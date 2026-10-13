Colombia

Shakira superó a The Weeknd y a Karol G con la gira que más asistentes ha tenido del mundo: más de 50.000 personas por ‘show’

Dos artistas hispanohablantes se cuelan entre los tres shows más convocantes del mundo. Shakira lidera el ranking Live75 de Pollstar con 50.233 entradas promedio por concierto, mientras Karol G se ubica en el tercer puesto

Amazon Music ofrecerá la función del 3 de octubre de 2026 también en Prime Video, Fire TV y Twitch, sin necesidad de suscripción - crédito Shakira / Instagram
Shakira la artista con más convocatoria de asistentes en una gira activa a nivel mundial - crédito Shakira / Instagram
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Shakira se consolida en la cima de las giras más convocantes del momento. Según el ranking Live75 de Pollstar, su gira actual promedia 50.233 entradas vendidas por concierto, la única cifra de todo el listado que supera la barrera de los 50.000 boletos por show.

El dato surge de la medición semanal correspondiente a la edición del 9 de octubre de 2026, que toma en cuenta los espectáculos realizados entre el 29 de agosto y el 7 de octubre de ese año.

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Ese liderazgo coloca a la cantante colombiana un escalón por encima de competidores que también están llenando estadios en este momento.

The Weeknd y Karol G pelean por el segundo lugar

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La colombiana encabeza el listado como la artista con más entradas vendidas por 'show' en una gira activa - crédito Live 75 Poll

Justo detrás aparece The Weeknd, con un promedio de 47.216 entradas por presentación. La diferencia con Shakira es de 3.017 boletos, una brecha que parece amplia, pero que en términos de gira masiva es relativamente ajustada.

En el tercer puesto se ubica Karol G, con 45.387 entradas promedio. Entre la paisa con su gira Viajando por el mundo - Tropitour y The Weeknd hay apenas 1.829 boletos de diferencia, la distancia más corta de todo el podio.

Esto confirma algo que cualquier fanático de la música latina ya sospechaba: dos artistas hispanohablantes, Shakira y Karol G, están entre los tres shows más convocantes del planeta ahora mismo, y compiten cabeza a cabeza con una de las superestrellas más grandes del pop global.

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Colombian singer Karol G performs during her Viajando Por El Mundo Tropitour at SoFi Stadium in Los Angeles, California, U.S., August 14, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Colombian singer Karol G performs during her Viajando Por El Mundo Tropitour at SoFi Stadium in Los Angeles, California, U.S., August 14, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Para quien se pregunte qué significa este ranking exactamente: Live75 de Pollstar no mide ingresos totales de una gira, sino el promedio de entradas vendidas por concierto durante los últimos 30 días reportados. Es decir, refleja qué tan lleno está cada show, no cuánto dinero recaudó el artista en total.

La brecha se agranda después del podio

A partir del cuarto lugar, las diferencias se vuelven más marcadas. Chris Brown y Usher comparten la cuarta posición con un promedio conjunto de 41.260 entradas, 4.127 boletos por debajo de Karol G.

El quinto puesto corresponde a Rüfüs Du Sol, con 23.055 entradas promedio. Ahí sí se nota un salto grande: 18.205 boletos separan a este dúo electrónico del cuarto lugar, la mayor distancia entre posiciones consecutivas en todo el top cinco.

Más abajo en el listado, aunque sin cifras específicas de entradas promedio detalladas en la captura, aparecen nombres como Iron Maiden en el sexto puesto, Arcángel en el séptimo, Pitbull en el octavo, Jack Johnson en el noveno y Staind cerrando el top diez.

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Lo que deja claro este ranking es que, mientras algunos artistas legendarios del rock o íconos del reguetón siguen llenando recintos, ninguno se acerca al nivel de convocatoria que están teniendo ahora mismo Shakira, The Weeknd y Karol G.

La gira de Shakira no solo lidera el listado: lo hace con margen suficiente como para que, al menos por esta semana, nadie más en el circuito mundial de conciertos pueda discutirle el primer lugar.

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