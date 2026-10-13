Mary Méndez deberá someterse a una cirugía tras un accidente en bicicleta: “Se me complicó”

Mary Méndez reveló la lesión que la llevará al quirófano - crédito @marymendez55/Instagram)

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Mary Méndez anunció que deberá someterse a una intervención médica por un hematoma en la cadera, consecuencia de un accidente que sufrió mientras montaba bicicleta.

La presentadora dio los detalles durante una emisión de La Red, programa del que hace parte Caracol Televisión, y aclaró que el procedimiento no está relacionado con motivos estéticos.

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La situación salió a la luz en medio de una conversación con sus compañeros de set. Al principio, el equipo hizo bromas sobre la posibilidad de que la conductora fuera a realizarse un retoque facial, pero Méndez decidió explicar ante las cámaras que debe pasar por el quirófano debido a una lesión que se complicó con el paso de los días.

La presentadora relató que la caída o golpe inicial en bicicleta le pareció menor. Sin embargo, con el transcurso del tiempo advirtió que la molestia no desaparecía y que el problema requería una revisión médica.

Mary Méndez anunció que será operada por un hematoma en la cadera tras un accidente en bicicleta - crédito @marymendez55/ Instagram

“Resulta que a raíz de eso tengo un hematoma. Es una vaina que se me complicó. En realidad yo pensé que era cualquier bobada y al día de hoy ya está complicadito”, explicó Mary Méndez durante la transmisión de La Red.

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Mary Méndez deberá operarse de una lesión en la zona del trocánter mayor

La comunicadora señaló que el hematoma se encuentra en el área del trocánter mayor, una prominencia ósea ubicada en la parte superior del fémur, cerca de la cadera. Aunque no detalló la fecha del accidente ni el tipo exacto de intervención a la que se someterá, indicó que el especialista le recomendó una cirugía de menor complejidad para tratar la lesión.

Méndez explicó que el accidente de bicicleta no le pareció alarmante en un principio. No obstante, la evolución del hematoma hizo necesario un procedimiento médico y un periodo de recuperación con restricciones en su rutina diaria.

La conductora contó que inicialmente consideró menor el golpe que sufrió mientras montaba bicicleta - crédito @marymendez55/ Instagram

La presentadora suele compartir contenidos relacionados con sus entrenamientos y su actividad física. Por ese motivo, una de las recomendaciones que más modificará sus hábitos será la suspensión del ejercicio durante el tiempo que dure el reposo indicado.

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El médico le ordenó dos semanas sin actividad física, según contó la integrante de La Red. Además, deberá adaptar su vestuario para las jornadas de grabación mientras avanza su recuperación.

La presentadora continuará en La Red durante su recuperación

Pese a las indicaciones médicas, Mary Méndez aseguró que mantendrá su presencia en el programa. La conductora explicó que la incapacidad no la alejará de las emisiones, aunque deberá tomar precauciones para cumplir con el proceso posterior a la intervención.

“Incapacitada no voy a quedar. Es decir, acá me van a tener, no se preocupen”, afirmó ante las cámaras, con lo que despejó las dudas sobre una posible ausencia temporal del espacio de entretenimiento.

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“Pensé que era cualquier bobada y al día de hoy ya está complicadito”, dijo Mary Méndez - crédito @marymendez55/ Instagram

La conductora también comentó que tendrá que usar tenis en el set durante su recuperación. Esa medida responde a la necesidad de evitar calzado que pueda afectar su comodidad o dificultar la movilidad después de la cirugía.

El anuncio generó reacciones entre sus compañeros, quienes inicialmente asociaron la visita al quirófano con un procedimiento estético. Méndez explicó que esa interpretación no correspondía a la situación y que la razón de la operación es exclusivamente médica.

Un hematoma puede requerir valoración si evoluciona de forma desfavorable

Un hematoma es una acumulación de sangre fuera de los vasos sanguíneos, que suele aparecer después de golpes o lesiones. En muchos casos puede mejorar con el paso de los días, pero la evolución depende de su tamaño, ubicación y de las condiciones de cada paciente, detalló Mayo Clinic.

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La lesión de Mary Méndez no evolucionó como esperaba, por lo que requerirá tratamiento médico y reposo - crédito @marymendez55/ Instagram

En el caso de Mary Méndez, la lesión localizada en la zona de la cadera no evolucionó como ella esperaba. Por esa razón, el equipo médico recomendó una intervención y un reposo de dos semanas antes de retomar su actividad física habitual.

La presentadora no informó cuándo será operada ni entregó nuevos detalles sobre el procedimiento. Sí dejó claro que espera continuar en el set de La Red mientras cumple las indicaciones médicas y avanza en su recuperación.