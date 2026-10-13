Canciller Omar Bula comenzó su visita oficial en Israel y fue recibido por la nueva embajadora en Colombia: “Que inmensa alegría tenerlo en nuestro país”

Embajadora de Israel destacó la visita de Omar Bula para fortalecer la cooperación con Colombia - crédito @VivianAisen/X

Guardar

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, informó este martes 13 de octubre de 2026 que se encontraba en Jerusalén a la espera de la llegada del canciller colombiano, Omar Bula Escobar, quien inicia una visita oficial al país de Medio Oriente.

“¡Ya en Jerusalén! ¡Comenzamos! Rumbo al aeropuerto para recibir al canciller”, escribió primeramente la diplomática en una publicación en X. Aisen añadió que todo estaba preparado para la agenda bilateral y expresó: “Israel y Colombia, siempre unidas”.

PUBLICIDAD

El viaje de Bula ocurre en medio del restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre Colombia e Israel, después de un período de ruptura durante la administración anterior.

Entre los objetivos de la visita figura la apertura de la embajada colombiana en Jerusalén y la realización de encuentros de alto nivel entre funcionarios de ambos países.

Omar Bula inicia agenda en Israel con reuniones de cooperación y apertura de embajada - crédito @VivianAisen/X

En otro pronunciamiento en X, la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, confirmó la llegada del canciller Omar Bula al país de Medio Oriente y destacó que su visita busca fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre Colombia e Israel.

A través de una nueva publicación en X, la diplomática expresó: “¡Bienvenido a Israel, canciller Omar Bula!”. Aisen señaló que recibió con entusiasmo al ministro de Relaciones Exteriores colombiano, quien cumple una agenda oficial en ese país.

PUBLICIDAD

“¡Qué inmensa alegría tenerlo en nuestro país!”, escribió la embajadora. También aseguró que el viaje tendrá relevancia para el futuro de la relación bilateral.

“Estoy segura de que su visita será un paso muy importante para seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países”, manifestó Aisen, quien etiquetó a la Cancillería de Colombia en el mensaje.

La embajadora cerró su publicación con una referencia a la relación entre ambas naciones: “Israel y Colombia, siempre unidas”.

Vivian Aisen confirmó la llegada del canciller Omar Bula a Israel - crédito @VivianAisen/X

Colombia inaugurará su embajada en Jerusalén el 14 de octubre

Colombia inaugurará su embajada en Jerusalén el miércoles 14 de octubre, una decisión que marcará un cambio en la relación diplomática con Israel y ubicará al país entre las naciones que tienen su representación oficial en una ciudad cuyo estatus continúa en disputa internacional.

PUBLICIDAD

El anuncio fue realizado el jueves 8 de octubre por el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, durante una conferencia en Jerusalén. El funcionario calificó la apertura de la sede colombiana como un hecho “histórico” para los vínculos entre los dos países.

“Cuando empecé como ministro de Exteriores, había cinco embajadas en Jerusalén. La próxima semana, abriremos la décima embajada en Jerusalén, la Embajada de Colombia”, afirmó Saar durante su intervención.

La inauguración coincide con la visita oficial del canciller colombiano, Omar Bula, a Israel.

Jerusalén mantiene un estatus en disputa internacional

El traslado de una embajada a Jerusalén tiene implicaciones políticas debido a que la soberanía sobre la ciudad sigue sin una solución definitiva. Israel considera a Jerusalén como su capital y, en 1980, aprobó una ley que la declaró como capital “completa y unificada”.

PUBLICIDAD

Colombia será el décimo país con sede diplomática en Jerusalén, según Gideon Saar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La situación de Jerusalén Este es uno de los principales puntos del conflicto entre israelíes y palestinos. Israel ocupó ese territorio en 1967, mientras los palestinos lo reclaman como capital de un eventual Estado independiente.

Por ese motivo, la mayoría de los países con relaciones diplomáticas con Israel mantiene sus embajadas en Tel Aviv. La apertura de una sede en Jerusalén suele interpretarse como un reconocimiento de la ciudad como capital israelí, aunque cada Gobierno fija su propia postura en materia exterior.

Colombia sería el décimo país con sede diplomática en Jerusalén

Según Saar, antes de la decisión colombiana había nueve embajadas extranjeras en Jerusalén. Entre los países con representación diplomática en la ciudad aparecen Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi y Nauru.

PUBLICIDAD

El ministro israelí también informó que la República Democrática del Congo acordó instalar su misión diplomática en Jerusalén. De concretarse, sería la undécima embajada extranjera en esa ciudad, de acuerdo con el balance expuesto por el Gobierno israelí.

Saar sostuvo que la apertura de la sede colombiana refleja la posición de Israel sobre la capitalidad de Jerusalén. “Este es un acontecimiento histórico diplomático, pero sobre todo refleja la verdad de que Jerusalén es la capital del pueblo judío y del Estado de Israel”, expresó.