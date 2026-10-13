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Jhon Durán y tres jugadores titulares de la selección Colombia entre los cinco futbolistas más devaluados del 2026: de quiénes se trata

Kevin Castaño y Jefferson Lerma son otros de los jugadores de la Tricolor que aparecen entre los 10 futbolistas colombianos que perdieron valor en el mercado de fichajes

Benfica
Jhon Jáder Durán tiene grandes opciones de ser titular en su primer partido oficial con el Benfica por la Europa League - crédito Benfica
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Jhon Jader Durán, delantero de Benfica, encabeza la lista de futbolistas colombianos con mayor pérdida de cotización en 2026: su valor actual es de 15 millones de euros tras una reducción del 53%, asociada a sus cambios de equipo y a la falta de continuidad durante el año.

El atacante comenzó el año tasado en 32 millones de euros mientras jugaba en Fenerbahce. Su paso posterior por Zenit duró apenas 319 minutos antes de llegar al fútbol portugués, donde espera recuperar protagonismo con el respaldo del entrenador Marco Silva.

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La caída acumulada de Durán es de 17 millones de euros, la más pronunciada de su carrera profesional hasta ahora. Su máxima valoración había sido de 40 millones de euros a finales de 2024.

Durán pertenece a Al-Nassr y atravesó tres cesiones durante 2026, un recorrido que no mejoró su situación individual. En Benfica marcó dos goles, según Transfermarkt, que ubicó al delantero como el colombiano con la mayor depreciación del año.

Daniel Muñoz cumplió con los primeros juegos como jugador del Nottingham Forest - crédito FCF
Daniel Muñoz cumplió con los primeros juegos como jugador del Nottingham Forest - crédito FCF

La diferencia con el resto de los jugadores del listado es amplia. Daniel Muñoz ocupa el segundo lugar después de perder cinco millones de euros y quedar cotizado en 22 millones, una disminución que se relaciona con que ya superó los 30 años. El lateral juega en Nottingham Forest, club que pagó 25,7 millones de euros por su transferencia desde Crystal Palace. Su valor actual quedó por debajo de aquella operación.

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Cristian Arango aparece tercero entre los jugadores colombianos más devaluados. El delantero llegó a Atlético Nacional con una cotización de seis millones de euros y ahora figura en 1,8 millones, un descenso que podría profundizarse por su lesión grave de rodilla.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Jhon Lucumí perdió tres millones de euros y quedó tasado en 22 millones. El defensor de Juventus no consiguió una oferta elevada en el mercado, pese a que el club italiano había pagado 20,1 millones por su fichaje. Davinson Sánchez completa los cinco primeros lugares tras pasar de 18 a 16 millones de euros. El central, referente de Galatasaray, también superó los 30 años y compite en el fútbol turco.

Juan David Cabal y Kevin Castaño figuran entre los jugadores jóvenes afectados por la baja de sus valores. Cabal sufrió varias lesiones en Juventus y aún no disputó partidos en la campaña, aunque su salida del club parecía cercana.

Castaño no logró consolidarse en River Plate y tuvo poca participación antes de que Atlético Mineiro lo contratara. En Brasil recuperó parte de su nivel. El décimo puesto de la clasificación corresponde al delantero Óscar Estupiñán, de Juárez de México, cuya cotización cayó 1,3 millones de euros.

Este es el top 10 de los jugadores colombianos más devaluados en el mercado en 2026

La selección Colombia venció 2-0 a Perú, con anotaciones de Daniel Arcila y Samuel Velásquez - crédito AFP
La selección Colombia venció 2-0 a Perú, con anotaciones de Daniel Arcila y Samuel Velásquez - crédito AFP
  1. Jhon Durán (Benfica) - caída de 17 M€ - valor de mercado: 15 M€
  2. Daniel Muñoz (Nottingham Forest) - caída de 5,0 M€ - valor de mercado: 22 M€
  3. Cristian Arango (Atlético Nacional) - caída de 4,2 M€ - valor de mercado: 1,8 M€
  4. Jhon Lucumí (Juventus FC) - caída de 3,0 M€ - valor de mercado: 22 M€
  5. Dávinson Sánchez (Galatasaray) - caída de 2,0 M€ - valor de mercado: 16 M€
  6. Juan David Cabal (Juventus FC) - caída de 2,0 M€ - valor de mercado: 7,0 M€
  7. Jefferson Lerma (Crystal Palace) - caída de 2,0 M€ - valor de mercado: 6,0 M€
  8. Wílmar Barrios (Zenit FC) - caída de 2,0 M€ - valor de mercado: 5,0 M€
  9. Kevin Castaño (Atlético Mineiro) - caída de 2,0 M€ - valor de mercado: 5,0 M€
  10. Óscar Estupiñán (Juarez FC) - caída de 1,3 M€ - valor de mercado: 2,5 M€

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