Caleña que vive en Barranquilla generó polémica en redes sociales por su opinión sobre los hombres costeños: “¿A ustedes genuinamente les gusta eso?”

La mujer comparte comentarios y observaciones sobre su vivencia tras trasladarse a la ciudad de Barranquilla, Colombia - crédito mariagarcesar/TikTok

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María Garcés cuestionó actitudes de hombres costeños tras contar en TikTok algunas de las diferencias que, desde su experiencia como caleña residente en Barranquilla, percibió frente a los hombres de su ciudad natal.

La joven dividió su crítica en tres puntos: el uso de expresiones afectuosas con desconocidas, los comentarios de carácter sexual en la calle y la exhibición de bienes o marcas como señal de estatus. Sus palabras abrieron una discusión en redes sociales y recibieron una dura respuesta de un influenciador barranquillero.

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La polémica surgió porque María Garcés comparó experiencias personales vividas en Cali y Barranquilla, sin atribuir esos comportamientos a la totalidad de los hombres de ambas regiones.

Durante su video aclaró que valora aspectos de la cultura costeña, aunque anticipó que sus observaciones podían generar rechazo entre parte de su público.

La joven expuso las diferencias en el trato social que percibe entre los hombres de Cali y de Barranquilla - crédito Alcaldía/Captura de video

En el comienzo de su video, Garcés sostuvo que su mudanza le mostró contrastes entre ambas ciudades. “Después de vivir en Barranquilla entendí que los hombres caleños y los costeños son especies completamente diferentes”, afirmó.

La joven adelantó que su publicación podía incomodar a algunos usuarios: “Hoy me quiero ganar un par de enemigos costeños”.

El primer punto de su crítica fue el trato afectuoso por parte de personas que no conoce. Garcés aclaró que no le molesta escuchar esa expresión de parte de familiares, amistades o personas cercanas a ella.

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“Una cosa muy diferente es que me diga la familia de mi novio, que es como mi familia, mis amigos, gente cercana a mí”, explicó. Para ella, ese uso le parece “divino” cuando existe una relación previa.

Su rechazo aparece cuando la expresión proviene de un hombre desconocido. “Pero un man que no sé ni cómo se llama diciéndome: ‘Mi amor, ven acá’”, relató antes de marcar distancia con esa conducta.

Garces denunció situaciones de comentarios sexuales recibidos en la vía pública en la capital del Atlántico - crédito Captura video

“No soy tu amor, no sé ni siquiera quién eres”, expresó Garcés. También pidió la opinión de las mujeres costeñas sobre esa forma de dirigirse a otras personas. “Yo necesito que las costeñas me expliquen. ¿A ustedes genuinamente les gusta eso?”, preguntó la creadora. Luego calificó esa práctica como algo que le parece “de quinta”.

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Situaciones de morbo

El segundo aspecto señalado por Garcés fue el morbo y los comentarios que, según narró, recibe en espacios públicos. La joven reconoció que ese tipo de situaciones también existen en Cali. “Y antes de que me digan: ‘En Cali también’. Sí, obviamente”, sostuvo. Aun así, dijo que la frecuencia o la forma de esos episodios le resultó distinta en Barranquilla.

La joven describió una situación que afirmó haber vivido al salir a caminar con sus mascotas. “Puedo salir a pasear a mis perros literalmente en pijama y un man es capaz de parar la moto, decirme una cochinada y continuar con su día como si me hubiera dado los buenos días”.

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Garcés manifestó no entender la naturalidad con la que, según su relato, algunos hombres hacen ese tipo de comentarios. “Se los juro que yo no entiendo la logística”, añadió.

Su tercer cuestionamiento estuvo relacionado con lo que denominó show off, una expresión inglesa que alude a la necesidad de exhibir o presumir. Según dijo, percibe una diferencia entre la manera en que personas con dinero se muestran en Cali y en la costa Caribe.

“Algo que amo de Cali es que uno puede conocer a una persona con mucha plata y tú jamás te enterarías si no los conoces”, planteó Garcés. La joven contrastó esa impresión con lo que observa en Barranquilla. “Acá siento muchísimo más esa necesidad de que se note la marca, el carro, dónde estás, qué tienes”, aseguró.

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Antes de terminar el registro, la creadora intentó matizar sus afirmaciones. “No estoy diciendo que todos los costeños sean así, ni que los caleños sean unos santos”, indicó.

También sostuvo que tiene valoraciones favorables sobre la gente de la región Caribe. “Hay muchísimas cosas que prefiero de los costeños que de los caleños, pero eso después lo hablamos”, señaló. Garcés cerró su intervención con una referencia a la posible reacción del público: “Si sobrevivo a los comentarios de este video”.

Hombre cuestiona críticas e insulta a mujer caleña que vive en Barranquilla - crédito @antoniojassirqlocura/TikTok

Reacción

La publicación circuló ampliamente en redes sociales y motivó respuestas de usuarios que coincidieron o discreparon con la caleña. Entre las reacciones se difundió la de Antonio Jassir Atique.

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Atique rechazó el contenido de Garcés mediante un video cargado de expresiones ofensivas. Desde el inicio, cuestionó que ella y su pareja se presentaran como creadores de contenido.

El hombre afirmó que la pareja se trasladó desde Cali a Barranquilla y lanzó críticas sobre su cantidad de seguidores. “Ella lo que tiene son siete mil seguidores y él lo que tiene son seiscientos o setecientos seguidores”, manifestó.

También sostuvo que la ciudad los recibió y les permitió producir contenido. “Barranquilla los acoge y producen en Barranquilla”, dijo antes de reprocharle a Garcés sus comentarios sobre los habitantes de La Arenosa.

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Atique le exigió respeto por la ciudad y sus habitantes. “Es que respete a Barranquilla, no joda. Y respeta a los barranquilleros y respeta a la barranquillera”, expresó.

El influenciador planteó que, si Garcés no estaba conforme con su experiencia, debía regresar a Cali. Su respuesta incluyó insultos contra ella, su esposo y su familia.