Gustavo Petro llamó “mentiroso” a Abelardo de la Espriella por la sequía que se avecina: “Nosotros sí preparamos a Colombia”

El expresidente se molestó por la manera en que el Consejo de Estado permite que Abelardo de la Espriella realicé sus alocuciones para atacarlo - crédito Gustavo Petro/YouTube

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El expresidente Gustavo Petro Urrego emitió un pronunciamiento a través de sus canales digitales para responder a las afirmaciones realizadas por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante su más reciente alocución, en la que cuestionó la gestión de la administración anterior frente a las reservas presupuestales y operativas para atender el fenómeno de El Niño.

En su mensaje, el exmandatario rechazó que el Estado colombiano se encuentre desprotegido frente a la sequía proyectada para el cierre de 2026 e inicio de 2027, al calificar las declaraciones de su sucesor como infundadas y producto de una falta de revisión sobre los documentos entregados en la transición de gobierno.

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Al inicio de la réplica audiovisual, el ex jefe de Estado hizo referencia a las decisiones de los altos tribunales sobre las alocuciones presidenciales, señalando que la actual administración supuestamente goza de un margen de difusión que le fue limitado durante su período constitucional.

Gustavo Petro respondió a las críticas de Abelardo de la Espriella sobre la preparación del país ante el fenómeno de El Niño - crédito Norlys Perez/Reuters

“Fíjense ustedes que ahora ni el Consejo de Estado ni la Comisión Nacional de Telecomunicaciones censuran al presidente. Puede hablar todas las veces que quiera, todo lo que quiera y sobre episodios de información, cuando a mí me exigían que solo podía hablar sobre lo que sobrevenía con urgencia. Voy a hablar de lo que sobreviene y de lo que es urgente y voy a usar los medios disponibles por la ley para replicar la sequía que viene”, manifestó Petro.

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Antes de lanzar sus argumentos, Petro señaló que: “Han transformado el Consejo de Estado en una oficina trasera del Palacio de Nariño”.

El exmandatario cuestionó la inasistencia de De la Espriella al proceso de empalme presidencial, sosteniendo que dicha situación impidió la continuidad de las medidas diseñadas para la mitigación climática en las regiones del país.

“El señor Abelardo de la Espriella ha dicho que no tiene ni idea, que no le dejaron un dinero, que nosotros no dejamos el país preparado. ¡Mentiroso, Abelardo! Usted no fue a mi oficina a recibir mi informe. Le dio miedo hablar conmigo y por eso ahora usted no tiene ni idea de qué hacer con la sequía. Y le voy a recordar lo que hicimos, lo que tiene entre manos y podría aún hoy utilizar”, agregó el ex jefe de Estado.

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Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra De la Espriella y defendió las medidas de su Gobierno para mitigar los efectos de El Niño - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El Decreto 0802 y los traslados presupuestales por $8 billones

Para fundamentar su réplica, el ex jefe de Estado citó la firma del Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, amparado en la Ley 1523 de 2012, mediante el cual su gabinete autorizó reasignaciones presupuestales por $8 billones de vigencias futuras para atender la emergencia climática.

El expresidente explicó que la prioridad de dicha norma era garantizar el suministro de agua potable y la producción agrícola antes que financiar las plantas térmicas generadoras a gas: “Abelardo, no por las termoeléctricas de gas, piense en la gente. En primer lugar, el peligro de la megasequía es gente que se muere de hambre, gente que se muere de sed. Se llama agua y alimentos. Métaselo en la cabeza, hermano. Primer problema de la megasequía: agua potable y alimentos. Segundo problema: posibilidad de desabastecimiento de energía eléctrica”.

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Petro cuestionó a Abelardo de la Espriella por el manejo de los recursos destinados a enfrentar la sequía prevista para 2026 y 2027 - crédito @petrogustavo/X

Dentro de las partidas del decreto, Petro detalló un subsidio de $1 billón para fertilizantes agrícolas y el traslado de recursos al programa Colombia Solar para la instalación masiva de paneles solares en los techos de las viviendas del Caribe y la Orinoquía.

“Si se autogenera energía solar, que es la más barata, diez veces más barata que el gas, entonces complementamos la caída de los embalses de agua y su capacidad de generar energía. Solo era invertir en paneles solares en masa”, precisó el exjefe de Estado.

Cuestionamientos por la suspensión judicial de la norma

En el tramo final de su pronunciamiento, Petro responsabilizó a las medidas cautelares dictadas por el magistrado del Consejo de Estado, Pablo Andrés Córdoba, “por nombre propio” dijo Petro, por la parálisis en la ejecución de los traslados presupuestales destinados a las obras de infraestructura hídrica.

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Gustavo Petro defendió el Decreto 0802, que contempla traslados presupuestales por $8 billones para atender la emergencia climática - crédito Dapre

El exmandatario le pidió al presidente De la Espriella solicitar el levantamiento de dichas restricciones judiciales para habilitar el uso inmediato de los recursos en la perforación de pozos en La Guajira, la operación de la desalinizadora de Santa Marta y la compra de fertilizantes.

“Usted suspendió el programa Colombia Solar. Usted suspendió las desalinizadoras. Usted no permitió el subsidio a fertilizantes. El mismo magistrado le dejó a usted la posibilidad de llevar ocho billones de pesos. Hágalo. Hable con el magistrado. Dígale al magistrado Pablo Andrés Córdoba por qué no levanta la medida cautelar. Por lo menos se puede lograr que la ingeniería nacional pueda poner paneles solares para generar energía eléctrica limpia y barata”, sostuvo Petro.

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El expresidente dio su réplica de más de 11 minutos defendiendo la necesidad de una transición energética basada en energías renovables y asegurando que las afectaciones que sufra la población en la temporada seca responderán a decisiones de la actual administración.