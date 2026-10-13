Deportes

Equiver explicó el proceso de restauración para el gramado del estadio El Campín de Bogotá tras cuestionamientos por usar césped del parque La Florida

Leandro Castellanos, concejal y exfutbolista profesional, denunció que la grama del ‘Coloso de la 57′ estaba siendo reestructurada con pasto de esa zona verde

El concejal denunció varios movimientos de Sencia para sacar pasto del Parque La Florida de Bogotá-crédito @leandro22castellanos/Instagram

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El concejal y exfutbolista profesional Leandro Castellanos denunció el domingo 12 de octubre de 2026 que una parte del césped retirado del parque La Florida, ubicado en la localidad de Engativá, habría sido trasladado al estadio Nemesio Camacho - El Campín, en Bogotá.

La denuncia surgió después de los conciertos de BTS en la capital del país, realizados el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026, que dejaron cuestionamientos sobre el estado del terreno de juego.

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El 13 de octubre, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) confirmó que autorizó la extracción de césped en los campos 6, 8 y 9 de La Florida como parte de un laboratorio de innovación operado por Equiver. Sin embargo, la respuesta pública de la entidad no identificó el destino específico del césped extraído ni respondió directamente si correspondía al material cuestionado por Castellanos.

El comunicado de Equiver sobre el estadio del césped del estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá - crédito Equiver
El comunicado de Equiver sobre el estadio del césped del estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá - crédito Equiver

El cabildante difundió un video en el que se observan zonas sin césped, camiones y maquinaria, y pidió esclarecer el destino del material vegetal: “Entonces, ¿la grama extraída de una de las canchas del Parque La Florida terminó en el estadio El Campín? Esa es una pregunta que Bogotá necesita resolver”. Castellanos añadió que no daba por probada la denuncia y reclamó documentos que permitan verificarla.

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El laboratorio de Equiver en La Florida

Equiver, empresa privada especializada en el mantenimiento de superficies deportivas, interviene tres campos del parque La Florida con el fin de convertirlos en un laboratorio destinado a cultivar, extraer y recuperar césped natural para escenarios deportivos de Bogotá. La empresa trabaja en los campos 6, 8 y 9 mediante un permiso temporal otorgado por el Idrd.

La intervención abarca 20.180 metros cuadrados y estará vigente hasta el 1 de abril de 2027. Según el comunicado de Equiver, expuesto en la tarde del martes 13 de octubre, la iniciativa busca probar técnicas para reducir los tiempos de recuperación de las canchas, mejorar los suelos y desarrollar variedades de grama que resistan las condiciones de altura, lluvias, temperatura y uso intensivo propias de Bogotá.

Segunda parte del comunicado de Equiver sobre el estadio de la grama del estadio Nemesio Camacho el Campín - crédito Equiver
Segunda parte del comunicado de Equiver sobre el estadio de la grama del estadio Nemesio Camacho el Campín - crédito Equiver

Equiver explicó que la primera etapa aprovechó materiales vegetales y componentes del suelo recuperados del antiguo escenario conocido como El Campincito, durante actividades relacionadas con el desarrollo del nuevo estadio de Bogotá. Esos materiales fueron trasladados al parque La Florida para nivelar los terrenos, mejorar los sustratos y cultivar césped natural.

La grama utilizada para renovar El Campín

De acuerdo con Equiver, el proceso permitió producir y extraer rollos de grama de gran formato que fueron utilizados en la renovación reciente del terreno de juego de El Campín.

Juan Carlos Salamanca, gerente general de Equiver, sostuvo que el objetivo era “estudiar su comportamiento, mejorar el suelo y convertirlos en superficies deportivas de mejores características”. La empresa afirmó que, tras la última extracción, el nuevo cultivo de césped estará finalizado en dos meses.

Los trabajos en el estadio Nemesio Camacho El Campín iniciaron una vez terminó la segunda fecha de BTS - crédito Contraloría de Bogotá
Los trabajos en el estadio Nemesio Camacho El Campín iniciaron una vez terminó la segunda fecha de BTS - crédito Contraloría de Bogotá

Las pruebas incluirán nutrición vegetal, desarrollo de raíces y sistemas de riego para mejorar la resistencia de las canchas bogotanas. El Idrd aseguró que los tres campos no tenían reservas ni asignaciones vigentes antes de autorizar los trabajos.

Los documentos solicitados por Castellanos

El concejal y exfutbolista profesional Leandro Castellanos sostuvo que revisó los recorridos de los vehículos que salían de La Florida con rollos de grama y que estos serían compatibles con un traslado hacia el estadio, administrado por Sencia. También advirtió sobre el posible impacto para escuelas de formación, clubes deportivos y usuarios habituales del parque.

El organismo distrital explicó que las operaciones que se realizaron en el Parque La Florida contaron con la autorización previa y con el apoyo de una empresa llamada Equiver -crédito IDRD
El organismo distrital explicó que las operaciones que se realizaron en el Parque La Florida contaron con la autorización previa y con el apoyo de una empresa llamada Equiver -crédito IDRD

Lo que está mal es afectar una cancha de un parque distrital en donde hay escuelas de formación, clubes deportivos y comunidad que va a hacer recreación y actividad física”, señaló el concejal.

Además, solicitó a Sencia, al Idrd y a la interventoría que divulguen permisos, contratos, facturas, registros de salida y recepción de la gramilla, así como informes sobre el área intervenida. El pedido incluye precisiones sobre la cantidad de césped retirada, el plazo para reponerlo y los recursos destinados a recuperar las canchas.

Así avanza las labores de recuperación de la grama del estadio El Campín tras los conciertos de BTS en Bogotá - crédito @tigrec10/Instagram
El estado de la grama de El Campín volvió al centro del debate tras los conciertos de BTS realizados en Bogotá - crédito @tigrec10/Instagram

El Idrd explicó que el permiso contempla una contraprestación en especie: Equiver asume las labores técnicas, la nivelación, la instalación de sistemas de riego y la recuperación de las superficies, sin desembolsos de recursos públicos para esas tareas. El valor estimado de la contraprestación es de $444 millones.

El instituto precisó que el parque La Florida tiene 11 canchas de fútbol y que las ocho no intervenidas continuarán bajo el contrato habitual de mantenimiento, con apoyo de Aguas de Bogotá en labores de poda. Durante los seis meses previstos para el proyecto, Equiver tendrá a su cargo el cuidado de los tres campos seleccionados y deberá devolverlos con nueva cobertura vegetal y sistemas de riego operativos.

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