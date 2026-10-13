Colombia

Turista que tumbó una estatua en Getsemaní en Cartagena podría ir a prisión: esta es la millonaria multa que tendrá que pagar

El alcalde de Cartagena señaló que la residente de Barranquilla no ha expresado disposición para reparar la pieza

Un clip muestra a la mujer sujetándose de la escultura en presencia de decenas de espectadores para luego terminar cayendo al piso con todo y estatua- crédito @dumek_turbay / X

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La caída de la escultura del cura Umaña en la Plaza de la Trinidad de Cartagena podría derivar en sanciones penales y en el pago de la restauración de la obra. La evaluación depende de las conclusiones que adopten las autoridades sobre el daño causado durante una escena de baile.

El episodio ocurrió el sábado 10 de octubre de 2026, cuando una mujer se sostuvo de la figura dedicada al sacerdote Jorge Enrique Umaña. La pieza perdió estabilidad, cayó al suelo y arrastró a la participante de la presentación.

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El Código Penal colombiano sanciona a quien destruya, inutilice o deteriore bienes que pertenecen a otra persona, siempre que los hechos no constituyan un delito con una pena superior. El caso de la escultura deberá ser analizado bajo esas condiciones antes de establecer una responsabilidad.

El artículo 265 regula el delito de daño en bien ajeno. La norma prevé una pena de 16 a 90 meses de prisión y una multa de entre 6,66 y 37,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La estatua quedó bastante afectada tras el baile que fue presenciado por gran cantidad de personas - crédito @Sixtoja / X
El alcalde Dumek Turbay señaló que la mujer identificada reside en Barranquilla y no se presentó a responder por el hecho - crédito @Sixtoja / X

La ley dispone una pena menor cuando el valor del daño no supera los diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para determinar si esa previsión aplica, será necesario establecer el alcance material del deterioro en la obra.

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Las imágenes muestran que la mujer bailaba frente a un grupo de personas que observaba y aplaudía. Durante sus movimientos, tomó la estatua como apoyo y continuó la presentación hasta que la estructura se desplomó.

La secuencia audiovisual puede aportar elementos para la investigación, pero no reemplaza la valoración de las autoridades. Estas deberán definir qué ocurrió, si existió responsabilidad y cuál fue el perjuicio ocasionado a la pieza.

La reparación de la obra sería una obligación distinta de la multa

Una eventual multa no cubriría por sí sola los gastos para restaurar el monumento. Si se establece responsabilidad, también podría exigirse a la persona involucrada que pague los trabajos necesarios para recuperar la escultura.

El alcalde compartió los daños de la escultura de una de las figuras relevantes de la independencia de Colombia - crédito @dumek_turbay / X
El alcalde compartió los daños de la escultura de una de las figuras relevantes de la independencia de Colombia - crédito @dumek_turbay / X

El monto de esa reparación dependerá de un análisis técnico. La revisión deberá precisar el estado final de la figura, la magnitud de las afectaciones y las intervenciones requeridas para devolverla a sus condiciones adecuadas.

La obligación de reparar se relacionaría con el costo de recuperar el bien afectado. La sanción penal, en cambio, dependería de la conducta que se logre acreditar en el proceso.

La Alcaldía de Cartagena informó que retirará de la plaza las esculturas de Jorge Enrique Umaña y de Pedro Romero para verificar su estado y restaurarlas.

La medida alcanza a las dos piezas ubicadas en un punto de Getsemaní que concentra restaurantes, alojamientos, actividades culturales y recorridos de visitantes. La Plaza de la Trinidad también reúne a residentes, turistas y artistas callejeros durante las noches y los fines de semana.

El alcalde dijo que la mujer fue identificada, pero no detalló una denuncia

El alcalde Dumek Turbay afirmó el 12 de octubre, a través de sus redes sociales, que la mujer fue identificada y que reside en Barranquilla. También sostuvo que no se había presentado para responder por la caída del monumento ni había manifestado disposición para asumir su reparación.

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“En vez de dar la cara, tener la voluntad de restaurarla y resarcir el daño”, escribió Turbay al cuestionar la conducta que atribuyó a la mujer.

El mandatario agregó que el equipo de ciberseguridad de la administración detectó más de 2.000 cuentas automatizadas. Según su versión, esas cuentas fueron contratadas para atacar a la Alcaldía en redes sociales después de que se difundiera el video.

Turbay planteó que esos recursos pudieron tener otro destino. “El dinero que usó para los más 2 mil bots que identificó nuestro equipo de ciberseguridad y que contrató para zafarse de la ‘funa’ unánime, hubiese servido para reparar la obra”, señaló.

La Alcaldía no divulgó la identidad de la mujer ni precisó si presentó una denuncia formal por el deterioro de la escultura. Esa definición será determinante para conocer si el caso avanza hacia una investigación penal, una reclamación económica o ambas vías.

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