Congresista republicana María Elvira Salazar expresó nuevamente su respaldo a Abelardo de la Espriella: “Tiene en mí una amiga, una aliada”

La legisladora María Elvira Salazar agradeció el apoyo del mandatario colombiano y ratificó su compromiso con la comunidad hispana - crédito Jair Coll/Reuters

Guardar

La congresista republicana María Elvira Salazar recibió el lunes 12 de octubre de 2026 el respaldo del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, para su campaña de reelección en Florida, en una contienda que ganó competitividad tras sus diferencias con Donald Trump sobre la política migratoria.

De la Espriella difundió un video en español en el que definió a la legisladora como “la mejor amiga de Colombia en el Congreso de Estados Unidos”. El mandatario aseguró: “Ella siempre ha estado ahí, siempre ha defendido a Colombia; por eso estoy firme con mi amiga. Firme por la patria”.

PUBLICIDAD

Salazar compartió la grabación en su cuenta de X y agradeció el gesto. “Colombia vuelve a mirar hacia adelante. Y recibo con enorme orgullo el respaldo de mi amigo, el presidente Abelardo de la Espriella”, escribió la representante.

La legisladora afirmó que conoce “las convicciones y la determinación” del presidente colombiano para devolverle a su país “seguridad, prosperidad y oportunidades”. También sostuvo que la representación de miles de colombianos en el sur de Florida convirtió a Colombia en una causa permanente de su labor en el Congreso.

El respaldo colombiano en una campaña más disputada

María Elvira Salazar agradeció el respaldo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella previo a las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE. UU. - crédito @maelvirasalazar/Instagram

La congresista representa al distrito 27 de Florida desde 2021, una zona con una amplia población hispana y vínculos con Colombia y Venezuela. Más del 74% de sus habitantes son hispanos, de acuerdo con datos del censo citados por NBC News.

PUBLICIDAD

El respaldo de De la Espriella llegó después de que Salazar cuestionara algunas medidas del Gobierno de Trump para controlar la inmigración. En un anuncio dirigido al presidente, la legisladora advirtió: “Tengan cuidado con lo que les dicen sus asesores sobre política migratoria. Los mismos hispanos que los ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”.

Trump respondió ante periodistas que Salazar no habría sido elegida sin su apoyo y afirmó que se había vuelto “un poco blanda” en seguridad fronteriza. Aunque inicialmente mantuvo su respaldo a la campaña, luego difundió en Truth Social publicaciones críticas contra ella, incluida una que proponía sustituirla por otro republicano.

PUBLICIDAD

Salazar integra un grupo de legisladores republicanos que se distanció de algunas decisiones de Trump ante las elecciones legislativas de mitad de mandato. La tensión se produce mientras parte del electorado latino expresa descontento por el aumento del costo de vida y las políticas migratorias de la administración, según una encuesta de NBC News.

Aportes políticos y apoyos desde América Latina

La congresista republicana publicó un video en español donde el mandatario la calificó como «la mejor amiga de su país en el Congreso de Estados Unidos» y ella agradeció el gesto en redes sociales - crédito @maelvirasalazar/Instagram

De la Espriella, que posee ciudadanía estadounidense y propiedades en el distrito electoral de Salazar, donó junto con su esposa cerca de USD 90.000 a campañas de la congresista en el pasado. El monto fue informado por NBC News.

La relación política entre ambos también se había expresado antes de la elección presidencial colombiana. Salazar y el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, apoyaron la candidatura de De la Espriella antes de que este se impusiera en la segunda vuelta frente al senador de izquierda Iván Cepeda, aliado del expresidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

El presidente colombiano se consolidó como una figura de la derecha latinoamericana tras recibir el respaldo de Trump durante esa campaña. Su apoyo a Salazar se suma al de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien la describió en un video publicado la semana anterior como una “aliada firme y leal a la causa de la libertad venezolana”.

Salazar ha sostenido posiciones críticas contra las dictaduras de Venezuela y Cuba, y se presenta como una defensora de la libertad, los principios republicanos y la democracia en América Latina. En su respuesta a De La Espriella, añadió: “He estado con Colombia en los momentos difíciles. He defendido su democracia y su relación con los Estados Unidos cuando más importaba”.

PUBLICIDAD

Un distrito con cambios electorales recientes

El presidente Donald Trump cuestiona a María Elvira Salazar tras sus críticas a las medidas migratorias de su gobierno - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

El distrito 27 de Florida modificó sus preferencias políticas en los últimos años. Hillary Clinton ganó allí por 20 puntos porcentuales en 2016, mientras que Trump se impuso por 15 puntos porcentuales en 2024.

Salazar busca derrotar al demócrata Eliott Rodríguez, ex presentador de CBS News Miami. La disputa, que inicialmente no era considerada competitiva, se intensificó a finales de septiembre, cuando Cook Political Report cambió su evaluación de “Probablemente republicano” a “Ligeramente republicano”.

El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso anunció recursos adicionales para el distrito e incorporó la elección a su programa “De rojo a azul”, destinado a disputar escaños republicanos. Rodríguez concentró su campaña en el costo de la vivienda, los seguros, los alimentos y la atención médica.

PUBLICIDAD

“Aunque mi oponente quiera centrar estas elecciones en la política latinoamericana, en realidad se trata de la gente del distrito 27 de Florida”, afirmó el candidato demócrata.