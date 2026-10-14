Iván Cepeda cuestionó a De la Espriella por asegurar que hay “instigadores de la maldad” en las movilizaciones: “Intención de estigmatizar”

El senador Iván Cepeda aseguró que el presidente De la Espriella estaría intentando estigmatizar la protesta pacífica - crédito @IvanCepedaCast/X

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El senador Iván Cepeda Castro, opositor al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, rechazó ante los medios de comunicación parte de las declaraciones que hizo el mandatario en la alocución que llevó a cabo el 12 de octubre de 2026.

El congresista se refirió específicamente a un apartado de su discurso relacionado con las movilizaciones que tendrán lugar en Colombia el 14 de octubre, convocadas por sindicatos, organizaciones de trabajadores, movimientos sociales y diferentes sectores de la oposición.

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“Lo primero es tal vez rechazar los términos en que en la noche de ayer escuchamos al señor De la Espriella manifestarse sobre las demostraciones pacíficas, diciendo que somos instigadores de la maldad”, indicó Cepeda ante la prensa.

De acuerdo con el legislador, la protesta social es un derecho reconocido en Colombia a nivel constitucional, el cual, según indicó, ha ejercido de manera pacífica y organizada. Por eso, considera que el jefe de Estado estaría intentando estigmatizar ese derecho, al afirmar que a través de él se promueve la “maldad”.

Iván Cepeda aseguró que recurrirá a acciones legales ante cualquier intento por impedir que la gente ejerza su derecho a la protesta, tras declaraciones del presidente De la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

“Vemos una intención de estigmatizar la protesta social, de buscar generar un ambiente de intimidación para que la gente no salga a ejercer sus derechos. Y por supuesto, cualquier intento en ese sentido será objeto de las acciones legales y de control político que nosotros podemos hacer como oposición”, aseveró el excandidato presidencial.

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¿Qué dijo el presidente De la Espriella?

En relación con las movilizaciones programadas para el miércoles 14 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella reconoció que el derecho a la protesta pacífica es una garantía constitucional y no está supeditado a la posición política de las personas. “Quien piense distinto tiene derecho a expresarlo, a organizarse y a ser escuchado”, dijo.

En consecuencia, dio instrucciones para que las autoridades coordinen con las organizaciones y las autoridades locales todas las medidas requeridas para garantizar la movilidad de los ciudadanos durante la jornada, la prevención y la atención de emergencias. Asimismo, advirtió que la fuerza pública actuará cuando se requiera, ajustándose siempre a lo establecido por la normativa vigente en materia de proporcionalidad y necesidad.

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De la Espriella aseguró que respalda el derecho a la protesta - crédito Nathalia Angarita/Reuters

No obstante, recordó que las movilizaciones no deben implicar el uso de la violencia por parte de los manifestantes. “La prioridad es cuidar la vida, prevenir la violencia y permitir que la jornada transcurra en paz. Y también quiero ser claro y contundente en esto: la protesta no autoriza agredir a otros ciudadanos. La protesta no autoriza destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia”, dijo.

El mandatario aseguró que no se debe confundir la inconformidad legítima con la violencia y tampoco se debe relacionar a todos los manifestantes con las acciones o delitos que cometan algunos de los presentes en las marchas.

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Sin embargo, en sus declaraciones aseguró que hay personas que, por medio de la convocatoria de las manifestaciones, buscan promover “el caos” y desestabilizar al Gobierno. Afirmó que ellos son los mismos que “dejaron al país quebrado”. “Se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi Gobierno. Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”, dijo.

Al igual que Cepeda, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que estará presente en las marchas, afirmó que se estaría buscando generar una persecución política y se estaría tratando de silenciar a las voces críticas del Gobierno.

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La Central Unitaria de Trabajadores advirtió sobre intentos por generar una persecución política - crédito @cutcolombia/X

“Mientras los trabajadores, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales luchan por sus derechos, se promueven medidas que generan una alerta y preocupaciones sobre las libertades democráticas, el debido proceso y el derecho a la movilización. ¿Pretenden convertir la inconformidad social en sospecha y la oposición política en una amenaza?”, indicó.