Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

Egan Bernal tuvo una nueva temporada irregular con el Ineos Grenadiers en 2026 y eso le costó en el ranking de la UCI - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

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Egan Bernal no ha vuelto a ser el mismo ciclista que, entre 2018 y 2021, era considerado una estrella del ciclismo internacional: ganó el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, y fue llamado a ser el rival de Tadej Pogačar en los años posteriores.

El colombiano ya no es el mejor de los “escarabajos” en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que actualizó el listado de corredores según su rendimiento en las últimas carreras, a poco de terminar la temporada 2026.

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Ahora, un ciclista colombiano con proyección y un buen presente lidera ese listado en el escalafón, gracias a su presentación en la Vuelta a España. También es señalado como uno de los corredores llamados a pelear por las grandes vueltas en el futuro y a ocupar el lugar de los ya retirados Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

El nuevo colombiano líder del ciclismo internacional

Después del accidente de enero de 2022, en el que chocó con un vehículo a las afueras de Bogotá, el pedalista de Zipaquirá no volvió a mostrar el mismo nivel que lo hizo campeón de grandes vueltas; le costó retomar ese ritmo y en la actualidad se ha alejado de esa pelea de títulos.

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Según el ranking UCI, actualizado al 13 de septiembre, Santiago Buitrago es el nuevo líder de los colombianos en el escalafón internacional, al ocupar la posición 59 con 1293.29 puntos, además de que se mantiene en la misma casilla con respecto al informe del 6 de octubre.

El ciclista Santiago Buitrago, vencedor de Montaña, en el podio tras la 21 y última etapa de la Vuelta a España con salida y meta en Granada, este domingo - crédito Javier Lizón/EFE

La principal razón por la que el bogotano del Bahrain Victorious siguió en ese lugar fue por su triunfo en la clasificación de la montaña en la Vuelta a España, al salir campeón de los escaladores y permitirle seguir entre los mejores del mundo, pues el ranking cuenta con miles de corredores.

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Por otro lado, Egan Bernal cayó 17 posiciones en el listado y ahora se encuentra en el puesto 69 con 1158.75 puntos, sumado a que el 6 de octubre venía de capa caída porque, en ese momento, también bajó siete lugares al 52, aunque es uno de los tres colombianos entre los 100 primeros.

Egan Bernal busca hacer una mejor campaña en 2027, luego del año irregular con Ineos en 2026 - crédito GUILLAUME HORCAJUELO/EFE/EPA

Finalmente, Harold Tejada es el tercer “escarabajo” dentro de ese grupo del top 100 con 1100 puntos en el puesto 74, uno menos en comparación con el escalafón anterior, pero es uno de los hombres fuertes del Astana en las competencias importantes, sobre todo de alta montaña.

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Final de temporada

Por otro lado, Egan Bernal confirmó el cierre de su temporada 2026 tras el Tour de Francia, donde ocupó el puesto 20 de la clasificación general. El colombiano afirmó este martes 8 de octubre que su intención es competir la próxima temporada y que mantiene contrato con su equipo hasta finales de 2029.

Bernal explicó que decidió tomarse un periodo de descanso para recuperar tranquilidad después del ritmo de competición. Señaló que quiere regresar con motivación, fortaleza física y mental, y capacidad para seguir siendo competitivo.

La aclaración se produjo después de que el periodista Daniel Benson informara que el corredor podría retirarse al final del año. La versión fue contrastada y descartada por AS Colombia antes de que Bernal se pronunciara públicamente.

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El ciclista colombiano aclaró su situación competitiva a través de Instagram tras la difusión de versiones sobre un retiro definitivo - crédito @eganbernal/Instagram

“He tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan y estamos todos en la misma página: quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido”, dijo Egan, además de que “no sé exactamente qué me depararán los próximos años, y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este momento”.

“Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”, añadió.

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