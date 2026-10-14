Colombia

Tarifa de aseo tendría una subida de precio desde el 1 de enero de 2027: empresas de servicios públicos se oponen y explican la situación

La Resolución 1040 de la CRA sustituyó el esquema vigente para operadores de municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos y modificó los costos reconocidos

A partir de febrero de 2026, Bogotá entra en una nueva fase de libre competencia en la recolección de basuras - crédito @Uaesp/X
La tarifa de aseo es el cobro mensual que pagan los usuarios por la prestación del servicio público domiciliario de aseo (recolección, transporte y disposición de residuos sólidos, así como la limpieza de espacios públicos), regulado por la CRA - crédito @Uaesp/X
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La tarifa del servicio de aseo tendrá una nueva metodología de cálculo en Colombia desde el 1 de enero de 2027, con cambios en los costos que se reconocen a las empresas encargadas de recoger residuos y mantener el espacio público. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) estableció las nuevas reglas en la Resolución 1040.

La norma, expedida el 30 de julio de 2026, reemplaza la metodología tarifaria anterior para los prestadores que operan en municipios o distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos. Las fórmulas abarcan la recolección y el transporte de residuos, el barrido de calles, el corte de césped, la disposición final en rellenos sanitarios y el aprovechamiento de materiales reciclables.

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Esta podría modificar la tarifa del servicio de aseo porque redefine los costos que pueden reconocer las fórmulas regulatorias a los prestadores, según la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

Dicha discusión surgió a partir de reparos presentados por empresas del sector sobre los supuestos operativos incluidos en la metodología. Esos cuestionamientos no equivalen a un alza confirmada para los hogares; se refieren a la distancia que podría existir entre los costos reconocidos por la regulación y los gastos reales de prestar el servicio.

La Resolución CRA 1040 de 2026 sustituye la metodología tarifaria vigente para los prestadores que operan en municipios o distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos. Su aplicación será obligatoria a partir del 1 de enero de 2027 - crédito CRA
La Resolución CRA 1040 de 2026 sustituye la metodología tarifaria vigente para los prestadores que operan en municipios o distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos. Su aplicación será obligatoria a partir del 1 de enero de 2027 - crédito CRA

Cálculos técnicos que cuestionan los prestadores

Dentro de los puntos debatidos figura el rendimiento previsto para el barrido mecánico. Y es que la resolución contempla que una barredora sobre chasis recorra 57,42 kilómetros diarios y que una máquina autocontenida alcance 37,5 kilómetros, mientras que las referencias presentadas por prestadores sitúan ese desempeño cerca de 32 kilómetros al día, al considerar tráfico, traslados, recargas y descargas.

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Los prestadores también objetan el tratamiento de los costos de mantenimiento de las barredoras. La nueva metodología usa una tasa de 10%, frente al 21,14% contemplado en la regulación anterior, según las evaluaciones técnicas incluidas en el análisis de la resolución.

En el corte de césped, la norma fija un rendimiento de 3.324,5 metros cuadrados por día, aunque las referencias aportadas por las empresas oscilan entre 2.500 y 2.900 metros cuadrados, según la zona. Además, cuestionan la actualización de los costos de barrido: la fórmula vincula 34% del indexador al salario mínimo, pese a que la mano de obra representa entre 77% y 81% de ese componente, de acuerdo con sus cálculos.

Estas diferencias forman parte de una controversia técnica sobre los parámetros de eficiencia y los mecanismos de actualización. El efecto final en cada factura dependerá de la aplicación de las fórmulas y de los costos que se reconozcan en cada operación, por lo que los datos discutidos no permiten anticipar un porcentaje uniforme de aumento.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, informó que representantes del gremio se reunieron con el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Beltrán, para dialogar sobre los principales retos del sector y presentar soluciones desde el gremio que contribuyan al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 - crédito Andesco

Andesco pide revocar la nueva metodología tarifaria

Andesco presentó el 22 de septiembre de 2026 una solicitud de revocatoria directa de la Resolución CRA 1040. El gremio pidió al Gobierno nacional revisar tanto las condiciones económicas de la metodología como el procedimiento seguido para adoptarla.

El gremio que preside Camilo Sánchez agrupó sus reparos en cuatro frentes:

  • Participación ciudadana.
  • Incorporación de disposiciones que no habrían sido discutidas antes.
  • Posibles efectos retroactivos sobre el aprovechamiento de residuos.
  • Cumplimiento de los criterios tarifarios de la Ley 142 de 1994.

Según la asociación, publicar un proyecto y recibir comentarios no garantiza una participación efectiva si los actores no conocen a tiempo las propuestas ni la respuesta a sus observaciones. Sostiene además que más de la mitad de las disposiciones de la resolución definitiva corresponderían a reglas nuevas que no se sometieron a discusión previa.

Para Andesco, esa diferencia entre el proyecto consultado y la norma adoptada plantea dudas sobre la seguridad jurídica de la regulación.

Camilo Sánchez pidió una revisión de fondo de la norma por su alcance sobre el servicio. “Esta solicitud busca que se revise de fondo una regulación que tendrá efectos determinantes sobre la prestación del servicio público de aseo en Colombia”, afirmó en un comunicado.

Entre los temas puntuales que se centraron en el encuentro está el empleo de los residuos sólidos en el relleno sanitario Doña Juana - crédito Alcaldía de Bogotá
El efecto de la Resolución 1040 de la CRA dependerá de la ciudad, el prestador y los componentes que integran la tarifa - crédito Alcaldía de Bogotá

Anotó que “la participación ciudadana debe ser efectiva; las disposiciones que generan impactos sustanciales deben ser conocidas y discutidas antes de su adopción; las nuevas reglas no deben producir efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas; y toda decisión tarifaria debe cumplir integralmente los criterios establecidos por la ley”.

Y añadió que el debate alcanza a cerca de 36 millones de usuarios. El dirigente señaló que están en juego “la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio para 36 millones de usuarios”.

Defensa de la modernización del servicio de aseo

La CRA plantea que la Resolución 1040 busca actualizar el servicio público de aseo y orientar su prestación hacia la economía circular. Dentro de los objetivos expuestos por el regulador figuran el desarrollo de la estrategia “Basura Cero” y el fortalecimiento de la actividad de los recicladores de oficio y de sus organizaciones.

La entrada en vigor de la metodología abrirá un proceso en el que coexistirán los propósitos de modernización expuestos por la CRA y las objeciones de Andesco sobre los costos, el procedimiento y la estabilidad de las reglas.

El resultado de esa discusión incidirá en la capacidad de las empresas para sostener la operación y en la continuidad y calidad de un servicio que llega a millones de usuarios.

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