutos y revuelve para evitar que los ingredientes se quemen.
  8. Incorpora el tomate y la pulpa de berenjena. Añade sal, pimienta y orégano.
  9. Vierte el agua o el caldo de pollo. Cocina a fuego medio durante ocho minutos, hasta que los vegetales estén blandos.
  10. Agrega el pollo desmechado y mezcla. Cocina durante cinco minutos más para integrar los sabores.
  11. Retira la sartén del fuego. Incorpora la mitad del queso parmesano y el perejil picado.
  12. Saca las berenjenas del horno. Rellénalas con el guiso de pollo y vegetales.
  13. Espolvorea el queso restante sobre cada mitad. No llenes demasiado las berenjenas, porque el relleno puede desbordarse durante el gratinado.
  14. Regresa la bandeja al horno y cocina durante 15 minutos. Activa la función de gratinar durante los últimos tres minutos, hasta obtener una superficie dorada.
  15. Deja reposar las berenjenas durante cinco minutos antes de servir. Así el relleno toma mejor consistencia.
Una berenjena morada y dos calabacines verdes yacen sobre una mesa de madera rústica, con un tazón de cerámica y un paño claro al fondo.
Las berenjenas son un ingrediente económico y muy nutritivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde cuatro porciones, con media berenjena rellena para cada persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 330 kcal.
  • Proteínas: 29 g.
  • Grasas: 16 g.
  • Carbohidratos: 18 g.
  • Fibra: 6 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal y queso utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las berenjenas en un recipiente con tapa dentro de la nevera por un máximo de tres días.

Para calentarlas, utiliza el horno o una sartén tapada a fuego bajo. El microondas también funciona, aunque el queso puede perder su textura dorada.

PUBLICIDAD

La preparación se puede congelar por hasta dos meses. Lo ideal es guardarla en porciones individuales y descongelarla dentro de la nevera antes de recalentarla.

Temas Relacionados

Berenjenas rellenasQueso parmesanoPolloSalsaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda cuestionó a De la Espriella por asegurar que hay “instigadores de la maldad” en las movilizaciones: “Intención de estigmatizar”

El presidente dio una alocución en la que aseguró que respalda el derecho a la protesta, pero indicó que algunos de los que convocaron las marchas del 14 de octubre de 2026 quieren “engañar al pueblo”

Iván Cepeda cuestionó a De la Espriella por asegurar que hay “instigadores de la maldad” en las movilizaciones: “Intención de estigmatizar”

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

El colombiano, que terminó en el puesto 20 en el Tour de Francia, bajó puestos en comparación con un pedalista que fue sorpresa en la Vuelta a España 2026

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Carlos Carrillo rectificarse por decir que el exsenador Carlos Trujillo es “el cerebro del desfalco de la Ungrd”

La Sala Civil de Decisión amparó los derechos a la honra y al buen nombre del excongresista conservador y ordenó al exfuncionario del Gobierno Petro que aclare sus señalamientos y reconozca que no dispone de pruebas que lo vinculen con presuntos hechos de corrupción en la entidad

Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Carlos Carrillo rectificarse por decir que el exsenador Carlos Trujillo es “el cerebro del desfalco de la Ungrd”

Hernán Penagos defendió la transparencia de las elecciones y espera que el Consejo de Estado resuelva su tutela contra Petro por señalamientos de fraude

El registrador nacional cuestionó los señalamientos del expresidente sobre presuntas irregularidades en los comicios y recordó que el escrutinio estuvo a cargo de las comisiones escrutadoras, jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral

Hernán Penagos defendió la transparencia de las elecciones y espera que el Consejo de Estado resuelva su tutela contra Petro por señalamientos de fraude

Salario mínimo de 2027: el Ministerio del Trabajo indicó cuál será el primer paso para decidir el aumento del sueldo de millones de empleados

Representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores se reunieron el 13 de octubre de 2026 para cumplir con la sesión de la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales

Salario mínimo de 2027: el Ministerio del Trabajo indicó cuál será el primer paso para decidir el aumento del sueldo de millones de empleados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Eva Rey arremetió contra Matador por llamar “ratita” a la primera dama: “Mira que yo no quería creer que eres misógino”

Mary Méndez deberá someterse a una cirugía tras un accidente en bicicleta: “Se me complicó”

Shakira superó a The Weeknd y a Karol G con la gira que más asistentes ha tenido del mundo: más de 50.000 personas por ‘show’

Deportes

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

La selección Colombia femenina ganó 2-1 ante Venezuela de visita y en duelo amistoso como preparación al Mundial 2027

Richard Ríos, jugador de la selección Colombia, anotó su primer gol con Al Ittihad de Arabia Saudita: fue de media distancia por la Champions Asiática

Equiver explicó el proceso de restauración para el gramado del estadio El Campín de Bogotá tras cuestionamientos por usar césped del parque La Florida

Atlético Nacional sería el campeón de la Liga BetPlay 2026-II, según Fútbol Eficiente: así podría quedar el grupo de los ocho